Dólar, inflación y política: las preocupaciones urgentes de los empresarios y qué esperan del próximo gobierno

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) realizó su Summit la semana pasada y reunión a más de 1.500 asistentes en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero

“Es imposible poder planear a largo plazo cuando no tenemos visibilidad en el cortísimo plazo. Estamos navegando en un banco de niebla y este nivel de incertidumbre es constante y resonante”, disparó, entre otras frases, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), Facundo Gómez Minujin, durante el evento de la entidad que se desarrolló a comienzos de la semana en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

El además presidente del JP Morgan también habló de la desaceleración de la economía y enfatizó que “ha comenzado una nueva recesión”, que se conjugará, “lamentablemente”, con inflación.

Estos conceptos transmitidos por el directivo de una de las principales entidades empresarias del país resume el pensamiento de la mayoría de los hombres de negocios más representativos de la generación del PBI nacional, quienes manifiestan una enorme preocupación por el devenir de la macroeconomía y por la falta de un horizonte claro hacia adelante debido a las crecientes peleas políticas entre los distintos frentes y, peor aún, al interior de cada espacio.

De todos modos, y aunque aún no estén claros todos los precandidatos, desde las distintas instituciones ya pusieron primera y comenzaron a gestionar encuentros con los principales referentes de cada sector, tanto de la oposición como del oficialismo.

De hecho, la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se reunió el miércoles último con el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta; el comité ejecutivo de la UIA lo recibirá el martes 16; y los empresarios de la construcción nucleados en Camarco harán también la semana próxima con su contrincante en el espacio, Patricia Bullrich.

Además, los industriales estuvieron en la última semana con el gobernador de Córdoba y también precandidato, Juan Schiaretti, quien habló de realizar un “frente de frentes para ir a las elecciones (Juntos por el Cambio y peronismo no kirchnerista) y luego un gobierno de coalición”. También habían visto al radical Gerardo Morales, quien competirá en la interna de JxC.

Los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se reunieron esta semana con el jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta

Los encuentros ya comenzaron y seguirán durante el próximo mes hasta la definición de las listas, y también pos PASO. La intención de las entidades empresarias es invitar a todos los referentes, incluso a Javier Milei en algunos casos, pese al creciente temor de que el referente de La Libertad Avanza tenga concretas posibilidades electorales. El economista crece en las encuestas y no sólo preocupan sus ideas, tildadas de “alocadas” por el arco empresario, sino que también inquieta de qué forma las pondría en práctica. Ello no obsta que, llegado el momento, los empresarios busquen reunirse con él también. Por ahora no sucedió ni está en agenda.

En cuanto al oficialismo, tampoco está claro quiénes terminarán compitiendo. Por ahora, sólo hay voluntad de Daniel Scioli y del líder social Juan Grabois por postularse. Que el ministro de Economía, Sergio Massa, sea candidato sigue siendo una posibilidad y a parte del sector empresario no le disgustaría. Lo ven como una persona amigable con las empresas, con los mercados y que podría encarrilar la economía con mayor margen de maniobra. De todos modos, hay una clara preferencia empresaria por Larreta y/o Bullrich.

“Es la temporada de hablar con los candidatos, que es cuando están más predispuestos a escuchar y recibir sugerencias. Pero no hablamos de lo que va a pasar de acá a las elecciones, sino que les transmitimos cuáles son, a nuestro criterio, los ejes clave que cualquier gestión debería tener en cuenta”, afirmó una importante fuente del sistema financiero.

Para los bancos, por ejemplo, además de la unificación cambiaria, en la que todos coinciden, la necesidad de bajar el gasto público y darle completa independencia al Banco Central para que deje de financiar al Tesoro es uno de los puntos más importantes. “Hasta el Gobierno reconoce que la emisión no es virtuosa. Otro tema es la regulación de las tasas máximas y mínimas, que ha demostrado que no sirve porque no aumentaron ni el crédito ni los depósitos, además de generarse distorsiones”, agregó el referente bancario.

A los industriales los desvelan las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina). Las dificultades para acceder a los dólares oficiales ante la enorme escasez y la situación drástica de las reservas -las netas, ya en terreno negativo- hacen cada vez más difícil las autorizaciones de las importaciones y los reclamos a la Secretaría de Comercio para resolver urgencias son diarios.

“Las empresas están produciendo como pueden con los insumos que tienen y con la incertidumbre diaria de cuándo será el día en que se acaben definitivamente los dólares”, destacaba un industrial en diálogo con Infobae.

En la UIA destacan que “sigue muy de cerca las gestiones oficiales con el FMI porque de ese nuevo acuerdo (que debería contemplar adelantamiento de fondos) depende que no frenen más las importaciones. Además, cuanto menor oferta haya, mayores serán los precios y más golpeará sobre el consumo”.

La precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, es otra de las convocadas por los empresarios. La semana próxima será recibida por la Cámara de la Construcción

El escenario es crítico. Y nadie en el mundo empresario cree que se resolverá en pocos meses. Pero quienes se aferran al optimismo consideran que “si el nuevo gobierno lanza un plan de estabilización y empiezan a darse algunas señales, hacia el segundo semestre del 2024 podría pronosticarse un mejor escenario”.

Coincidieron varios empresarios consultados por Infobae que es poco probable que se repita el año próximo una sequía como la de 2023 y el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner va a estar terminado, por lo que habrá más dólares del sector agrícola y energético.

“Nadie piensa que esto va a ser un giro de 180 grados. Es muy difícil generar resultados positivos en el cortísimo plazo. Hay que generar una serie de decisiones para que vengan las inversiones, pero se puede ir mostrando un sendero”, afirmó un dirigente de una importante entidad empresaria. Y otro agregó: “La sensación es que con algunos cambios y acuerdos políticos, la cosa podría cambiar”. Pero el optimismo del arco empresario hoy es exageradamente moderado.

Uno de los mayores temores de los empresarios es que se espiralice la inflación. El dato del IPC de abril volvió a superar todos los pronósticos, privados y públicos, al ubicarse en 8,4% y en 108,8% interanual. Además, estos números tan elevados sumados a la incertidumbre política motivan aún más las ideas de dolarización, el aumento de la brecha cambiaria y a una todavía mayor inflación futura.

