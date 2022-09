El “dólar soja” acumuló USD 3.554 millones para las reservas del Banco Central en nueve jornadas

La sede del Banco Central de Argentina.

En una rueda con un importante volumen operado en el segmento de contado (spot) de USD 696,3 millones, de los cuales, mas de la mitad estuvo integrado por liquidaciones de “dólar soja”-USD 368,3 millones-, el Banco Central cerró su participación cambiaria con compras netas por 200 millones de dólares.

En las últimas nueve sesiones operativas las liquidaciones por el esquema de dólar soja a $200 alcanzaron los USD 3.554,3 millones, más de la mitad de lo previsto por el Gobierno para el transcurso del mes, unos 5.000 millones de dólares.

Desde la llegada del “dólar soja” la semana pasada, el BCRA quedó con un saldo positivo en dicho período de USD 2.157 millones en las últimas ocho sesiones operativas, alentado por la implementación de este tipo de cambio temporal para la exportación del agro.

En el transcurso de septiembre el Central acumula compras netas por 2.164 millones de dólares. Asimismo, la entidad monetaria afronta un 2022 con compras netas por USD 2.205 millones, un monto que representa el 33,1% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 6.656 millones al 16 de septiembre de 2021.

De esta forma, el mes en curso ya es el de mayores compras netas para el BCRA en el mercado de cambios desde noviembre de 2019 (USD 2.202 millones).

Las reservas internacionales brutas del BCRA cayeron el jueves unos USD 7 millones y se ubicaron en 37.915 millones de dólares.

“Con la nueva suba en la tasa y la aceleración del crawling-peg ya sobre la mesa, la atención de los operadores continúa concentrada en el ‘dólar soja’ dado que resulta crucial para la oferta de divisas y así la recuperación de reservas, aún cuando la emisión monetaria asociada que deberá ser esterilizada a fin de evitar presionar a la inflación”, comentó el economista Gustavo Ber.

“El contexto internacional, junto a los desafíos locales, despertaron a los dólares financieros por lo cual vuelven a acercarse a una ‘brecha’ del 100%, en línea con la debilidad que exhiben actualmente las monedas regionales, y luchan a diario una pulseada con el carry-trade más allá de que ya ofrece rendimientos efectivos por encima del 100% anual”, continuó el titular del Estudio Ber.

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, consideró que “la coyuntura inflacionaria y de subas de tasas a nivel internacional viene perjudicando a mercados emergentes y claramente Argentina no es la excepción. El ‘beta’ local con emergentes sigue siendo alto, factor que limita constantemente a las paridades locales -hoy en 26%-”.

“Ahora bien, el incremento en las reservas, la reducción en la brecha y las mejoras fiscales alivianan la situación crítica que enfrenta la economía del país. El ingreso de flujos de organismos internacionales, la liquidación del agro y las medidas de estabilización fiscal podrían ser un punto a favor. Si bien la necesidad de una restructuración de la deuda en dólares está bien marcada por los pagos de capital para 2024, estos factores alejan el riesgo para el pago de intereses del 2023″, indicó Yatche.





