El BCRA terminó la primera rueda de la semana con compras por USD 106 millones en el mercado

El BCRA suma divisas a un tipo de cambio más alto que el del mercado.

El mercado presta atención al ritmo de ingresos de divisas de las liquidaciones de agroexportadores en el marco del programa del dólar soja. El esquema de tipo de cambio diferencial comenzó a funcionar de manera más lenta que las dos versiones previas, aunque se espera que tome fuerza y crezca el ritmo de liquidaciones.

Este lunes hubo negocios por USD 395,5 millones en el segmento de contado (spot). Por el esquema del dólar soja 3 ingresaron USD 105,8 millones, que fueron adquiridos en su totalidad por el Banco Central, que anotó la tercera sesión consecutivas con compras netas.

Por operaciones con dólar agro, se registran en esta tercera etapa ingresos por USD 1.391 millones en abril a un tipo de cambio de 300 pesos.

“No creo que el Gobierno devalúe, ni confisque depósitos ni reestructure la deuda pública en pesos. Me parece que seguirá anclando el dólar oficial, a lo sumo aceleraría la tasa de devaluación al ritmo de la inflación. No creo que incurra en impagos de la deuda en pesos, va a preferir emitir antes que reperfilar deuda. Respecto a los depósitos no creo que corran ningún riesgo, pero con una tasa del 6,75% anual para los plazos fijos no resultan atractivos”, dijo el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano. “Las reservas son escasas, por ende, se viene una nueva vuelta al cepo, vamos a un escenario de más cepo, por ende, dólar blue más alto”, consideró.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaría esta semana una serie de desembolsos de organismos multilaterales por un total de USD 1.060 millones y la puesta en marcha de las operaciones comerciales en yuanes para empresas importadoras que prevé un ahorro de USD 700 millones mensuales, con la intención de reforzar las reservas del BCRA.

Las reservas internacionales cayeron en la semana pasada unos USD 429 millones y finalizaron en 36.497 millones de dólares.

Después de elevar la tasa de referencia a 81%, el BCRA realizó algunos cambios a sus normas de Exterior y Cambios con el fin de seguir trabajando en la ampliación de la demanda para los bonos emitidos bajo ley argentina. Recordemos que los inversores que quieran comprar dólar “contado con liquidación” vía bonos bajo ley extranjera, no pueden haber operado en el MULC durante 180 días previos ni podrán hacerlo por 180 días. Varios bancos ya adecuaron la nueva normativa a sus sistemas, abriendo la posibilidad de comenzar a operar más rápidamente.

“El Gobierno está devaluando y la probabilidad de que tenga que hacer un salto cambiario ha aumentado. Guarda: los contextos donde hay salto cambiario tienen que venir acompañados de algo que haga sentir que mantienen el control de lo que han hecho”, advirtió el economista Carlos Melconian, en diálogo con radio Mitre.

“Para un salto devaluatorio hay que ver si recomponen el poder político. Renunciar a ser candidato no es renunciar a gobernar y decidir ser candidato no es dejar de ser ministro. Seguir con la nominalidad fiscal con la que estás, el gasto público sigue subiendo, pero como la inflación lo licúa, se ha complicado el escenario político y económico. Sí ha aumentado la posibilidad de salto del tipo de cambio oficial. Todo se corrió un poquito”, definió el ex presidente del Banco Nación.

