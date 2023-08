Primeros contactos de Javier Milei con Wall Street: sus asesores económicos viajan a reunirse con inversores

El economista y candidato a la Presidencia de Argentina Javier Milei, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Ganador impensado de las PASO, Javier Milei resultó en un “cisne negro” para inversores y analistas del exterior, que le atribuyen a su triunfo en las primarias parte de la incertidumbre que atraviesa la economía argentina y que hasta lo han definido como el “terremoto Milei”, tal como lo caracterizó el banco de inversión JP Morgan en su último informe sobre el país.

Ante esa imagen negativa que existe en Wall Street, el economista que propone la dolarización busca tender los primeros lazos con el corazón financiero del mundo. Así es que sus tres principales espadas en materia económica y financiera están organizando una visita a Nueva York para mantener un encuentro con inversores y analistas que todavía sostienen algún interés en el caso argentino. “Los mismos de siempre”, confió a Infobae una fuente del mercado conocedora de estas gestiones.

La cita está prevista para la primera semana de septiembre -posiblemente el jueves 7- y el anfitrión será Gerardo “Gerry” Mato, director global del banco HSBC para la región, viejo conocido del mercado y los políticos argentinos a muchos de los cuales les abrió las puertas más de una vez. En esta ocasión, pondrá su casa a disposición en el barrio neoyorquino de Greenwich Village para que Diana Mondino, Darío Epstein y Juan Nápoli intenten llevar calma a los inversores y bajar a tierra el mensaje del candidato “más disruptivo” para el mercado.

Juan Nápoli y Diana Mondino, junto a Darío Epstein, encabezarán la misión de La Libertad Avanza a Wall Street

“En realidad, los inversores lo quieren conocer a él, formarse una impresión de primera mano. Pero eso en plena campaña ya es mucho más complejo”, admitieron en el entorno de Milei. Por eso, al menos viajará la misión avanzada para tratar de despejar los peores temores que infunda el candidato, principalmente asociados a la eventual gobernabilidad bajo su mandato más que a su agenda de reformas. Esto a pesar de que la dolarización es objeto de fuertes críticas por parte analistas extranjeros.

Curiosamente, su principal asesor en el plan para dolarizar la economía, Emilio Ocampo, en cuya propuesta se basa ahora el programa que promueve Milei, no será de la partida. Cabe destacar que el economista, autor del libro “Dolarización: una solución para la Argentina”, junto con Nicolás Cachanosky, tampoco estuvo presente en el encuentro virtual que mantuvieron Epstein junto al ex ministro de Economía, Roque Fernández, y su ex vice, Carlos Rodríguez, con los funcionarios del FMI el viernes pasado.

En rigor, los asesores económicos del candidato ya vienen manteniendo encuentros a nivel local con representantes del mundo financiero, demanda que en virtud de los resultados electorales, se disparó. Por ahora, Mieli está enfocado en la agenda local. El jueves se presentará ante los empresarios más influyentes de la Argentina en el tradicional evento del Council of the Americas en el Hotel Alvear, en el que también disertarán Patricia Bullrich y Agustín Rossi ya que el ministro y también candidato, Sergio Massa, no podrá asistir dado que está en vuelo de regreso desde Washington adonde viajó a reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Por el momento, entonces, el capítulo financiero internacional será abordado por el trío Mondino-Epstein-Nápoli, aunque la candidata a diputada y a quien se menciona para la Cancillería en un eventual gobierno de Milei debería solucionar alguna superposición de agenda. Es que también en septiembre, del 7 al 10, se realiza en Buenos Aires la Convención Anual del IAEF en la que Mondino quedó comprometida como disertante.

En cualquier caso, son obstáculos menores. La principal dificultad y misión excluyente de ese equipo será desterrar la idea de que el “terremoto Milei marca el inicio de un período de intensificada incertidumbre” en el cual el panorama financiero está predispuesto a deteriorarse aún más , probablemente influenciando la elección de octubre, según opinó el JP Morgan.

