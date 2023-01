Precios Justos: Economía busca acuerdos por plazos más largos y alzas moderadas que permitan cumplir la meta anual de inflación

El Secretario de Comercio Matías Tombolini

El secretario de Comercio Matías Tombolini anticipó que busca firmar acuerdos de precios por plazos más largos y con un sendero de subas alineado con un sendero descendente para la inflación que espera el Gobierno, con un objetivo de 60% anual, tal como planteó en la proyección de la ley de Presupuesto.

“Es cierto que los precios siguen aumentando; no estamos conforme con el dato de 5,1% en diciembre y no se puede tapar el sol con las manos. Tuvimos una inflación del 94% y es algo que nos preocupa y ocupa. La solución no es mágica”, dijo en declaraciones radiales.

“La Argentina no puede debatirse en soluciones que vayan a suponer shocks que dejen afuera a la gran mayoría de la sociedad. Las soluciones que no suponen shock, sino realismo se traducen en la hoja de ruta del ministro Sergio Massa. La inflación es la fiebre de una enfermedad y los resultados se pueden ver conforme pasa el tiempo y solo si se cumple la condición macroeconómica de orden fiscal y de acumular reservas”, remarcó.

El funcionario se refirió al cumplimiento del programa Precios Justos. “El cumplimiento es mixto. Tomamos el último nivel de cumplimiento en góndolas de mayoristas y supermercados y en stock es del orden del 70%, en señalización del 77%, en los precios fijos del 98% y en el sendero de precios de un 88%. El desafío más importante es que el producto esté en la góndola”, señaló a Radio Con Vos.

Según detalló, participan del acuerdo 358 empresas, 12 cámaras empresarios, 4 asociaciones de consumidores, 69 municipios y 38 sindicatos. Y aseguró que la participación de los sindicatos solo permite compartir información, como sucede con empresas y usuarios.

“Me llaman representantes de cámaras, me llama la UIA para contarme la problemática de un sector, cómo no voy a tomar lo que me cuentan un trabajador lo que ve en las góndola o en logística. Necesitamos a todos, hasta a la oposición, para que colabore en el programa de precios. Estamos concentrados en sumar más sectores, más empresas y más trabajadores. No hay denuncias de empresas de estas supuestas presiones”, dijo sobre las criticas que generó la participación del sindicato de Camioneros en la fiscalización. “Nadie que no sea el Estado tiene la potestad para el relevamiento del cumplimiento”, aclaró.

También remarcó que se realizaron relevamientos en comercios de proximidad, como los supermercados asiáticos, que no están dentro del programa. “Les pedimos si querían compartir la información de la factura de compra de diciembre y de enero porque a veces lo que pasa que la empresa grande de alimentos le vende a un distribuidor respetando el sendero del 4% y el distribuidor le vende al chino con un precio diferencial, estamos tratando de trackear esto”, dijo. La lupa está sobre todo en productos frescos, gaseosas y alimentos.

Tombolini anticipó que la secretaría trabaja en la renovación de Precios Justos. “Estamos trabajando para tratar de homogeneizar todo el acuerdo de precios. Si no tuvieras orden fiscal y acumulación de reservas no te podías sentar con ningún empresario. Hace seis meses todo parecía que iba a volar por los aires. Pero hoy están dadas las condiciones para acuerdos por plazos más largos y por rumbos más parecidos al descenso de la tasa de inflación que está buscando el Gobierno”, destacó.

Sobre el impacto del dólar blue en los precios, el secretario señaló que dólar informal tiene un comportamiento estacional. “Objetivamente la economía real se rige por el dólar oficial, que es el valor al que pagan las importaciones quienes producen trabajo en la argentina. Esta discusión se saldó en 2016 cuando se unificó el tipo de cambio y hubo un fogonazo inflacionario que expulsó más gente a la pobreza”, recordó.

“Estamos convencidos de que no hay ningún programa económico que pueda funcionar en función de decirle a la sociedad que tiene que estar peor para estar dentro de 3 años mejor. Eso es lo que ofrece la derecha”, opinó sobre las propuestas económicas de los partidos de la oposición.

Finalmente, brindó números y un panorama sobre las importaciones: la economía argentina creció 5% en 2022, las importaciones un 29% (11% en cantidades) y las exportaciones un 13%. “Cuando llegamos el 76% de las importaciones eran licencias automáticas, y 24% de no automática. Los resaltadores y los patines de hielo entraban de manera automática. Lo pasamos a no automática, no es que no pueden ingresar ahora, sino que tiene una observación de Comercio”, explicó.

“La capacidad instalada, crece y no cae, en términos sistémicos, pareciera no haber un problema de importaciones. El orden de priorización es un desafío. Y de una administración más férrea del comercio exterior. Nos sentamos con el sector de calzado deportivo y pedimos que optimicen su estructura de costos y pudimos establecer acuerdos donde podamos encontrar un uso eficiente de los recursos de la Argentina”, concluyó.

