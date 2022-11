Vitálik Buterin: “Por la caída de FTX se perdió mucha confianza, pero no se perdió confianza en Bitcoin ni en Ethereum”

Vitálik Buterin, cocreador de la red Ethereum

Vitálik Buterin, cocreador de la segunda criptomoneda más importante del mundo por su valor de mercado, hizo su segunda visita a la Argentina esta semana. Invitado para participar como orador en Labitconf, la conferencia cripto que se celebra en Costa Salguero, Buterin fue el plato fuerte del evento con una charla a sala llena en su rol de celebrity del universo de las criptomonedas y el blockchain.

Massa se reunió con Maslatón y expertos en criptomonedas para debatir cómo hacer que se formalice el sector Durante tres horas, el ministro de Economía debatió con una veintena de empresarios cripto. Se analizó el funcionamiento de la actividad y la prohibición del BCRA a los bancos para operar con monedas virtuales VER NOTA

Considerado una mente brillante de la programación que fue clave para desarrollar y evolucionar a la red Ethereum y a su criptomoneda Ether, según la revista Forbes, tiene un patrimonio personal de casi USD 1.400 millones.

En conversación con Infobae, el joven de 28 años, que nació en Rusia y creció en Canadá, se refirió al tema obligado del día en la conferencia cripto porteña. El colapso del exchange FTX conducido por Sam Bankman-Fried que dejó a miles de usuarios sin sus ahorros, y al impacto que puede tener esa bancarrota catastrófica en el ecosistema cripto. Y en esa línea explicó cómo cree que la autocustodia, es decir el almacenamiento de criptoactivos en billeteras propias ajenas a todo exchange o intermediario, es la respuesta para evitar caer víctima de derrumbes como el de FTX, que dejó a sus usuarios sin acceso a sus criptomonedas.

“Se perdió mucha confianza en las criptomonedas. No se perdió mucha confianza en Ethereum. Y no se perdió mucha confianza en Bitcoin”

- ¿Cuál crees que va a ser el impacto del fiasco de FTX? Se perdió mucha confianza en el ambiente cripto y va a ser difícil recuperarla.

A todo o nada por el Bitcoin: el principal banco de Wall Street apuesta por las criptomonedas pese a su gran caída JP Morgan anunció un paso importante en el mundo de las transacciones digitales a pesar del escepticismo manifestado por su CEO sobre este tipo de operaciones VER NOTA

- Se perdió mucha confianza en las criptomonedas. No se perdió mucha confianza en Ethereum. Y no se perdió mucha confianza en Bitcoin. Sí creo que en el corto plazo, por supuesto, la gente entiende a FTT, Ethereum y Bitcoin como si fueran todas partes de un algo mayor. Y es correcto, pero hay profundas diferencias entre esas comunidades. Y creo que hay comunidades que no se rompieron. Hay comunidades que saben cuáles son los problemas y que demuestran activamente que son capaces de mejorar y salieron fortalecidas.

- ¿En qué sentido fortalecidas? Se habla de un Lehman Brothers cripto.

Argentina es el país donde menos se necesita explicar la importancia del mundo crypto El Co-Fundador de Platzi, Christian Van Der Henst, afirma que usuarios de Argentina tienen capacidades para trabajar con criptomonedas VER NOTA

-Con el tiempo, creo que estos problemas han captado la atención de estas comunidades que ahora pueden pensar realmente en lo que hay que mejorar y sentar las bases para esa mejora. Vimos hackeos de exchanges en 2014 que llevaron al movimiento de los exchanges descentralizados en 2018. Vimos los fracasos del movimiento de ICO’s (N. de la R.: ofertas públicas iniciales de criptomonedas) en 2017 que llevaron a la creación de las DAO (organizaciones autónomas descentralizadas) en 2021, vimos los fracasos en el modo de governance de monedas en 2021 que llevaron a nuevos desarrollos en 2022.

Vitalik Buterin fue uno de los oradores principales de Labitconf, la conferencia cripto que se celebra en Costa Salguero

Así que la pregunta es qué cosas nuevas traerán el fracaso de FTX y el fracaso de Luna. Y creo que esta vez la respuesta es más de lo mismo. No creo que las cosas que han pasado este año sean novedades para las comunidades de Ethereum y otros protocolos, son más bien una confirmación de cosas que ya creían.

- ¿Entonces, qué cambios crees que va a causar el colapso de FTX?

