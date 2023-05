Martin Redrado: “Ni la dolarización ni el control de precios, un programa económico responsable”

Martin Redrado, ex presidente del BCRA

De cara a las elecciones, y con el objetivo de dar solución a los problemas económicos que sufre la Argentina, Martín Redrado explicó cuál debería ser la estrategia a utilizar por el próximo gobierno para sacar al país de la crisis: “Ni la dolarización ni el control de precios, un programa económico responsable. La dolarización es irrealista, le doy la bienvenida al debate de ideas, pero preguntémonos si resuelve los problemas de la argentina”.

Las palabras del economista llegan tras semanas de debate sobre si argentina debe adoptar o no la medida y discusiones acerca de en qué países fue un éxito o un fracaso. Lejos de eso, Redrado considera que la solución empieza desde la construcción de un plan que permita estabilizar la situación: “El problema de la inflación tiene una naturaleza fiscal, es decir que gastamos más de lo que ingresa en el sector público. Por supuesto que la consecuencia es monetaria, pero si no tenemos un programa fiscal de reordenamiento del sector público de las empresas del estado, de achicamiento de la cantidad de ministerios, no hay moneda que resuelva ese problema”.

La dolarización es uno de los grandes debates de cara a las próximas elecciones (REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration)

Ahora, las autoridades nacionales esperan conocer los nuevos datos de inflación del último periodo. Lejos de la previsión del gobierno, el ex presidente del Banco Central de Argentina estima que las cifras irán en aumento: “Va a ser entre 7,5% y 8%, siempre se va a tratar de que este abajo de 8, pero sin duda lo que se ve es una inflación, lo sentimos en el supermercado. Estamos en una escalera inflacionaria que va creciendo todos los meses, veníamos con un promedio de 6%, ya la economía Argentina está aumentando precios un promedio de 7% mensual”.

Desde su mirada, el economista destacó que trabaja en un plan junto a Horacio Rodríguez Larreta para derrotar la inflación, el cual cuenta de una serie de pasos: “Uno necesita tres medidas: emisión cero de pesos, tener un BCRA independiente, déficit 0 y tipo de cambio único. Como me han escuchado, esto necesita leyes del congreso que lo respalde, hasta que no tengamos una política así vamos a estar entre los primeros rankings del mundo por el desorden económico que tenemos”.

El especialista también se refirió a las condiciones que tiene que tener el país para que estas medidas fluyan con éxito: “Si le damos una ley que permita disponibilidad de divisas al sector energético, si logramos un acuerdo rápido con la Unión Europea vamos a poder construir los dos gasoductos que argentina necesita, uno para exportarle a Brasil y otro para exportarle a la unión europea y esto puede transformar en 2025 una balanza comercial de 15.000 millones de dólares positivos”.

Redrado considera que la solución empieza desde la construcción de un plan que permita estabilizar

La interna dentro de Juntos por el Cambio

Por último, Martín Redrado también se refirió a la interna dentro de la oposición. Sin embargo, lejos de elegir bandos, habló de un buen clima previo a las elecciones: “No están todos peleados, acá hay algo que potencia lo de ampliar la base de Juntos por el Cambio de terminar con esta etapa donde los argentinos somos más pobres, y esto se va a dirimir de la mejor manera, que la gente lo dirima. Juntos por el Cambio ha tenido muchas internas, Larreta contra Michetti, Santilli con Manes, y eso ha potenciado el espacio. Vamos a mantener dos o tres candidatos, o cuatro, lo mejor es eso”.

