Viajes al exterior: guía completa para volver al país y pasar sin demoras por la Aduana

Con el nuevo sistema de la Aduana es importante conocer los detalles de las regulaciones vigentes para no sufrir demoras y retenciones en los controles

La semana pasada la Aduana implementó el nuevo sistema de control del equipaje que comienza en el aeropuerto antes de que el viajero parta al exterior, con la revisión de sus pertenencias para luego constatarlas con las valijas con las que regresa.

Nuevos controles aduaneros: qué compras se pueden entrar al país, cuándo se cae en infracción y cuánto cuesta excederse Todo lo que hay que saber sobre el régimen de la Aduana que busca combatir el ingreso de mercaderías con fines comerciales VER NOTA

En torno a esto comenzaron a surgir conjeturas sobre lo que pasaría al momento de que un argentino ingresase al país con una notebook, un celular, libros o medicamentos, entre otros productos comprados en el extranjero. Pero tal como detalló la Aduana, el objetivo es combatir el “contrabando hormiga” y no perseguir al pasajero común.

El nuevo sistema utiliza datos sobre los pasajeros que comparten las empresas aéreas para detectar qué viajeros están intentando entrar al país con artículos destinados a fines comerciales o que se excedan de la franquicia.

El objetivo de las nuevas medidas es detectar qué viajeros están intentando entrar al país con artículos destinados a fines comerciales o que se excedan de la franquicia

Infobae conversó con dos expertos para conformar una guía completa para las personas que viajen al exterior y estén por regresar a la Argentina con al menos un producto nuevo. “La normativa que refiere al régimen equipaje de importación y exportación está regulado por una resolución de Aduana de 1994, que se actualizó por última vez en 2018″, dijo Santiago Aramburu, abogado de Tur Help, especializado en los derechos del viajero.

Insólito: secuestraron un auto de rally en plena competencia por irregularidades en su importación Sucedió en Catamarca luego de que el piloto del vehículo concluyera en el quinto puesto de la clasificación VER NOTA

“En primer lugar hay que aclarar qué productos están libres del pago de aranceles; los celulares, las notebooks y tablets, la ropa y los libros son considerados de uso personal y no computan en la franquicia”, detalló Aramburu.

El objetivo es combatir el “contrabando hormiga” y no perseguir al pasajero común (Aduana)

Por su parte, el asesor tributario Sebastián Domínguez comentó que si bien esos objetos son considerados de uso personal, se puede ingresar al país con un máximo de un teléfono celular nuevo y una notebook o tablet sin pagar aranceles.

Fuerte sanción a la empresa china Huawei: la Aduana la denunció por USD 28 millones y le aplicó una multa de $407 millones El organismo que conduce Guillermo Michel detectó que la compañía de origen chino incumplió los procedimientos legales para la importación de equipos y que evitó el pago de impuestos por uso de licencias de software VER NOTA

“Es recomendable que si se sale del país con un teléfono celular importado relativamente nuevo o cualquier otro artículo electrónico en las mismas condiciones, se declare al momento de la salida ante la AFIP. Con el formulario de declaración jurada presentado ante el organismo en el Aeropuerto, se evitarán discusiones al momento de regresar al país”, dijo Domínguez.

La normativa le permite al pasajero ingresar al país con un celular nuevo y una notebook o una tablet (Reuters)

“En lo que respecta a la ropa se aconseja quitar todas las etiquetas y stickers de venta de las prendas, simplemente para evitar controversias”, dijo Domínguez.

Siempre y cuando un pasajero esté ingresando con ropa de uso personal y no muchos artículos de la misma prenda dando a pensar que es para fines comerciales, no tendrá problema en Aduana.

En lo que respecta a la ropa se aconseja quitar todas las etiquetas y stickers de venta de las prendas, simplemente para evitar controversias (Domínguez)

“La AFIP puede analizar la cantidad de prendas del mismo tipo y también los talles de los artículos. Por ejemplo, si una persona trae varios artículos del mismo tipo y de todos los talles (XS, S, L, XL, XLL) difícilmente pueda convencer a los agentes aduaneros que es ropa de uso personal”, detalló el asesor tributario.

