Martín Guzmán: “La dolarización es asentar una situación de subdesarrollo, generar falta de trabajo”

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la propuesta de dolarizar a la Argentina es renunciar a la moneda, lo que asentaría una situación de subdesarrollo y que generaría desempleo cada vez que la moneda estadounidense se aprecie a nivel global. Aunque el ex funcionario de Alberto Fernández concedió un punto a quienes lo proponen, como Javier Milei: “dicen hemos abusado del Banco Central, y es cierto, pero también hubo situaciones en las que no había otra, como en la pandemia”.

El economista que condujo el Palacio de Hacienda durante la mayor parte del Gobierno de Fernández dio una entrevista a Radio Con Vos. Allí, se refirió al poyecto de dolarizar la economía para frenar la inflación de más del 100%, analizó con fuertes críticas y algunos acuerdos a la gestión de su sucesor, Sergio Massa, y llamó al Frente de Todos a superar la crisis de liderazgo con elecciones primarias para “que no pase lo que me pasó a mi”.

“Claramente se puede bajar la inflación. Y esto es un gran tema para el debate en el contexto de las elecciones. Decir bueno, abandono la moneda, la dolarización. Eso no tiene sentido para el desarrollo del país”, dijo Guzmán.

“Es asentar una situación de marcado subdesarrollo, generar falta de trabajo, que tu política monetaria la defina Estados Unidos. Y el día que Estados Unidos dice quiero un dólar más fuerte, lo quiero apreciar, y bueno, las industrias argentinas no van a poder competir, se genera desempleo, se genera pobreza”, atacó el académico.

Pero también aceptó parte de sus argumentos.

“Por otro lado quienes plantean eso tienen un punto. Dicen, hemos abusado del Banco Central. Y sí, eso es cierto, pero también hubo situaciones como la pandemia en la que no había otra. Y yo lo volvería hacer. Teníamos que elegir, ¿qué hacemos? ¿No hacemos el ATP? ¿No hacemos el IFE para no emitir? Sabíamos que eso iba a tener consecuencias como no poder bajar la inflación a la velocidad a la que la veníamos bajando, pero así elegimos ante esa disyuntiva”, comentó.

Guzmán dio una entrevista a Radio con Vos

En ese sentido, señaló que pese a que la masiva emisión monetaria que requirieron los gastos asociados a la pandemia en 2020 y a que se pagaron costos en términos de inflación, estos fueron limitados.

“En el 2021 la inflación interanual no sé si nos acordamos cuánto era. Fue 50,9%, y en el 2019 era 53,8 por ciento. Sí, es cierto, no bajó, pero tampoco subió luego de que el país tuviera que emitir 11 puntos del PBI por la pandemia. ¿Mirá si no se hubiera podido bajar la inflación? Antes del cambio de gobierno, aproximadamente septiembre de 219, la inflación era del 6,5% mensual. ¿Cuánto dio en febrero de 2020? Dos por ciento. La inflación bajó, y eso fue antes de la pandemia”, dijo.

El tuit de Guzmán con el mensaje de Cristina

Consultado respecto a su evaluación de la política económica de Massa, Guzmán valoró algunos puntos. Pero criticó la mayor parte de ellos.

“Casi un mes después de mi salida, cuando asume el actual ministro, ahí hay un factor ordenador de la política que es paramos de golpearnos entre nosotros y se apoya al ministro. Eso es bueno”, remarcó.

“Si me preguntás por las políticas económicas te puedo hablar de algunas en las que se pudo avanzar como la segmentación de los subsidios energéticos, que me parece favorable. También el hecho de que la política fiscal que se ha podido empezar a encausar, que era un problema en el contexto en el que estábamos. Después hay otras políticas en las que obviamente yo tengo una visión distinta”, dijo.

“Como pasa con la venta de los bonos del sector público al sector privado, a precios de 20 a 25 centavos. Eso es equivalente a endeudarse en dólares a tasas realmente muy altas. No lo hubiera hecho de ninguna manera porque eso deshace un poco la reestructuración de deuda de 2020 y daña la sostenibilidad de la deuda”, criticó.

El ex ministro de Economía se mostró a favor de adelantar desembolsos del Fondo

También se mostró en desacuerdo con las subas de de tasas de los últimos meses.

“Está el tema de la tasa de interés. Tuvimos una disputa fuerte con el FMI que quería que subiéramos muchísimo las tasas. Eso no iba a bajar la inflación, la iba a aumentar. No sirve, no sos Estados Unidos, ni siquiera Chile. Eso no va a estabilizar los precios”, dijo.

“El tema no es solo el aumento de la tasa de interés en sí. Aquí el tema es la magnitud del aumento de la tasa de interés y era un pedido constante del FMI. Muchas veces te hace menos falta hacer algo desde la tasa de interés que vaya en la dirección de fortalecer el retorno de los activos en pesos porque si tenés el poder político podés generar la expectativa de que vas a poder implementar tu programa, y que entonces la inflación va a ir bajando. Pero sí, es un juicio de valor”, argumentó Guzmán.

“Lo más importante es orden político para implementar un programa que baje la inflación”, concluyó.

Por otra parte, se refirió a las negociaciones para el adelanto de los desembolsos del FMI y dijo que lo veía con buenos ojos, aunque de acuerdo a cómo se use.

“Conociendo cómo funciona el FMI, a mí me parece que es probable, es posible (...) El punto es, el debate es, ¿qué se hace con ese dinero? Y hay distintos caminos. Si vos me decís, me doy vuelta, recibí los fondos, el presidente de la Nación firma un DNU que dice, inmediatamente te cancelo todas las cuotas para las cuales venía este financiamiento, que son las cuotas de la deuda que tomó el gobierno, juntos por el cambio, y nos olvidamos del FMI por tiempo, fenómeno. Eso está muy bien. Eso ayuda para traer más estabilidad. Si en cambio me decís, agarro el dinero del FMI y lo empiezo a usar para intervenir en el mercado cambiario, eso significa más deuda con el FMI. Y eso sería un problema. Un problema para la Argentina que tiene consecuencias que duran en el tiempo”, comentó.

Por último, Guzmán se inclinó porque en el Frente de Todos haya primarias y no un candidato de unidad.

“Que haya una elección primaria de verdad, no con un candidato único. Yo esto lo viví desde la gestión e Ministro de Economía. La idea de una coalición de gobierno en donde no es la gente quien resuelve el problema de representación, que pasa, pasa, aquí pasa en todo el continente. Eso no ayuda. Hay claramente un tema de representación. Ese tema de representación lo tiene que resolver la gente, no la política. Si lo quiere resolver la política, no va a funcionar. Y el día, si nos toca poder gobernar, vamos a volver a tener exactamente los mismos problemas que se tuvieron para la gestión económica. Es decir, te desordena la gestión económica”, dijo.

