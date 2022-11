Colapso cripto: la fortuna de Sam Bankman-Fried pasó de USD 17.000 millones a USD 1 en menos de una semana

Sam Bankman-Fried. (foto: Forbes México)

La fortuna de Sam Bankman-Fried, uno de los principales millonarios que creó la explosión de la industria cripto, desapareció en cuestión de días. Dueño de una riqueza que alguna vez llegó a estar calculada en USD 26.000 millones en los rankings de personas más ricas del mundo, tras el colapso de su exchange FTX y de la criptomoneda que ayudó a crear, ahora el valor de sus activos se estima en un dólar.

Una de las historias de destrucción de riqueza más impresionantes que haya conocido el mundo de los negocios tuvo lugar en menos de 7 días. Hace una semana, Forbes calculaba que Bankman-Fried tenía activos por USD 17.000 milllones. Pero el domingo pasado, luego de que se filtraran dudas sobre la solvencia del exchange de criptomonedas FTX, miles de usuarios de la plataforma extrajeron unos USD 5.000 millones en activos cripto en un soo día. La corrida terminó con un “corralito” que impide a los que llegaron tarde rescatar sus tenencias y el multimillonario pasó a ser prácticamente insolvente. Una historia propia de los colapsos bancarios del siglo XIX en pleno siglo XXI.

El enredo comenzó la semana pasada, cuando CoinDesk publicó un informe que mostraba que al menos USD 5.800 millones de los activos en el balance del fondo de Bankman-Fried, Alameda Research, estaban en realidad vinculados a tokens FTT emitidos por su exchange FTX.

Al parecer, ese informe provocó que Binance, uno de los principales competidores, anunciara que se desharía de sus reservas de FTT. El martes, con los clientes retirando sus inversiones en masa, Bankman-Fried detuvo los retiros en el exchange y anunció que FTX había llegado a un acuerdo para ser adquirido por Binance. Un día después, sin embargo, su rescate se esfumó.

Binance tuiteó que se echaba atrás, citando “la debida diligencia corporativa, así como los últimos informes de noticias en relación con los fondos de los clientes mal manejados y las supuestas investigaciones de las agencias estadounidenses.”

El índice de multimillonarios de Bloomberg valora ahora el negocio de FTX en Estados Unidos -del que Bankman-Fried posee alrededor del 70%- en 1 dólar debido a una posible interrupción de la cotización, desde los USD 8.000 millones de una ronda de inversión de enero pasado.

El índice de multimillonarios de Bloomberg valora ahora el negocio de FTX en Estados Unidos en 1 dólar

La participación de Bankman-Fried en Robinhood Markets Inc., valorada en más de USD 500 millones, también fue eliminada del cálculo del índice después de que Reuters informara de que se mantenía a través de Alameda y que podría haber sido utilizada como garantía para préstamos.

En las Bahamas, donde tiene su sede FTX.com, las autoridades congelaron los activos de su filial comercial local y de las partes relacionadas.

Forbes, la otra autoridad a la hora de elaborar rankings de multimillonarios, sacó el ex magnate cripto de su lista. La publicación contactó a SBF (las siglas con las que se hace llamar Bankman-Fried) para chequear si su fortuna ahora valía menos de USD 1.000 millones. Ocupado con innumberables problemas, apenas se limitó a responder que “dificilmente pueda disputar” esos cálculos.

Uno de los exchanges más importantes de los EEUU sufrió una corrida y está al borde de la desaparición (Reuters)

No está claro qué le queda al que supo ser el niño maravilla de las cripto. A sus 30 años, Bankman-Fried llamó la atención no solo por la enormidad de la fortuna que supo amasar sino por su estilo. De bermudas en presentaciones con ex presidentes, afecto a dormir en puffs en las oficinas de FTX, abiertamente negado al lujo -”no necesito un yate”, supo decir- y reconocido por llevar a la práctica el “efective altruism” -una postura ética que propone perseguir el éxito económico y utilizarlo para hacer beneficencia-, siempre supo atraer las miradas.

Se estima que donó unos USD 40 millones a distintas campañas electorales para las elecciones de medio término de este año, siempre del lado de candidatos progresistas.

No está claro hasta el momento qué clase de activos conserva el ex multimillonario. Se sabe que es dueño de una casa, a la que rara vez usa, y se desconoce qué otras tenencias ajenas al colapso de FTX, su exchange, Alameda, su fondo de inversión, y FTT, su criptomoneda, están en sus bolsillos ahora.

FTX.com se enfrenta a un déficit de liquidez de hasta USD 8.000 millones, y Bankman-Fried intenta en conseguir fondos para rescatar su negocio. Asegura sostiene conversaciones con varios candidatos a proveer USD 9.400 millones en inversiones. Pero todavía no hay nada concreto.

