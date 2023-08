Semana financiera: la devaluación post electoral del peso impulsó al dólar libre a nuevos máximos

Los dólares alternativos subieron a nuevos máximos tras la devaluación post PASO.

Las elecciones primarias alteraron el panorama política y económico. La candidatura presidencial de Javier Milei, de La Libertad Avanza, cristalizó el descontento de gran parte de los votantes y no solo dio la sorpresa al quedar al frente en la carrera para los comicios de octubre, también impuso como prioridad en la agenda su plan de dolarización, ahora en pleno debate de los analistas como una posibilidad palpable a partir de 2024.

El Banco Central respondió el lunes con una suba del dólar oficial a los 350 pesos, un salto de 21,8% y de una magnitud que no se registraba desde el 12 de agosto 2019, cuando el mercado financiero y cambiario colapsaron al resultado de las PASO de aquel año.

A la devaluación oficial le siguió una firme presión alcista para los dólares alternativos, con una cotización libre que llegó a ofrecerse a $795 el miércoles. Con un recorte de precios en las ruedas de jueves y viernes la divisa quedó en los 720 pesos, para terminar la semana post PASO con una ganancia de 115 pesos o un 19 por ciento.

Los expertos del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) puntualizaron que “el lunes, sin comunicación previa, el BCRA decidió realizar un salto discreto del tipo de cambio de casi un 22% y llevar la tasa de referencia a 118% (TNA). El tipo de cambio oficial fue situado en $350 con el compromiso de no devaluar hasta octubre”.

El informe del Grupo IEB destacó tres puntos: “a) el mercado no parece creerle al BCRA; al mirar las posiciones de dólar futuro de agosto, septiembre y octubre se lee la desconfianza de ese compromiso, b) la devaluación no fue efectiva en reducir la brecha pues nuevamente se encuentra en niveles del 100%, c) a pesar del 6,3% de inflación de julio, los agentes económicos comenzaron rápidamente a realizar un pass-through de la devaluación a precios; hoy estimamos que la inflación de agosto podría situarse en 13%”.

“El dólar paralelo en términos reales -tipo de cambio real multilateral- alcanzó niveles solo superados con Alberto Fernández en 2020-llegó a $840 a precios de hoy en ese momento-. Mirando la serie de tipo de cambio bilateral con EEUU desde 1960, el peso solo estuvo más débil que hoy en el ‘Rodrigazo’, en la crisis de 1982 y en la hiperinflación de Alfonsín”, reseñaron desde la Consultora 1816.

El Banco Central aprovechó el tipo de cambio más competitivo que impulsó la liquidación de divisas y consiguió finalizar su intervención en el mercado mayorista con compras en las cinco ruedas operativas de la última semana, por un total de 658 millones de dólares.

“Después del triunfo en las primarias de Milei se observa mucha incertidumbre por ser un virtual empate de tercios que altera la idea inicial de Juntos por el Cambio ganador en 35%. El Gobierno decidió devaluar 22% el mismo lunes post PASO y esa devaluación que, en principio seguiría hasta octubre, se traslada de inmediato a precios. Por otra parte, el libre y los financieros subieron a la vez que los bonos y las acciones descendieron”, señaló Eduardo Fracchia, director del IAE Business School de la Universidad Austral.

“El motivo es incertidumbre y, parcialmente, que Milei no se lleva bien con los mercados por sus posturas extremas. La inflación que ya venía cargada la primera quincena de agosto va a llegar a dos dígitos en este mes por los efectos de la devaluación del oficial y por la suba de los dólares paralelos. Es una inflación que seguirá cerca de los dos dígitos hasta la elección general. La devaluación sin plan es un problema y seguramente fue previamente acordada con el FMI”, consideró Fracchia.

Fuente: Rava Bursátil. Precios en dólares.

En este aspecto, la peor parte se la llevaron los bonos soberanos en dólares. Los títulos Globales recuperaron posiciones el jueves y el viernes, pero terminaron en el balance semanal con una pérdida promedio del 10 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan escaló más de 200 unidades para la Argentina, a 2.128 puntos básicos al finalizar las operaciones del viernes en Wall Street. El miércoles 16 llegó a los 2.210 puntos, en lo más alto desde el 23 de junio pasado.

Las acciones finalizaron con un leve recorte de precios en dólares, según los ADR de empresas argentinas en Wall Street, aunque la Bolsa local registró ganancias en pesos, como reflejo de la suba del dólar “contado con liquidación”.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 21,7% en pesos respecto del viernes anterior, a un cierre récord nominal de 584.293 puntos. Así, prácticamente absorbió la devaluación semanal del peso. Medido en dólares “contado con liqui”, el panel de acciones líderes perdió un 1,9% desde el viernes 11. En lo que va de 2023 conserva un alza de 189,1% en pesos, y de 33,4% en dólares.

“Luego de la reacción inicial negativa que desató la lectura de las PASO, los activos domésticos -en un primer momento y con mayor decisión los ADRs aún en un clima de elevada volatilidad- vienen buscando ensayar una recuperación de la mano de algunos operadores que intentan retomar apuestas con selectividad a raíz de la alta incertidumbre”, describió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

