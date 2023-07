¿Cuánto cuesta la deuda?: en relación al PBI, en 2024 los intereses a pagar en pesos triplican los intereses en dólares

Lucrecia Martel: “Pocas empresas deciden la narrativa audiovisual del mundo, y me abruma”

La directora salteña habló con Infobae Cultura de series y dictadura narrativa, cuestiones de género y los patrones de su libertad creativa. “He tenido ofrecimientos de mucho dinero, he leído los guiones y a la cuarta página supe que me iba a aburrir. Que no era para mí”, cuenta