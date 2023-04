Suspensión de ventas, faltantes y “no hay precio”: cómo golpeó el dólar a los corralones y a las gomerías

En algunos casos no te dan precios o no te entregan, dicen en los comercios (Nicolas Stulberg)

La suba del dólar libre de los últimos días tuvo su impacto en comercios de distintos rubros, entre ellos, materiales para la construcción y en la venta de neumáticos, con algunos casos donde incluso se suspendieron ventas durante algunos días a la espera de las nuevas listas de precios y como una forma de cubrirse ante la incertidumbre por los costos de reposición del stock.

Ahora, algunos comercios advierten también sobre posibles faltantes.

En los corralones más pequeños se reflejaron más rápido las subas de precios y la suspensión de ventas en algunos casos

“Lo que ocurre en general, no solo en nuestra industria, es que en algunos casos no te dan precios o no te entregan y en otros casos se cubren con aumentos por las dudas que no tienen relación con los costos sino con la incertidumbre. El mercado está muy complejo en estos días para comprar y conseguir precios es lo que pasa siempre en estos procesos”, señaló Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Con todo, advirtió que el sector ya venía con subas mensuales importantes. Según el Indec, el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires en marzo de 2023 registró una suba de 4,5% respecto al mes anterior, con un alza de 5,5% en el caso de los materiales. Las mayores subas fueron en Electrobombas (10,9%) Pisos de alfombra (10,6%) y Productos de cobre, plomo y estaño (9,3%).

Aumentos y faltantes para la construcción se incrementaron luego de la suba del dólar (Nicolas Stulberg)

La variación acumulada en el primer trimestre fue de 17,2 por ciento. “Como era previsible están aumentando los costos de todos los insumos para la construcción y también puede haber faltantes. Es lo que lamentablemente ocurre en nuestra industria”, confirmó Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

En los corralones la situación es diversa. Las grandes cadenas continúan con ventas y entregas en forma habitual, incluso respetando presupuestos de días anteriores, y en comercios más pequeños se reflejaron más rápido las subas de precios y la suspensión de ventas en algunos casos. Esto también se vio en Mercado Libre, donde la construcción también es un rubro importante, con algunas publicaciones de materiales como revestimientos que fueron suspendidas por algunas horas o días.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, señaló este viernes que la escalada del dólar impactó más de lo esperado en las perspectivas de venta. “Muchos proveedores no quieren entregar mercadería o lo hacen sin precio. Es necesario generar confianza para que la macroeconomía brinde estabilidad y previsibilidad al mercado interno”, dijo en Tucumán en el marco del 70° aniversario de la Federación Económica de Tucumán (FET).

”Están siendo días muy difíciles para el mundo pyme. Las listas de precios ya estaban viniendo con cambios entre dos y tres veces por semana. Ahora la cuestión es saber hasta dónde llegará el dólar, a qué nivel se estabilizará y ver qué va a pasar. La gran mayoría de las pymes en Argentina no pueden decir ‘hoy no trabajo’. Necesitamos caja y vender, pero no sabés si lo hacés a un buen precio, con margen, salís empatado o perdés. Las pequeñas y medianas empresas no somos formadoras de precios, somos tomadoras de listas”, agregó.

Otro sector con incertidumbre es la venta de neumáticos (Maximiliano Luna)

Por su parte, Hugo Cieri, dueño de un corralón en la ciudad de Junín y presidente de Cuanoba (la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires) destacó que la situación es más compleja en el interior del país donde ya se sentían los efectos de la sequía y la caída en las ventas. “Los comerciantes me dicen ‘estamos trabajando para perder’. En unos meses se van a ver comercios cerrados. El año pasado, para este fecha, un empleado de comercio ganaba $80.000 y podía comprar 94 bolsas de cemento. Hoy gana $170.000 y puede comprar 84 bolsas”, ejemplificó en diálogo con Infobae.

“Ayer muchos corralones tuvieron las compras de mercadería congeladas porque no les entregaban. Los precios que hablamos ayer ya son viejos”, señaló. Pero detalló que materiales como cemento, hierro y ladrillos mantuvieron su stock habitual, ya que vienen con ventas en baja desde hace algunos meses. “Cemento y ladrillos se consigue sin aumentos. Pero cerámicos hoy no te venden. Los corralones están vendiendo pero lo que se cayó es la demanda, ya no está el negocio inmobiliario que apostaba a hacer departamentos para vender o alquilar a gente que apostaba a los ladrillos. Hoy es la mercadería de día a día, la clase media”, describió.

En los locales de venta de neumáticos también hay incertidumbre aunque las ventas se mantienen en locales físicos y en las plataformas de comercio electrónico. Según una fuente del sector, puede haber casos de faltantes en locales que venían con poco stock pero no se puede hablar de algo “generalizado”.

Aunque en este rubro, los faltantes ya venían de meses anteriores con un pico en septiembre del año pasado en medio del conflicto sindical que paralizó las plantas del sector y generó subas en los precios, con aumentos que luego se fueron moderando. Según los datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), en el primer trimestre del año, el valor de los neumáticos se incrementó un 8,27 por ciento.