- Así como yo he estado abogando por la abstracción de cuentas y mucha gente ha estado abogando sobre la descentralización real en finanzas descentralizadas y contratos inteligentes, lo que pasó con FTX va a atraer más atención sobre esas cosas. Por lo tanto, creo que también es un gran momento para centrar más atención en la autocustodia. Entonces, es cierto que un exchange quebró, pero finalmente estamos viendo conversaciones sobre billeteras de recuperación social y billeteras multi-semilla. El concepto de abstracción de cuentas se ha convertido finalmente en una necesidad. Ahora todo el mundo habla de ello. Eso no era cierto hace 6 meses, eso no era cierto hace un año, eso no era cierto hace 3 años. Hace 3 años, hace un año, había quizás 4 personas hablando de ello y ahora por fin está ocurriendo.

“va a tomar tiempo para que demuestren a un público escéptico que FTX y lo que hacen ellos no es lo mismo”

Y tiene que ocurrir. Porque no podés estar gritando que los intercambios centralizados son malos, tenés que darle a la gente las dos alternativas. Por lo tanto, creo que el futuro de los proyectos del criptoespacio que realmente se preocupan por el valor se ve sombrío ahora, pero también creo que -aunque va a tomar tiempo para construir las cosas que quieren construir para realmente llegar allí y va a tomar tiempo para que demuestren a un público escéptico que FTX y lo que hacen ellos no es lo mismo-, con el tiempo, creo que esos mensajes llegarán a destino.

- La autocustodia parece la solución, pero a veces es demasiado complicada para el usuario principiante. ¿Ves desarrollos interesantes en ese sentido?

- Soy muy optimista respecto a desarrollos como las billeteras de recuperación social. Creo que son una opción de custodia que no está centralizada, pero que a la vez sigue un modelo de confianza con el que la gente puede relacionarse. Tenés que elegir 6 amigos y 4 de ellos pueden recuperar el dinero. Eso es algo que se puede explicar a la gente de Venezuela, de Etiopía o de Filipinas que no tiene idea de custodia. Pero para eso hay que hacer que la experiencia de usuario funcione. Incluso entre la gente que no piensa mucho en la seguridad. El otro tema es facilitar las operaciones para que la autocustodia sea más conveniente.

Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, el exchange que quebró esta semana y que dejó a miles de usuarios sin sus ahorros

En la Argentina, cuando estuve de visita el año pasado, recuerdo haber visto esta enorme adopción de cripto, pero cuando realmente miras a cada persona que acepta cripto, todos tienen cuentas de Binance. ¿Por qué? Cero comisiones es una gran razón. Y la otra cosa es que las transacciones son más rápidas. Como que no tenés que esperar cinco minutos para una confirmación. Pasar a proof of stake hace que las confirmaciones sean más rápidas. Realmente hablé de esto y que hay single slot finality como el siguiente paso en proof of stake y eso es algo que he estado empujando activamente y está empezando a suceder y que va a empujar los tiempos de confirmación aún más por lo que, ya sabes, será de menos de 30 segundos. Lo que significa que los usuarios no tienen que esperar cinco minutos para una confirmación, ¿verdad? Eso resuelve el problema del tiempo y luego para resolver el problema de las tasas de transacción tenemos que resolver la escalabilidad. Y es por eso que hemos estado hablando tanto de rollups y todas esas cosas.

- ¿Y qué hay de mayor regulación estatal? ¿Los gobiernos pueden aportar con regulaciones similares a las financieras que eviten casos como FTX?

- Cuando tenés gente que puede convencer a todo el mundo de que son dignos de confianza hablando con los reguladores y haciéndo parecer como si la regulación fuera realmente exitosa, bueno, sabemos cómo puede resultar. Bueno, lo interesante es que la diferencia entre SBF (Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX) y CZ (Changpeng Zhao, CEO de Binance) es que CZ es un pirata, pero ¿sabés qué? Es más honesto, ¿verdad?. Por lo tanto, los problemas que podría resolver la aplicación de buenas regulaciones podría empujar a los proyectos a ser más dignos de confianza. Creo que una de las formas de tener un buen resultado es decir, que haya espacio para ambos: exchamges centralizados regulados y exchanges descentralizados sin regular. En ese sentido, lo importantes es que los proyectos tienen que dejar claro de qué lado están. Así, si eres un experto puedes ir a hacer locuras pero si eres una persona normal sabes que existen las opciones reguladas. Circle y Coinbase generalmente evitan las cosas locas de apalancamiento, evitan algunas de las monedas más locas. Todo eso es bueno. Funciona para minimizar el problema y mejorar la confianza.

Seguir leyendo: