Tras las PASO, empresarios y candidatos debaten el futuro de la economía argentina en el Council of the Americas

Una amplia platea ejecutiva se hará presente este jueves en el Council de las Américas (Adrián Escandar)

El Council of the Americas juntará este jueves desde la mañana hasta el mediodía a algunos de los principales candidatos presidenciales, diez días después de las elecciones primarias, para que den su visión ante una variada platea empresaria, sobre los pasos que transitaría la economía en caso de un cambio de administración en la Casa Rosada.

El tradicional encuentro entre hombres y mujeres de negocios y dirigentes políticos ante el foro que preside Susan Segal se realizará este jueves desde las 9 en el Hotel Alvear Palace. Según afirmó la organización, el evento “reúne a líderes políticos y directivos de empresas que coinciden en la necesidad de intercambiar puntos de vista en pos del desarrollo económico del país y la región”.

“Como cada año en el encuentro, declarado de interés nacional por parte de Presidencia de la Nación, autoridades de las entidades anfitrionas darán inicio para que los expositores analicen el presente y se refieran a perspectivas a futuro. Como ya ha ocurrido, se espera que desde el ámbito político altos cargos gubernamentales presenten propuestas y que reconocidas empresas muestren iniciativas desde el sector privado, ante la atención de un nutrido público del que también serán parte los principales medios de comunicación”, mencionó el Consejo.

La perspectiva de la economía argentina después de las elecciones primarias y en el trayecto que resta hasta las generales de octubre, un eventual balotaje en noviembre y el inicio del nuevo mandato atravesarán la agenda del foro, que durará hasta el mediodía.

Entre los invitados que expondrán ante los hombres y mujeres de negocios estarán Javier Milei (diputado nacional y candidato a presidente por La Libertad Avanza y que además fue el postulante más votado en las PASO), Patricia Bullrich (candidata a presidenta por Juntos por el Cambio), Agustín Rossi (jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria). Milei buscará clarificar ante la platea ejecutiva su plan de Gobierno y sus propuestas económicas, que son las más disruptivas en la oferta electoral, con su programa de fuerte recorte del déficit fiscal y de dolarización de la economía.

Susan Segal, presidenta del Council de las Américas (Adrián Escandar)

También formarán parte de los expositores Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Santiago Cafiero (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación) y Victoria Villarruel (diputada nacional y candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza). Al comienzo de la jornada, Mario Grinman (presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios) y Susan Segal (presidenta y CEO de The Americas Society / Council of the Americas) abrirán el encuentro que contará con la participación de otros referentes del espectro político.

“La conferencia de este año se enfocará en el panorama económico de Argentina y sus perspectivas políticas antes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Reunirá a un grupo de destacados funcionarios, candidatos presidenciales y líderes del sector privado para debatir cuestiones políticas y perspectivas económicas, así como los desafíos para la próxima administración”, aseguró la organización en un comunicado.

Habrá, asimismo, paneles que tendrán la participación de otros dirigentes, funcionarios y empresarios de distintos rubros. En ese listado estarán Marc Stanley (embajador de Estados Unidos en la Argentina), Miguel Galuccio (fundador, presidente y CEO de Vista), Juan Farinati (presidente y CEO para la región del Cono Sur de Bayer), Javier A. Velarde (vicepresidente de Sustentabilidad y Relaciones Exteriores de Newmont), Juan Martín de la Serna (vicepresidente de Corporate Affairs y presidente en Argentina de Mercado Libre) y Sabrina Ajmechet (diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Frente PRO), entre otros.

