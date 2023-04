El Banco Central limitó su intervención en el mercado para no desperdiciar sus reservas

El dólar libre sorprendió con un alza de $20 a $462 y por primera vez estuvo por encima del dólar turista que cotizó a $452. REUTERS/Sukree Sukplang/File Photo

El dólar en todas sus versiones, incluido en sus precios a futuro, dominó la rueda de ayer de manera excluyente. La intervención del Banco Central para contener los dólares financieros fue temprana y al ver la falta de éxito se retiró del mercado para no quemar reservas de manera inútil. Cuando los inversores están lanzados a dolarizarse no hay manera de detenerlos.

Por eso, consiguió por una hora que estos dólares se paralicen y lleguen incluso a bajar. Pero tras retirarse de la venta poco después del mediodía, el MEP subió $11,27 (+2,6%) a $449,02. El contado con liquidación acompañó con un aumento de $7,21 (+1,6%) a $462,32. El monto de negocios en esta plaza siguió elevado. Se operaron USD 252 millones. Hace tiempo que el promedio de operaciones creció 25%.

La suba de estos dólares de más de 17% en lo que va de abril, equivalen a más de dos meses del rendimiento de un plazo fijo. De allí que apareció este movimiento de retiro de depósitos en pesos para dolarizarse, porque la tasa de interés que reciben es menor a la inflación.

El Banco Central está atrapado en su juego. Con la última suba de tasas está pagando, a través de las Leliq, tres bases monetarias de interés por año. Si sube más esas tasas, el descalabro en su balance será descomunal.

El billete sorprendió con un alza de $20 a $462 y por primera vez estuvo por encima del dólar turista que cotizó a $452. Al mismo tiempo, el Banco Central entregó a las entidades financieras USD 43,2 millones.

Según el trader Esteban Monte “fue una jornada caliente donde comprando bonos y entregando dólares logró una baja efímera pero que sirvió de poco porque terminaron en alza. La carrera, pese al fuerte avance no terminó y si el Banco Central no puede ser más contundente en sus intervenciones, es posible que veamos nuevos máximos porque no solo faltan dólares, sino que sobran pesos que buscan refugio en cualquier activo dolarizado y el dólar pica en punta en preferencia de los ahorristas”.

En la plaza de futuros el dólar a fin de año sigue en alza y aumentó 1,16% a $478. Pero la mayor suba se registró en octubre con 1,49% a $409.

Según Andrés Reschini autor de un informe diario sobre el mercado cambiario, “nada ha cambiado. El dólar oficial subió ayer a un ritmo de 8,19% mensual pero el promedio de las últimas 5 ruedas es de 7,8%. La liquidación del agro, a pesar de que el Banco Central no vendió nada a los importadores, sigue rindiendo poco”.

“Desde las medidas de ordenamiento el goteo de depósitos en moneda extranjera no se detiene. Más allá de una pocas ruedas de saldo positivo, al 18 de abril se fueron USD 536 millones, el 3,3% de los depósitos. No es un nivel de alarma, pero tampoco es una buena señal”, agregó.

Sobre la cotización de los futuros, Reschini indicó que “siguen reflejando la incertidumbre. Mientras las tres posiciones más cortas recortaron sus valores tímidamente, probablemente a causa de las intervenciones del Banco Central, el resto de la curva sigue marcando subas y el salto para fin de agosto mara una expectativa de devaluación. Pero tampoco hay que dejar de mirar el resto de la curva. Fin de año a $478 significa una devaluación de 170% para todo 2023 que, en este escenario de desborde, no parece descabellado. Por supuesto, la inflación va de la mano”.

El dólar mayorista subió $1,68 a $220,33 porque se le suman los feriados. Todo el complejo oleaginoso liquidó USD 208 millones, pero una parte, USD 106 millones, correspondieron al dólar soja que se pagó a $300 pero no originó emisión porque no vendió divisas a importadores. La única salida fue un pago de USD 180 millones por compras de energía. El saldo comprador quedó en 106 millones y las reservas aumentaron 90 millones a USD 36.587 millones.

Para Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios, “la gran pregunta es cómo sigue este dólar agro, porque el mercado no cree que este programa va a ser tan exitoso como los dos anteriores. No hay que olvidar que el Ministerio de Economía segregó el viernes y el lunes a la demanda importadora y por eso el Banco Central pudo comprar todo. Este mini cepo debería destrabarse mañana (por hoy) y veremos cómo responde la demanda”.

“Hay que tener en cuenta que lo que se está liquidando ahora son parte de los compromisos asumidos en dólares y hay muy poco de mercadería a precio, que es la que le interesa al sector exportador. El productor ahora no le está poniendo precio a la mercadería porque los valores que le ofrecen no le resultan atractivos y no tiene interés en vender. El gran problema es que los dólares que están ingresando, son vía prefinanciaciones que, en la medida que no se condigan con compras de los exportadores, tienen un techo. Los exportadores no le van a adelantar demasiadas divisas al actual Gobierno, sabiendo que hay elecciones por delante y que no puede volcar los pesos que recibe del Central a compras a productores. Este es un dato clave”, agregó Vitelli.

En la Bolsa, las acciones negociaron $5.923 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes subió 2,93% en pesos y 1,3% en dólares. Pero la mayoría de los papeles no superó las subas de la divisa norteamericana.

Por la revaluación del contado con liquidación las operaciones en ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- alcanzaron a poco más de $10 mil millones. Hace tiempo que vienen duplicando el volumen habitual de negocios. Lo mejor fueron los certificados de Tenaris (+4,4%) y de Transportadora Gas del Sur (+4,2%). Los ADRs cotizan al tipo de cambio contado con liquidación.

La rueda de hoy no solo estará atenta a los dólares, sino a la licitación de mañana de Letras del Tesoro que tiene que hacer frente a vencimientos $570 mil millones. La letra más larga es una LETE que ajusta por CER que vence el 18 de setiembre y dos letras atadas al tipo de cambio (dollar linked) que vencen el 31 de octubre próximo y el 30 de abril de 2024.

Seguir leyendo: