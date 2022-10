Qué va a pasar con el precio del dólar hasta fin de año después del “aluvión” de divisas del agro

En 2022 la inflación le sacó 30 puntos de ventaja a la tasa de devaluación (Reuters)

En lo financiero, septiembre marcó el paso con la fuerte impronta del “dólar soja”. Con liquidaciones del agro por más de USD 8.100 millones, el aluvión de divisas rompió todos los récord para un solo mes, al costo de convalidar un tipo de cambio preferencial base -sobre el que se le aplicaron las retenciones- por un mes de $200 para el sector más superavitario del intercambio comercial de la Argentina.

La llegada de dólares calmó al segmento cambiario, eso quedó claro al observar el desempeño de las cotizaciones. La que más subió fue el mayorista, con el férreo control del Banco Central, avanzó 6,2% nominal. Si bien se trató de la tasa de devaluación mensual más grande desde agosto de 2019, más de tres años atrás, otra vez el tipo de cambio oficial “corrió por detrás” a una inflación estimada en el 7 por ciento.

Muchos de los pesos inyectados por el BCRA para comprar dólar soja -más de un billón - se destinaron a la dolarización de carteras, flujo que presionó al alza a los dólares negociados a través de activos en la Bolsa. Sin embargo, esta suba, de 5,5% mensual en el caso del “contado con liquidación”, también fue escasa si se la compara con la inflación estimada en torno a 7%. Asimismo, el libre bajó dos pesos y se mantuvo lejos de sus precios máximos de $350 a finales de julio.

Con el último trimestre del año ya en marcha, los analistas hacen sus pronósticos sobre el futuro del dólar tras la finalización del incentivo a exportadores de soja que permitió cumplir con la meta de incremento de reservas netas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que no llegó a despejar la incertidumbre por las distorsiones y debilidades que acumula la economía.

Las cuentas fiscales están lejos de equilibrarse, la inflación anual se afirma en torno de 100% y está claro que en el cuarto trimestre las liquidaciones de divisas por exportaciones disminuirán por aspectos estacionales, el desincentivo del atraso cambiario, y la seca que afecta al trigo.

Valores alternativos arriba de los 300 pesos

Tanto el dólar libre como las paridades bursátiles se alejaron de sus precios históricos de julio. El “contado con liquidación” llegó a negociarse a $340 en medio de la incertidumbre económica que antecedió a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.

Los analistas de Portfolio Personal destacan que "mirando los fundamentos monetarios, el dólar financiero tiene recorrido al alza" (Reuters)

Los expertos de Portfolio Personal Inversiones advirtieron que la “la caída del contado con liquidación -apreciación del peso- no fue correspondida con una suba de igual magnitud en los bonos soberanos en dólares” y refirieron que “ante esta gran disparidad de movimiento entre los bonos soberanos y el dólar financiero, vale preguntarse si es sostenible la reciente baja del contado con liqui”.

En base a los fundamentos monetarios, las proyecciones de corto plazo para el “contado con liqui” abarcan un rango de 330 a 350 pesos

En el análisis de Portfolio Personal se destaca que “esta caída, que llevó a la brecha a ubicarse en 108,8%, sería artificial. Dado el alto volumen inusual operado en las últimas ruedas, la comprensión sería impulsada por intervenciones de entes oficiales. Por otra parte, mirando los fundamentos monetarios, el dólar financiero tiene recorrido al alza. Al comparar la evolución de la cantidad de dinero de la economía (M3 privado) y el contado con liqui desde diciembre 2019 -inicio de la administración Fernández-, el primero está todavía 8,6% adelantado. En este sentido, el valor teórico del dólar financiero es de 332 pesos”, en una estimación que, por supuesto, no es infalible ya que incide en esta la eventual demanda de dinero que puede crecer por las necesidades de los agentes financieros hacia fin de año.

Los idóneos del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) trazaron un “benchmark del contado con liquidación” que pasó “de $330 a $341” en septiembre. “Dicha suba se debió por un lado al crecimiento de los pasivos remunerados del BCRA -por Leliq, Pases- y por otro, al excedente de pesos generados por la medida dólar soja. ¿Qué se espera para octubre? Terminada ya la etapa del dólar soja y sin nuevas medidas, pensamos que las intervenciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) arrojarán un saldo neto igual a cero -monto de la etapa previa al dólar soja-. Explicado por una caída en la liquidación del agro, pero a su vez un ajuste en el dólar turismo/tarjeta, e importaciones de energía que comenzarían a ceder”.