“Por otra parte, al detectar un perfil sospechoso gracias al nuevo sistema la Aduana puede revisar las redes sociales de dicho pasajero a fin de detectar señales de que esa persona podría regresar al país con objetos para comercializar, por ejemplo, si viesen la promoción de esos bienes”, explicó Sebastián Domínguez.

Una persona podría ser retenida por la Aduana si se sospecha que la ropa con la quiere ingresar es en realidad para destinar al comercio

Con esto claro hay que pasar a las franquicias, los límites en dólares que existen para las compras en el exterior, es decir que la suma de los valores de todos los productos que se ingresen (que no sean aquellos ya detallados que no pagan aranceles) no deben superar dicho tope.

“Las personas de 16 años o más tienen una franquicia de USD 500 mensuales no acumulables y los menores de 16 años el 50%, es decir, USD 250 cuando ingresar por la vía aérea o marítima, mientras que para quienes lleguen por río o tierra es de USD 300”, detalló Santiago Aramburu.

“En free shops de llegada la franquicia es también de USD 500 para las vías aérea y marítima y sin límite para la fluvial y terrestre; en todos los casos se aplica el 50% para menores de 16 años”, agregó.

La recomendación de ambos expertos consultados fue guardar los comprobantes de las compras efectuadas en el exterior para así evitar discusiones y demoras con los agentes aduaneros sobre el valor de los mismos.

“A veces sucede que alguien puede comprar un bien en una oferta especial y pagarlo menos del precio habitual. Eso lo podrá probar con el ticket o la factura de compra”, agregó Domínguez.

A veces sucede que alguien puede comprar un bien en una oferta especial y pagarlo menos del precio habitual. Eso lo podrá probar con el ticket o la factura de compra (Domínguez)

“Una cosa importante a tener en cuenta es que las franquicias son acumulables -siguió el asesor tributario-, se suman para matrimonios y uniones convivenciales e hijos menores de 16 años. Por ejemplo, una familia de un matrimonio, un hijo de 16 años y uno de 10 años tendrá una franquicia total de USD 1.750”, detalló el tributarista.

Ahora falta ver qué pasa si una persona se excede de la franquicia. “Sobre el excedente de la franquicia deberá pagarse el 50% de arancel al tipo de cambio oficial”, dijo Domínguez.

“Por ejemplo, si una persona trae bienes por USD 700, tendrá un excedente de USD 200. A ese excedente se le aplicará el tipo de cambio oficial y se multiplicará por 50% para determinar el arancel a pagar”, detalló.

Algo que también hay que tener en cuenta son aquellos objetos que están prohibidos: todo viajero al que se le encuentre material arqueológico y cultural; estupefacientes; armas y/o explosivos

Algo que también hay que tener en cuenta son aquellos objetos que están prohibidos: todo viajero al que se le encuentre material arqueológico y cultural; estupefacientes; armas y/o explosivos (excepto que cuente con autorización de la Anmac), y toda mercadería con finalidad comercial o industrial, deberá pagar una multa o hasta una pena, dependiendo de la gravedad del hecho.

La Argentina permite el ingreso y egreso de sumas inferiores a USD 10.000 o su equivalente en otra moneda

Quienes vayan a transportar valores hacia el exterior o ingresarlos a la Argentina deben saber que la Aduana permite el ingreso y egreso de sumas inferiores a los USD 10.000 o su equivalente en otra moneda; para los menores de 16 años, nuevamente los montos correspondientes son del 50% del valor atribuido a adultos. Es decir, es de USD 5.000 tanto para entrar como para salir.

La información que compartieron los expertos fue corroborada con fuentes de Aduana consultadas por Infobae.

Seguir leyendo: