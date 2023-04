A la espera de nuevas medidas cambiarias, la liquidación de exportación de granos está paralizada

Los dólares financieros comenzaron la semana con cotizaciones muy firmes, pero cuando el MEP rompió el techo de los $400 el Banco Central intervino para hacerlo retroceder REUTERS/Martin Acosta

Mañana el ministro de Economía Sergio Massa anunciaría medidas cambiarias. La más esperada es la del dólar soja y de las economías regionales. El hecho de que no las haya anunciado el primer día del mes, es porque el dólar soja regiría desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo. La ventana se hace más amplia para evitar la congestión de liquidaciones y problemas de los productores que podrían dejar parte de la cosecha afuera.

El analista financiero y especialista en agronegocios, Salvador Vitelli señaló que “el mercado de granos estuvo paralizado hoy por la incertidumbre. Luego comenzaron a llegar los rumores fuertes de que el dólar soja podría regir desde el 15 de abril hasta fin de mayo, que es lo más lógico para captar la mayor parte de la cosecha. El rumor se hizo más sólido porque el anuncio no se hizo ayer como se esperaba, sino que se hará mañana. A partir de ese momento se vio una asociación de los precios de abril y mayo porque tendieron a converger. De esta manera, quedaron atrás las ruedas de incertidumbre donde la diferencia de cotización alcanzó el viernes pasado a 10 dólares”.

“Todo apunta -agregó Vitelli- que van a imponer un dólar de $300. La duda es si ese dólar va a generar el atractivo suficiente porque la capacidad teórica de pago de la industria aceitera estaba en USD 360 que equivalen a $108.000, un valor que suena a poco porque en los anteriores dólares soja ese valor era de $90 mil. En términos reales la suba de precios es menor a la inflación por la baja del precio internacional de la soja. La mejoría, entonces, no va a ser tan significativa. También me suena exagerado que esperen que se liquiden USD 15 mil millones. Entre los dos esquemas anteriores, con mejores precios en el exterior, se consiguieron USD 10.800 millones. Esto sería pedir a los exportadores que liquiden un 50% más en un lapso de 45 días, en medio de una campaña magra y en un año electoral”.

El conflicto que se espera es que se dijo que este dólar no se podía utilizar para calcular los arrendamientos de campos. Pero la Cámara Arbitral no desdobló las pizarras y habrá conflictos de intereses porque productores de la zona núcleo, la más afectada, no tienen esa capacidad de pago.

Los dólares financieros, a todo esto, comenzaron las ruedas muy firmes, pero cuando el MEP rompió el techo de los $400 el Banco Central bajó al ruedo utilizando los bonos GD30 para hacerlo retroceder. De esta manera, el MEP cerró con una baja de 41 centavos a $396,94. El contado con liquidación tuvo una leve suba de 23 centavos a $ 406,77. El dólar libre perdió $3 y cerró en $392.

En la plaza mayorista, el dólar aumentó $1,36 porque incorporó la devaluación de sábado y domingo. El ritmo devaluatorio ascendió a 6,6% contra 5,8% de marzo, pero es una práctica del Banco Central acelerar la devaluación a principio de mes y retrasarla después.

La entidad tuvo que vender USD 259 millones para satisfacer a importadores y permitir que YPF pague los intereses de una Obligación Negociable. La venta hizo que las reservas perdieran USD 250 millones y quedaran en 38.805 millones. Pero este número no va a durar demasiado, porque en pocos días deberá pagarle al FMI USD 2.700 millones.

Otro dato para tener en cuenta es que los bancos le pidieron al Banco Central que le mande camiones de caudales con USD 46,6 millones para satisfacer a los depositantes. No es un número exagerado pero los depósitos en dólares van retrocediendo lentamente porque la economía con su ajuste y una inflación que en la realidad golpea más que en los números del INDEC, obliga a echar mano a los ahorros. No hay que olvidar que en abril se indexaron contratos de alquiler -como todos los meses- con aumentos cercanos a 100% y ha hecho caer el ingreso de los inquilinos.

Los bonos de la deuda operaron en equilibrio, aunque abrieron en rojo a contramano de la región. El riesgo país subió apenas 4 unidades (+0,2%) a 2.280 puntos básicos.

La Bolsa tuvo una excelente rueda de la mano del aumento del petróleo en el mundo de más de 6% por el anuncio inesperado de la OPEP de recortar su producción diaria en un millón de barriles.

Los negocios alcanzaron a $4.537 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 3,65% en dólares y en pesos. Lo más destacado fue Transportadora Gas del Sur (+7,21%), YPF (+6,42%) y Pampa Energía (+5,45%).

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones que operan en las Bolsas de Nueva York- negociaron un volumen mediano de $6.854 millones. Lo más destacado fue la suba de Edenor (+7,3%) e YPF (++6,3%).

Para hoy se espera otra rueda activa donde los compradores de dólares volverán a desafiar al Banco Central. El MEP apunta a estar por encima de los $400 y habrá que ver si el Banco Central sale a contenerlo.

