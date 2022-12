Mercados: la Bolsa argentina mejora, en línea con Wall Street tras el dato de inflación en EEUU

Operadores trabajan en el recinto de negocios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La Bolsa argentina inició en alza el martes impulsada por la mejora externa ante expectativas de que el dato de inflación estadounidense podría influir para que la Reserva Federal (Fed) suavice su política de tasas de interés.

Mercados: Wall Street reanudó las bajas y arrastró a las acciones y los bonos argentinos Los índices de Nueva York restaban hasta 0,3% y los títulos argentinos operados en dólares cedieron hasta 4%. Bajas para los bonos Globales, con un riesgo país en los 2.343 puntos básicos VER NOTA

Operadores consultados por Reuters estiman que el grueso de los negocios bursátiles se concentrará en la primer parte de la sesión debido al interés que conlleva el Mundial de fútbol donde el seleccionado argentino se enfrentará a Croacia a las 16 horas.

El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 1,4%, a 168.800 unidades, a las 11:40 horas, luego de caer un 2,8% en la sesión previa y de anotar a inicios de mes un nivel récord histórico intradiario nominal de 171.462 puntos.

“En estos niveles, el Merval -medido en dólares- se ubica a 85 puntos de su valor a cierre del 2021, alcanzando una ganancia acumulada en lo que va del año de 20,8% ”, refirió Portfolio Personal Inversiones.

Jornada financiera: el dólar libre subió a $316 y el Banco Central sumó casi USD 700 millones por compras del nuevo dólar soja Mientras que las cotizaciones bursátiles se estabilizaron, el dólar libre subió un peso. El S&P Merval ganó 1,8% y los bonos en dólares subieron 3% luego de que Cristina Kirchner anunciara que no se presentará como candidata VER NOTA

En cuanto a los precios de las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociadas en dólares en las bolsas de Nueva York, se imponen las alzas. Encabezan la tendencia Globant (+7,5%), Mercado Libre (+5,5%), Loma Negra (+4,3%) y Despegar (+4,1%). Los títulos de la petrolera estatal YP ganan un 2,3%, a 7,66 dólares.

Los bonos en dólares eran negociados con tendencia positiva de 0,3% en promedio, según los Globales del canje que son operados en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan ganaba tres enteros para Argentina, en los 2.281 puntos básicos.

Semana financiera: el BCRA sumó reservas y los dólares alternativos reaccionaron al alza La entidad monetaria obtuvo compras netas por USD 236 millones, con liquidaciones del agro por casi USD 400 millones. las reservas brutas crecieron en USD 714 millones. El “contado con liqui” trepó 3,5% y marcó un récord de $343. El dólar libre subió 1,3% a $316. Volatilidad para acciones y bonos VER NOTA

Los analistas de Research for Traders aportaron que “el directorio del FMI no llegó a ninguna conclusión respecto a la política de sobrecargos que se cobran cuando un país excede su cuota de préstamo. Las opiniones sobre posibles cambios en la política de recargos, así como el eventualmente una exención temporal de los recargos continúan generando divisiones de opinión entre los miembros del board. Argentina viene reclamando al organismo sobre este tema desde el inicio de las conversaciones. El ex ministro Martín Guzmán había planteado el dar pelea tanto con la extensión de los préstamos como asimismo el modificar la política de sobrecargos”.

Ayuda al mejor desempeño de los activos argentinos el importante repunte de los indicadores en Wall Street, en un rango del 1,5% al 3,3%, encabezado por las acciones tecnológicas.

La tasa interanual de inflación en Estados Unidos continúa bajando y en noviembre se situó en el 7,1%, seis décimas por debajo de la de octubre según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales.

En términos mensuales, los precios de consumo sólo subieron una décima en noviembre, frente al 0,4% de octubre, según esta estadística que se publica un día antes de que la Reserva Federal decida, previsiblemente, una nueva subida de los tipos de interés.

“Si bien el riesgo de caer en recesión no se ha eliminado, de confirmarse una baja sostenida en la inflación sería una señal de recuperación para el 2023″, subrayó Fernando Staropoli, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.

