Los 23 datos que brindan las Aerolíneas cuando un argentino viaja al exterior y 5 aspectos a considerar sobre el control previo de la Aduana

La hora de la verdad: el momento de control de equipaje

El sistema de “análisis anticipado” que se puso en funcionamiento y que según la Aduana permite predecir con alto grado de exactitud qué viajeros al exterior cumplen las normas y respetan los límites respecto del ingreso de bienes comprados en el exterior y cuáles en cambio incurren en excesos o delitos, se basa en una variedad de sistemas provistos por líneas aéreas y bases de datos públicas, incluidas las redes sociales, que permiten trazar “perfiles de riesgo” e identificar las más probables maniobras de contrabando e importación de mercadería con fines comerciales evitando el pago de aranceles.

Cada vez que un residente en la Argentina viaja al exterior por vía aérea la Aerolínea por la que lo hace debe enviar a la Dirección Nacional de Migraciones los datos que fueron recolectados y almacenados en el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, por Passenger Name Record, que se origina en la reserva de vuelo y queda documentado incluso si esta es cancelada).

Ese registro incluye los datos que se enumeran a continuación, según establece la Organización de Aviación Civil Internacional y que pasan a ser parte del sistema de control aduanero previo que recientemente dispuso la Aduana Argentina.

1- Localizador del expediente del pasajero.

2- Fecha de reserva.

3- Itinerario completo del viaje.

4- Nombre y apellido informado de cada sujeto transportado en el PNR.

5-Información sobre modalidades de pago.

6- Dirección de facturación.

7- Orden de facturación.

8- Teléfonos de contacto.

9- Información sobre programas de fidelización (referida únicamente a millas recorridas y dirección o direcciones).

10- Agencia de viajes.

11- Agente de viajes.

12- Información sobre PNR escindido/dividido.

13- Información sobre la emisión de billetes.

14- Número del billete.

15- Fecha de emisión del billete.

16- Historial de incomparecencia del pasajero (no show).

17- Pasajero de último momento sin reserva (go show).

18- Información sobre listas de espera.

19- Números de etiqueta del equipaje.

20- Número de asiento.

21- Información sobre el asiento.

22- Cantidad de equipaje.

23- Toda otra información recopilada por el sistema de información anticipada sobre pasajeros, conocido como APIS, por su sigla en inglés (“Advanced Passenger Information System”).

Directo a la Aduana

Esa información es compartida con la AFIP a través de la Dirección General de Aduana en el marco de los controles aduaneros y se suma a otras informaciones.

A partir de allí, señaló Sebastián Domínguez, socio del estudio SDC Asesores Tributarios, la Aduana puede definir el riesgo de infracciones aduaneras en base a una matriz que puede analizar la cantidad de equipaje con el pasajero sale del país y compararla con la que trae al regreso y -sobre la base del número de asiento asignado al pasajero- incluso la posible relación con otros pasajeros del mismo vuelo, en especial si ocupa un asiento cercano o contiguo.

Si, por caso, el pasajero realiza una compra en España y hace el trámite de devolución del IVA ante la agencia impositiva española (el monto es devuelto en el aeropuerto de salida, antes de abordar el vuelo de regreso, o acreditado en su tarjeta de crédito) , AFIP-Aduana recibirá el detalle de las compras realizadas en el exterior, como muestra el documento adjunto de un argentino recientemente regresado que compró ropa en España, incluida una campera Uniqlo de 140,41 euros, el ítem más caro de la compra, como precisa el formulario DIVA que la administración tributaria española comparte con AFIP/Aduana, que tienen estos registros en su poder antes de que el pasajero aterrice en la Argentina. Un posible ojo ciego del sistema es que, por caso, quien hace una compra en un país europeo pida la devolución de IVA en otro, en cuyo caso la información de la agencia que tramita el pedido es enviada al país donde se hizo la compra, pero no necesariamente al de residencia del comprador (esto es, la Argentina).

El formulario por el que la autoridad tributaria española informó a su par argentino de las recientes compras de un argentino en España. La información se genera a partir del pedido de devolución del IVA.

Domínguez estudió los procedimientos y medidas de la Aduana en materia de control previo y los resumió en los siguientes puntos:

1-Se puede ingresar al país con un teléfono celular nuevo más una notebook o una Tablet, sin pagar aranceles. Si se sale del país con un teléfono celular importado relativamente nuevo, es recomendable declararlo al salir; con el formulario de declaración jurada presentado en el Aeropuerto se evitarán disgustos al momento de regreso. En principio, si alguien sale del país con una computadora armada en Tierra del Fuego o importada pero comprada 5 años antes, no es necesario declararla, pues ya no se venden. Pero para prevenir controversias se puede declarar todo lo que se lleva al exterior, en especial los artículos electrónicos.

2-Se puede ingresar ropas y objetos sin fines comerciales, de uso personal sin pagar aranceles, pero -de vuelta- para evitar discusiones molestas es recomendable quitar cualquier etiqueta que tenga la ropa comprada en el exterior e ingresada al país. Más aún, es conveniente usarla previamente. La AFIP puede analizar la cantidad de artículos del mismo tipo e incluso los talles: si una persona trae varios bienes del mismo tipo y varios talles, difícilmente convenza a los agentes aduaneros que son de uso personal.

3-Las personas de 16 años o más tienen una franquicia de USD 500 mensuales no acumulables y los menores de 16 años el 50%, es decir, USD 250. Es aconsejable guardar los comprobantes de compras de los bienes que entran en la franquicia para evitar discusiones sobre el valor de los mismos. Debe tenerse en cuenta que AFIP/Aduana analiza publicaciones online como Amazon y EBay para “determinar” los precios estimados de los bienes. Si alguien compró un bien en una oferta especial, podrá probar que lo pagó más barato con el ticket o la factura de compra.

4-Acumulación de la Franquicia: las franquicias se suman para matrimonios y uniones convivenciales e hijos menores de 16 años. Por ejemplo, una familia de un matrimonio, un hijo de 16 años y uno de 10 años tendrá una franquicia total de USD 1.750 (USD 500 x 3 + USD 250)

5-Excedente de la franquicia: Sobre el excedente debe pagarse el 50% de arancel al tipo de cambio oficial. Por ejemplo, si una persona trae bienes por USD 700, tendrá un excedente de USD 200 (USD 700 menos USD500), sobre los cuales deberá pagar USD 100 al tipo de cambio oficial.

Y por Instagram también

Cabe tener también en cuenta que el control previo puede llevar al monitoreo de cuentas en redes sociales. Si, por caso, los datos sugieren un riesgo de contrabando o importación con fines comerciales, la Aduana puede chequear si una persona vende mercadería por Instagram o alguna otra red social. Alguien que vende ropa por redes y viaja con cierta asiduidad a Miami dibuja un “perfil de riesgo”, incluso si la venta o los viajes los hace algún familiar o persona allegada que coincida en los vuelos que realizan al exterior, algo que surge del análisis de los registros PNR.

Los perfiles de riesgo no implican la detección de una infracción o delito, sino que son un índice que señala la probabilidad de que alguien esté tratando de evadir las normas aduaneras. Además, la Aduana explicó que no se trata de un sistema de aplicación general, sino de uso puntual en algunos aeropuertos. No todos los vuelos, dijo, están siendo sometidos a este escaneo de datos, que sin embargo va más allá de una prueba piloto, aunque se esté aún lejos de su implementación total.

“La persona que viaja y trae ropa o trae un celular no va a tener inconvenientes”, aclaró recientemente Guillermo Michel, el titular de la Aduana, a Infobae. “En los últimos dos meses hicimos un trabajo de información anticipada, nos dio información sobre 52 pasajeros, de los cuales 22 dieron resultados positivos. Es una tarea selectiva”, señaló.

Una tarea que llevó a la incautación de prendas de vestir, zapatillas, celulares, computadores, drones y perfumes cuya cantidad y variedad hacían resumir importación con fines comerciales. Un caso resonante ocurrió cuando el sistema de análisis anticipado emitió una alerta sobre un hombre que, acompañado por una mujer, intentó ingresar al país 100 pares de zapatillas y 251 prendas de vestir por vía del régimen de equipaje en un vuelo procedente de Montreal, Canadá, en el que traía 15 bultos.

“Me sorprendió la capacidad de ubicar las zapatillas en la valija”, dijo Michel.

