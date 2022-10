“Si me llama Alberto o el año que viene Larreta, estoy”: el CEO de una multinacional renunció para dedicarse a la política

Antonio Aracre. (Maximiliano Luna)

Mediante un mensaje publicado desde su cuenta personal de Twitter, Antonio Arare, hasta hoy presidente de Syngneta, anunció que el próximo 31 de diciembre dejará de trabajar como CEO para América Latina, luego de 36 años en la compañía.

Si bien asegura que no tiene ninguna oferta concreta, el empresario asegura que quiere estar cerca de la política. En los últimos meses fue visitó varias veces la quinta de Olivos, donde se reunió con el presidente Alberto Fernández, y también los despachos de Economía, donde visitó tanto a Martín Guzmán como a Sergio Massa.

“Mira voy a escribir un libro, voy a hacer alguna columna para diarios y TV y me encantaría hacer política pero no tengo un ofrecimiento aún. Si mañana me llama Alberto, estoy. Si el año que viene gana Larreta, también. No tengo militancia partidaria, sí convicciones: con Milei no tengo nada en común. Estoy para ayudar”, le dijo a Infobae.

aracre

“Ojalá en 2023 gane la cordura del centro. Alberto Fernández, Wado de Pedro, Sergio Massa son tipos de centro. Manes, Larreta, Morales y Lousteau, del otro lado, también. Espero que gane ese país y no el de los extremos. Hasta las elecciones, el Gobierno tiene que dar un shock antiinflacionario y eliminar esta indexación que nos está matando. Hace falta cordura”, agregó.

“Tu equipo te tiene que valorar por quién sos y no por tu orientación sexual”, dijo en una entrevista con este medio en 2020.

Despedida

Aracre, que durante en los últimos meses expresó su apoyo a varias medidas oficiales para el campo y participó de diversos debates sobre la actualidad del sector, dio a conocer la noticia a través de un hilo de Twitter que lo denominó “carta de despedida de mi segunda casa en los últimos 36 años”.

En la misma señaló: “Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos. Ahora viene un tiempo en el que me dejaré sorprender por la vida y podré elegir hacer lo que me haga más feliz”.

Y agregó: “Me voy feliz de dejar esta empresa como la número 1 del mercado y con la mayor tasa de crecimiento en la industria además de un óptimo nivel de rentabilidad; pero sobre todo con el orgullo de haber desarrollado un equipo profesional sólido y motivado. Durante todos estos años disfruté bastante, aprendí muchísimo, sufrí un poco algunas veces, pero lo más importante fue haber conocido gente increíble, inteligente y afectuosa con la que me animaría a construir cualquier proyecto en cualquier parte del mundo”.

“Es un privilegio enorme poder tomar este tipo de decisiones, trabajé mucho para esto”, le dijo el empresario a Infobae. “Estoy feliz. Ahora puedo pensar en otras cosas, la política y el debate público siempre me interesaron. Es un momento difícil, pero hay que dar el debate. Soy un libera en lo político y progresista en lo económico, no es tan habitual”, dijo.

En su mensaje de despedida, Aracre agradeció y reconoció “a todos los que se cruzaron en mi vida profesional y me ayudaron con su palabra o me enriquecieron con sus desafíos”, dijo el CEO. Y en ese sentido, mencionó a sus familiares, especialmente a sus dos hijos, al equipo de Syngenta, en particular a la Fuerza de Ventas y a la Red de Distribución, y por ultimo expresó: “Nos seguiremos viendo en la vida, que estoy seguro, hay una después de ésta”.

Si bien hasta el momento no hay confirmación oficial, su lugar sería ocupado por Marcos Bradley.

Gestión

Syngenta, de origen suizo y capitales chinos, tiene como principal negocio de la compañía es la producción y comercialización de insumos como agroquímicos y semillas, y con una importante trayectoria y presencia en el mercado en lo relacionado a la protección de cultivos. Y actualmente lleva adelante un proceso de inversión superior a los 25 millones de dólares, para mejorar los procesos productivos, ampliar la capacidad de las dos plantas instaladas en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, y seguir trabajando en investigación y desarrollo.

Uno de los últimos hechos relevantes de la gestión de Aracre fue en diciembre de 2020. En ese momento, durante un acto realizado en la ciudad santafesina de Venado Tuerto y con la presencia del Presidente, Syngenta anunció la exportación de soja a China. Se lanzó Agri Value Chain (Cadena Integrada de Valor en Agro), que es una iniciativa conjunta con la empresa estatal china Sinograin Oils Corporation donde ambas compañías garantizan la venta al gigante asiático de 1,2 millones de toneladas de soja, por un monto superior a los 500 millones de dólares, que Syngenta origina en la Argentina y Uruguay.

En julio pasado Antonio Aracre volvió a ser noticia cuando difundió en sus redes sociales una foto con Guzmán. En ese momento, el empresario dijo: “Al igual que cuando era ministro, hoy seguimos conversando con Martín Guzmán sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo”, escribió el empresario junto la imagen”.

Por último, la figura de Aracre fue cuestionada desde algunos sectores de la producción. Al respecto, un grupo de sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires difundió una carta que enviaron a las máximas autoridades de Syngenta en la cual expresaron su desacuerdo al apoyo que el CEO de la empresa había hecho a medidas del Gobierno para el campo, en medio de una relación con enormes desencuentros entre el Frente de Todos y los productores agropecuarios.

Seguir leyendo: