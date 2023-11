La acción de YPF en Wall Street se disparó más de 38%: Milei dijo que piensa privatizarla

La torre de YPF en Puerto Madero

“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, dijo el presidente electo Javier Milei esta mañana en una entrevista con Eduardo Feinmann, en Radio Mitre

Y agregó: “A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió... Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recomponerla”.

“En la transición que estamos pensando en la cuestión energética, YPF y Enarsa tienen un rol. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”, enfatizó el ganador del balotaje.

Así, el tema “YPF otra vez privada”, quedó sobre el tapete. La empresa que ya fue privatizada en los 90, cuando pasó a manos de la española Repsol durante la presidencia de Carlos Menem, fue “renacionalizada” por Cristina Kirchner en 2012. Ese proceso fue parte de un largo juicio en Estados Unidos, donde cotiza la empresa desde hace 30 años: accionistas minoritarios aseguraron que hubo mala praxis en la expropiación que hizo CFK. Este año, la jueza Loretta Preska, a cargo de un tribunal del distrito Sur de Manhattan, dijo que las compañías –que le vendieron el derecho a litigar el bufete inglés Burford Capital– tenían razón. Y condenó al Estado argentino a pagar la friolera de USD 16.000 millones.

Lo cierto es que esta mañana, la petrolera estatal encabeza la disparada de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, con un salto que llegó a más de 38%; el papel pasó de casi USD 11 por unidad el viernes pasado a superar los 15 dólares en un momento de esta mañana. Así, en la jornada de hoy –siempre según el precio de sus acciones– la compañía pasó a valer unos USD 1.800 millones más.

Javier Iguacel, quien fue mencionado como un posible presidente de YPF (y también en algún puesto vinculado a Energía) dijo hoy en una entrevista radial que “hoy YPF no vale nada y ahora Javier no lo piensa hacer (por la privatización). Cuando tenga valor y a los argentinos les sirva, puede que sí. No hablé con él de cargos ni mucho menos”, dijo. “YPF tiene que tener una conducción profesional. Es una compañía que cotiza en bolsa y se debe regir por las leyes del funcionamiento de la economía libre, eso es lo primero que hay que hacer y compartimos 100% con Javier”, agregó.

¿Sube por qué Javier Milei dijo que privatizará? Los expertos financieros con los que habló Infobae creen que en parte sí, pero aseguran que deben pasar algunas horas más para analizar el real impacto de la suba y sus motivos.

“Sube por lo que dijo Milei, quien aseguró que piensa hacerla privada otra vez. Puede ser un largo camino, no es inmediato, pero la idea la tiró. Creo que va a empezar a sondear las distintas reacciones de algo emblemático, el tema del petróleo a nivel nacional es algo que es muy resistido, muy combativo obviamente por el actual oficialismo, pero es por eso que sube tan fuerte. Además, hay un optimismo generalizado para los ADRs locales”, explicó Gustavo Neffa, de Research for Traders.

Javier Iguacel, ex ministro de Energía, con Javier Milei

“No esperaba esta reacción del mercado, la verdad. De hecho, pensé que tal vez podría no ser tan buena, que a priori esperaba una victoria de Massa, pero el mercado habló y está siendo muy claro”, le dijo a este medio el analista financiero Cristian Buteler. “El mercado ve que con Milei los activos argentinos tienen más potencial. YPF es igual a Vaca Muerta y a muchos negocios asociados. En realidad, los problemas que teníamos hasta el viernes no se solucionaron, ni siquiera conocés cuál va a ser el plan que Milei. En ese contexto, el principal activo que tiene Argentina es YPF. El mercado habló y está siendo muy claro”, completó Buteler.

Daniel Montamat, consultor energético y ex presidente de la empresa, cree que el salto del precios tiene que ver con que el mercado ve que vendrá una política de alineamiento de los precios locales con los internacionales. “Eso va a beneficiar el precio de YPF y de otras compañías. Pasa que YPF es la que más comprometida tiene posiciones de reserva y de comercialización de crudos y de derivados en el mercado interno. La revalorización de las acciones tiene que ver con eso y quizás en parte con el anuncio de una posible privatización, algo que está condicionado a una serie de secuencias que tendrán que ocurrir”, resumió Montamat.

Emilio Apud, ex secretario de Energía, opinó que además de liberar las exportaciones de hidrocarburos el próximo gobierno debe “desactivar la concentración monopólica que detenta YPF, en combinación con Enarsa, en la comercialización mayorista y el transporte del gas natural”.

“Se debe transformar a YPF en una empresa petrolera competitiva internacionalmente. Hoy la empresa tiene una crisis de identidad luego de haber sido utilizada por el kirchnerismo para intervenir en los precios del crudo y los combustibles. YPF no debe generar distorsión alguna a la competencia. El Ejecutivo Nacional, previa modificación de la ley de hidrocarburos, tendría autorización para vender sus acciones en YPF. Privatizarla debe surgir como consecuencia de estas consideraciones: YPF es un medio, no un fin en sí mismo y no tiene nada que ver con la soberanía energética. Su futuro también dependerá del objetivo de explotar a escala internacional a Vaca Muerta cuyo recurso, es bueno recordar, es de la provincia”, cerró Apud.