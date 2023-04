Bitcoin se dispara hasta rozar USD 30.000 ante nuevos temores en el sector bancario de EEUU

El Bitcoin se recupera fuerte en 2023.

El precio de Bitcoin sube 9% en las últimas 24 horas, a USD 29.800, al desatarse los temores de otra posible quiebra bancaria inminente, ya que las acciones del First Republic Bank cerraron en Wall Street con una caída de más del 50% el 25 de abril.

Según el jefe de investigación de la plataforma australiana de criptoeducación Collective Shift, el precio de Bitcoin subió inmediatamente después de que el periodista de Fox News Business Charles Gasperino diera la noticia de que los banqueros que trabajan con First Republic Bank esperan que la institución entre en suspensión de pagos del gobierno norteamericano.

La administración judicial es una táctica que les permite a los acreedores recuperar fondos que están experimentando un posible impago y ayuda a las empresas con problemas a evitar la quiebra.

El precio de Bitcoin repuntado tras la caída de los depósitos del First Republic Bank, que desató nuevos temores de crisis bancaria en EEUU

Los datos de la firma de análisis de criptomonedas Santiment sugieren que la correlación entre Bitcoin y el S&P 500 puede estar disminuyendo a medida que la narrativa de que Bitcoin es un refugio seguro en medio de la crisis bancaria comenzó a cobrar fuerza una vez más.

First Republic empezó a tener problemas a principios de marzo, lo que llevó a once de las mayores instituciones bancarias de Estados Unidos, entre ellas JP Morgan y Bank of America Corp, a depositar USD 30.000 millones en el banco en problemas.

El 26 de marzo, Bloomberg informó que las autoridades estadounidenses estaban estudiando la creación de una línea de crédito de emergencia para ayudar al banco a apuntalar los “retos estructurales” de su balance.

Según fuentes anónimas en aquel momento, a pesar de que First Republic se enfrentaba a problemas de liquidez, las autoridades estadounidenses declararon que los depósitos del banco se estaban “estabilizando” y que no corría el riesgo de sufrir “el tipo de corrida repentina y grave” que llevó a los reguladores a cerrar Silicon Valley Bank. Por desgracia, estas declaraciones resultaron incorrectas.

La crisis bancaria sigue presente

El lunes 23 de abril, First Republic informó en su llamada de resultados del primer trimestre que los depósitos totales se habían desplomado en más de USD 100.000 millones y que “buscaría opciones estratégicas” para fortalecer su situación financiera lo antes posible.

Aunque el banco aún no aclaró cuáles son exactamente estas opciones estratégicas, el informe de resultados destaca que la empresa en apuros planea reducir su balance y recortar gastos recortando los salarios de los ejecutivos, reduciendo los arrendamientos de oficinas y despidiendo a entre el 20% y el 25% de sus empleados en el segundo trimestre.

La crisis bancaria se cobró un alto precio en las instituciones financieras de Estados Unidos a lo largo de este año. El 8 de marzo, Silvergate Bank anunció que cerraría sus puertas tras sufrir un retiro masivo de depósitos. Dos días después, el Silicon Valley Investment Bank fue cerrado por el Departamento de Protección Financiera de California.

A pesar de las turbulencias, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reiteró que el sector bancario estadounidense sigue siendo sólido y estable. “Nuestro sistema bancario sigue siendo sólido, con fuertes posiciones de capital y liquidez”, declaró Yellen en la reunión del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera celebrada el 21 de abril.

