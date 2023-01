Coworking: por qué crece el alquiler temporal de espacios laborales y qué tipos de empresas buscan plantas diseñadas post pandemia

Cada vez más empresas acuden a alquilar espacios laborales por día o por mes. Allí también se realizan presentaciones o eventos empresariales

Una de las predicciones que al inicio de la pandemia se avizoraban en el camino de los espacios laborales era que se potenciaría el coworking. Herramienta que llegó para quedarse. Actualmente más empresas y profesionales deciden ir a trabajar en oficinas que comparten alquilándolas por día, semana o mes.

Se recuperan las oficinas premium: aunque predomina el modelo híbrido, en el último trimestre se alquilaron 25.000 m2 Las compañías privilegian espacios modernos, bien ventilados y se hace hincapié en la ubicación. Los valores oscilan entre USD 20 y USD 25 por m2 entre Palermo, Núñez y Saavedra, tres barrios de los más buscados VER NOTA

Suelen apoyarse en el coworking las Pymes o startups que apuestan por la modalidad híbrida donde se conectan desde los lugares que alquilan temporalmente con otras personas vía remota.

Varias compañías decidieron no alquilar grandes oficinas como en otros tiempos evitando así altos costos fijos que mantener.

El “SoHo” de Mar del Plata se reconvierte con nuevos proyectos de viviendas y gastronomía para captar la demanda joven En Chauvín, barrio delimitado por las Avenidas Colón, Independencia, Juan B. Justo y Arenales, se planificaron casi 20.000 m2 de departamentos y se generó un polo de restaurantes con cocina de autor, bares y cervecerías VER NOTA

Rocío Robledo, directora de WeWork Argentina, dijo a Infobae que “según un estudio que realizamos junto con la consultora Michael Page, el 83% de los argentinos están actualmente implementando el modelo híbrido de trabajo, siendo el país de la región con un mayor porcentaje laboral bajo esta modalidad. Es decir, las personas ya no quieren tener un esquema de trabajo rígido que no les permita pasar más tiempo con sus familia, amigos y proyectos personales; sino que quieren que su desempeño no se mida por cuando entran y salen, y poder elegir si hacerlo en la oficina, sus casas u otro país.

“Según un estudio el 83% de los argentinos están actualmente implementando el modelo híbrido de trabajo, siendo el país de la región con un mayor porcentaje laboral bajo esta modalidad” (Robledo)

Es habitual que las empresas empleen un modelo a través del cual implementan 3 días de oficina, 2 de teletrabajo, otras por mañana o tarde, e incluso hay algunas que rotan su personal por semanas.

Refugio porteño: cuál es el barrio cool que empoderó la pándemia y gana con la oferta de casas grandes con piscina Allí el metro cuadrado de la propiedad horizontal promedia en los USD 2.500. Los departamentos parten desde USD 2.200 y pueden trepar hasta 3.700 dólares VER NOTA

“Algunas compañías están repensando las ubicaciones de sus oficinas centrales y creando una fuerza laboral distribuida para reducir la necesidad de viajar, pero de una manera que se preserve la conexión y la cultura de la empresa. Esta tendencia del trabajo desde cualquier lugar es una realidad y las empresas de todo el mundo deberían tenerlas en cuenta para apoyar a sus empleados, necesidades y así mantenerlos contentos”, amplió Robledo.

Las compañías que proponen la opción de alquilar superficies temporales también hablan de flexibilidad.

Muchos profesionales optan por el coworking

Uri Iskin, CEO de HIT, comentó a Infobae que “el coworking es también la posibilidad de compartir espacios comunes con otras compañías y que eso agregue valor no sólo desde el hecho de formar parte de una comunidad empresaria sino desde la eficiencia de gastos que se consigue mediante el modelo”.

Qué no puede faltar

La dinámica de trabajo es importante, y es por eso que debe ser variada y se debe ajustar a cada empresa o profesional.

Se ofrecen desde el escritorio de suscripción mensual para personas que trabajan solas. Se puede contar con un escritorio propio en una oficina compartida y de salas de reuniones y amenities comunes. También está la oficina estándar de suscripción mensual, ideal para un máximo de 20 personas. Espacio de oficina privado completamente amueblado. Se pueden usar de salas de reuniones. También hay opciones de suscripción mensual o anual ideal para 20-100 personas, amueblada con amenities privados.

Robledo, amplió: “Debe existir un balance entre espacios individuales y colectivos. Los de trabajo bien diseñados necesitan encontrar el equilibrio entre concentración y colaboración, y las empresas con oficinas fácil de adaptar tendrán ventaja. Un consejo que brindamos es dividir el espacio en metros cuadrados en porcentajes asignados a actividades específicas, dando una visión general de cómo será usada la superficie. Por ejemplo, 10% para salas individuales, 10% para salas de juntas, 40% para espacios compartidos, y 20% para áreas comunes”.

El diseño industrial y modelo híbrido son parte de las propuestas en distintos inmuebles

Los inmuebles deben estar preparados para el trabajo remoto para facilitar un modelo híbrido de trabajo eficiente, las oficinas deben estar acondicionadas para conectar con aquellos que están lejos. Las salas de reuniones deben estar equipadas con las últimas soluciones de tecnológica en términos de conectividad y video.

Gabriel Bucher, de HIT, comentó a Infobae que “para nosotros el coworking va mucho más allá de lo tradicional, también es clave la consultoría en materia de espacios de trabajo. Con una empresa farmacéutica, por ejemplo, detectamos que ellos usaban las oficinas para encontrarse y tomar decisiones más que para realizar trabajo operativo fijo. Esto nos permitió plantear un layout personalizado que se adaptara a esta necesidad y a su cultura empresarial. Hoy las oficinas esta compañía cuentan con un 70% de espacios de encuentro y solo el 30% es para espacio operativo”.

En una cúpula histórica

Dentro del coworking fue refuncionalizada una de las cúpulas más emblemáticas de Buenos Aires como la del edificio Miguel Bencich (ubicado en Diagonal Norte y Florida). Allí además de alquilar espacios laborales se hacen encuentros empresariales y eventos.

El edificio construido en 1927 fue diseñado por el arquitecto francés Eduardo Le Monnier, quien conjugó elementos del clasicismo y academicismo francés para la ejecución de un edificio de oficinas encargado por los hermanos Massimiliano y Miguel Bencich.

La emblemática cúpula del edificio Miguel Bencich se transformó en un espacio de coworking

“Con una inversión que supera los USD 250.000 hemos puesto en valor la cúpula con la finalidad de abrir el espacio de coworking y salas de reuniones. Contamos con cuatro pisos renovados y restaurados con pisos de mármol, terraza y ascensor privado. Hay oficinas privadas, salas de reunión y un salón de eventos con vista en 360 grados de Buenos Aires”, detalló a Infobae Diego Belli que junto con Ana Fenochietto hicieron Workey.

Entre los clientes reciben a empresas y profesionales ABC1. Si bien cuentan con zonas comunes y mesas individuales donde se puede trabajar en forma aislada, apuntan a que las oficinas sean ocupadas por organizaciones.

Fenochietto, dijo que “ponemos el foco sobre todo en corporaciones financieras y tecnológicas que deseen hacer uso de sus comodidades. Por la gran demanda que tenemos planeamos abrir otro espacio más en el Microcentro porteño y uno en el distrito financiero de Montevideo, Uruguay”.

A qué precios

En la cúpula los valores parten desde $27.225 + IVA por mes y también allí hay propuestas gastronómicas que se combinan con el espacio laboral.

La decoración y mobiliario flexible también son claves en los espacios de coworking

En HIT que cuentan con edificios ubicados en distintos barrios como Parque Patricios, Las Cañitas, Belgrano y Núñez, entre otros, hay diferentes variables que afectan los precios del espacio, como por ejemplo la ubicación, la altura, “si se personaliza o no la oficina, pero en general tenemos un promedio de USD 350 (tasación del Banco de la Nación + impuestos) la posición por mes. Los amenities y servicios están incluidos como parte del espacio de trabajo: desde el WiFi hasta el servicio de cafetería, recepción, seguridad, mantenimiento y limpieza”, contó Iskin.

También hay empresas multinacionales que eligen el coworking informan especialistas. En WeWork se cobra desde USD 75 por posición al mes.

Futuro

Los inmuebles de coworking tienen una ocupación que fluctúa entre el 80% y 90% y se estima que llegarán nuevos edificios pensados para tal fin.

Hay nuevas propuestas que se estrenarán en breve

“Hoy las empresas buscan ante todo ubicaciones que sean cómodas para sus colaboradores. Hay zonas donde no abundan opciones y hay mucho para seguir desarrollando”, dijo Bucher.

Por eso llegará un HIT a Vicente López donde invierten USD 5,5 millones en un nuevo edificio.

Robledo, sobre el futuro del sector, concluyó: “Tenemos en cuenta los cambios en los hábitos de las personas y empresas, estamos en la búsqueda de expansión hacia locaciones más pequeñas, transformando incluso espacios ociosos en espacios de trabajo. Parte de este plan de crecimiento es cómo entrar en lugares en los que antes no pensábamos”.

Seguir leyendo: