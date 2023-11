El mercado apuesta a una devaluación y los ojos estarán puestos en lo que sucederá con el dólar futuro

Un trader en la bolsa de Nueva York, de donde vendrán las primeras reacciones importantes del mercado (REUTERS/Brendan McDermid)

Hoy será el día más largo del año porque se espera una definición clave alrededor de la devaluación. Después vendrá el resto. La dolarización y el destino del Banco Central serán temas de más largo plazo, aunque se esperan definiciones. Por caso, de lo que diga Javier Milei dependerá a corto plazo el destino de las acciones de los bancos y de industrias atada a la exportación como Aluar, Ternium y San Miguel entre otras.

Entre hoy y mañana se deberían tomar medidas cambiarias para no paralizar al país porque los exportadores se sentarán sobre su mercadería y lloverán pedidos de los importadores.

“Esta vez el mercado se equivocó y los encuestadores acertaron” (Salvador Vitelli)

Además, la economía no dará tregua. Mañana el Tesoro debería recaudar al menos $1,3 billones en la licitación de bonos. La respuesta de los inversores para ver si le renuevan los plazos, es clave para el próximo Gobierno. Por supuesto, que los títulos que se licitan, en particular los linked dollar que van atados al tipo de cambio y vencen el próximo 3 de abril, serán la estrella del evento. No le irán en zaga los bonos duales que ajustan por devaluación o inflación y tienen vencimiento en junio.

Tal vez las mejor definición sobre el resultado electoral, fue la de Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios. “Esta vez el mercado se equivocó y los encuestadores acertaron. Si bien todas dieron ganador a Milei por escaso margen, no se les puede restar mérito. Las apuestas en el mercado de futuros, linked dollar, bonos duales, contado con liquidación eran a un Massa ganador y ahora se dio vuelta todo el esquema. En estos segmentos va a cambiar el priceado. Estimo que habrá correcciones porque el tema cambiario se puede poner un poco pesado”.

Los ADRs como teloneros

Los ADRs -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- serán seguidos atención porque serán los teloneros de lo que sucederá el martes. La cotización de estos certificados servirá para medir el grado de confianza que despierta el presidente electo.

Foto: Jesús Aviles

Según Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero “las acciones y los bonos van a subir porque el mercado va a celebrar a un candidato pro-mercado, así que va a haber entusiasmo en ese sentido. Esa va a ser la primera reacción, de optimismo. Sin embargo, el mercado será cauto en cuanto a tomar posiciones porque todos los inversores coinciden en que el escenario es muy difícil para la Argentina, más allá de esperar al equipo económico que se ha nombrado y el carácter de los discursos de Javier Milei en torno a posibles acuerdos de gobernabilidad. El mercado va a reaccionar con mucha cautela, mucha más cautela de lo que hubiese sido ante un triunfo de Juntos por el Cambio por el tema de la gobernabilidad. En suma, creo que en los mercados veremos volatilidad y optimismo, pero también cautela”.

“Las acciones y los bonos van a subir porque el mercado va a celebrar a un candidato pro-mercado, sin embargo será cauto en cuanto a tomar posiciones” (Javier Timerman)

Por de pronto, la cotización del dólar crypto auspicia que mañana puede haber dólares “blue” por encima de $1.100 y una suba similar de los financieros que no tendrán la alimentación de las liquidaciones del campo porque se terminó el tipo de cambio preferencial.

Según Andrés Reschini, autor del informe de consultora F2 “el mercado va a presionar mucho en futuros. Va a haber buena reacción en los bonos porque resaltó el cumplimiento de compromisos. Pero el mercado seguirá esperando precisiones y comportamientos del gobierno saliente, de la futura oposición y de las organizaciones sociales, entre otros. Falta un día para la apertura de los mercados en el que habrá más anuncios y manifestaciones de líderes políticos que van a influir”.

El martes la apertura puede ser eufórica y alcista. La suba del dólar y una probable devaluación incidirán en la inflación, pero se espera que el gobierno saliente ayude con medidas al futuro proceso de ajuste.