“Con la dinámica de crecimiento de las Leliq (75% de tasa nominal anual), los pasivos remunerados aumentarían en aproximadamente $500.000 millones para fines de octubre, elevando nuestro benchmark a nuevos máximos de $353. Para contrarrestar dicho aumento las reservas del BCRA deberían aumentar por USD 1.500 millones. Dado las negociaciones de Massa con diversos fondos internacionales esto sería factible. De este modo, pensamos que el Tesoro logrará sobrepasar octubre sin mayores sobresaltos, sin optar por un salto discreto, el cual podría traer peores consecuencias como lo sería una mayor inflación y un daño en la imagen política”, detallaron desde el Grupo IEB.

“Es de esperar el anuncio de un plan económico o bien de una serie de medidas coherentes que sirvan como guía para la actividad local. Un componente del mismo sería adecuar el tipo de cambio oficial a niveles competitivos, ya que las distorsiones por devaluaciones segmentadas lucen difíciles de sostener”, precisó en un reporte VatNet Financial Research. ”Si no se realizara de manera moderada y consensuada, se correría el peligro que el contexto imponga ajustes bruscos con mayores costos económicos, políticos y sociales “, afirmó.

“El alivio otorgado por el ‘dólar soja’ a las reservas resulta crucial, ya que la oferta desde el campo aflojaría en los próximos meses y así es que entre las iniciativas se anticipa que llegarían más restricciones sobre la demanda”, evaluó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

”Más allá del adverso contexto externo que viene presionando a las monedas emergentes, y la expectativa que despierta el post ‘dólar soja’, los dólares financieros aún responden de manera relativamente lateral, según operadores ante posibles intervenciones, a fin de amortiguar la búsqueda de refugio en el ‘super dólar’ tal como sucede en todo el mundo”, agregó el idóneo.

Fuente: Christian Buteler (Twitter: @cbuteler).

El analista financiero Christian Buteler también elabora una estimación del precio del dólar “contado con liquidación” a partir de la variación del stock de pesos existentes en los últimos tres años -desde que hay “cepo” cambiario- y que resulta hoy en un valor teórico para la paridad bursátil de 332,12 pesos.

“Es de esperar que las exportaciones ajusten a la baja en los próximos meses por la propia estacionalidad. De máxima esperamos un aporte de USD 3.000 millones -sin considerar los adelantos motivados por el dólar diferencial al agro-. Para el caso de las importaciones, las mismas se mantendrán en niveles elevados todavía en septiembre, principalmente por los pagos de combustibles. A posteriori podrá esperarse una reasignación de divisas hacia los sectores productivos para moderar el impacto de lleno al nivel de actividad, pero eso será secundario a la necesidad de apuntalar reservas. En este sentido, el Gobierno apunta a desembolsos netos de organismos -USD 2.100 millones aproximadamente-”, puntualizó la Consultora LCG.

Fuente: Consultatio Plus.

Los analistas de Consultatio Plus aportaron que “la pax cambiaria de los últimos dos meses no tendría mucho margen para mantenerse. La limitada sostenibilidad de la mejora macro alcanzada, sumado al augurado deterioro estacional y el viento en contra del plano internacional son sus principales determinantes. Si nos guiamos por la evolución que ha tenido el tipo de cambio real multilateral ajustado por la brecha, estos riesgos que estamos señalando no parecen estar plenamente reflejados en los precios actuales”.

Desde GMA Capital aportaron que “a partir de octubre es muy probable que comencemos a ver nuevos tipos de cambio diferenciales para distintos sectores de la economía”, mientras que “siguiendo esta lógica, podrían surgir tantas variantes como sectores con el fin de preservar cierto orden en el frente externo. Esto podría desinflar las expectativas de un salto discreto del tipo de cambio en el corto plazo. Sin embargo, aún reina el escepticismo, con tasas implícitas en los futuros de dólar que superan el 200% anualizado”.

“A costa del dólar soja el Gobierno abrió las puertas de un régimen de múltiples tipos de cambio y cotizaciones diferenciales sectoriales mucho más complejo que el actual. A pesar de esto, la tensión cambiaria y la expectativa de devaluación implícita en activos financieros continúa latente”, explicaron los analistas de Invecq Consultora Económica.

“Dados los acontecimientos, regresar al esquema cambiario de agosto no luce muy factible. Emergen así dos senderos: un salto cambiario discreto del dólar oficial -devaluación- o una profundización de la multiplicidad de tipos de cambio que dé lugar a un esquema de control de cambios aún más administrado y con diversas cotizaciones sectoriales, un régimen insostenible a mediano plazo pero que en el corto plazo podría servirle al Gobierno para cumplir su principal objetivo: no devaluar”, sintetizaron desde Invecq.

