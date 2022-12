Cayeron los subsidios a la energía y generaron un ahorro de USD 230 millones en el último trimestre

El nivel de subsidios energéticos pasó de un gasto de USD 2.100 millones en 2021 a USD 1.870 millones de este año REUTERS/Pawel Kopczynski

Una combinación de factores permitió en los últimos meses algo que parecía prácticamente imposible a mediados de año, en medio de la escalada de suba de precios internacional de la energía: los subsidios a las tarifas de gas y electricidad se redujeron 12% en dólares durante el último trimestre. La caída representa un ahorro de una cifra cercana a los USD 230 millones respecto del monto dispuesto durante el mismo período del año pasado, consecuencia en gran parte de la instrumentación de la quita de subsidios a través de la segmentación tarifaria. El nivel de subsidios pasó de implicar un gasto de USD 2.100 millones en 2021 a los USD 1.870 millones que insumió este año

De esta manera, el sector energético cierra el año con un nivel de subsidios que totaliza los USD 12.350 millones, una suba de 7,9% respecto a los USD 11.445 del año pasado, lo cual refleja una notoria desaceleración en el ritmo de suba que venía anotando esa cuenta en 2021. El mayor atraso de tarifas y la fuerte suba de costos en materia de energía que se prolongó hasta el primer semestre de este año produjeron, en ese momento, un salto de 45% en el gasto por subsidios respecto del año anterior. Dado el alto nivel que alcanzaron, ese impacto se moderó durante el segundo semestre, por lo que la velocidad del aumento fue menor.

Esas cifras se conocen en el marco de un nuevo llamado a audiencias públicas para ajustar las tarifas de luz y gas en febrero, en el tramo de transporte y distribución. Las compañías del sector tienen tiempo hasta el viernes para presentar sus pedidos de recomposición aunque se descuenta que el Gobierno apuntará a la misma pauta anual de 60% de inflación incluida en el Presupuesto para el próximo año.

En ese sentido, si bien destacan la mejora, los expertos en el sector señalan las dificultades para evitar que se vuelva a abultar el monto de subsidios en el verano y hacen foco, también, en que la relativa desaceleración estuvo influenciada por la contabilidad creativa a la que se recurrió. Esto porque la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), una sociedad mixta, debería haber devengado unos USD 1.000 millones más, que no devengó, y que se computa como deuda de la administradora. Si se sumara esa cifra, los subsidios en dólares hubiesen crecido 17% anual.

“En el año, los subsidios acumulados crecieron 100% respecto a 2021, al pasar de $1.108.300 a $2.224.880 millones. Pero en julio Cammesa debería haber devengado unos $128.000 millones más que no devengó. Si los sumamos, los subsidios en pesos hubiesen crecido 112% anual, siempre en pesos”, explicó Julián Rojo, director del departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi. Señaló que los montos que no se computan inicialmente se transforman en deuda de la empresa que regula el mercado eléctrico, por lo cual tampoco se tienen en cuenta para el cálculo de las metas fiscales pero no dejan de implicar un costo.

Es por ello que, incluso, el economista relativiza la desaceleración. “Es relativo porque influye también el nivel, que es alto y se ubica bien arriba, en ambos años, de los USD 10.000 millones, cerca del 2,5% del PBI. Se podría decir que se desaceleró en un nivel alto y el camino a la baja no es tan sencillo, aunque es bueno que la dirección sea decreciente” apuntó. Sin embargo, sí destacó la reducción de los últimos meses, atribuible a 3 factores determinantes:

- Fue determinante la recomposición de tarifas que finalmente se aplicó en el segundo semestre. El ajuste acomodó los precios que paga la demanda y la cobertura respecto al costo de la energía, en lo que influyó segmentación tarifaria.

- En segundo lugar, a partir de septiembre se verificó una mayor participación de la generación hidráulica de energía, junto con una menor utilización de combustibles líquidos caros en la generación eléctrica. ”Este combo reduce significativamente el costo de generar energía eléctrica” dijo Rojo.

- Finalmente, no se registraron eventos extremos que impulsaran la demanda por encima de los niveles esperables.

El desafío a partir de ahora será evitar que los subsidios vuelvan a incrementarse. Los próximos meses son complejos para alcanzar esos objetivos ya que dadas las temperaturas más altas se requerirá de una mayor disposición de centrales térmicas, que consumen combustibles líquidos caros, lo que presiona el costo del sistema y posiblemente haga crecer algo los subsidios nuevamente.

