La Mesa de Enlace reclamó la eliminación de la circular del Banco Central que aumentó la tasa de financiamiento a los productores de soja

Reunión del Secretario de Agricultura con integrantes de la Mesa de Enlace. (Secretaría de Agricultura).

La dirigencia del campo reclamó la eliminación de la circular del Banco Central, por la cual se dispuso un aumento de la tasa de financiamiento para los productores de soja que no hayan vendido al menos el 95% de su cosecha. Fue durante una reunión que se realizó ayer con el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, donde también se analizó la problemática de las economías regionales. A la salida del encuentro los dirigentes advirtieron sobre la posibilidad de frenar el diálogo con el Gobierno, sino se concretan medidas concretas.

Al respecto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo al término de la reunión con el funcionario, que “si hemos dejado en claro que no seguimos hablando o no seguimos en reuniones si no se da marcha atrás con el tema de la resolución del Banco Central”. En ese sentido, el dirigente agregó que ante el planteo que realizó la Mesa de Enlace “surgió un pedido del Secretario de Agricultura, que como realmente sintió el gran malestar que hay por esta medida, que elevemos una nota a él de las cuatro entidades exigiendo la eliminación, con lo cual lo vamos a realizar inmediatamente en el día de mañana”.

A todo esto, trascendió que el próximo jueves el Banco Central podría dejar sin efecto la polémica circular. “Ojalá que esto suceda. Yo noto que parecería que estamos todos de acuerdo en que ha sido una medida totalmente fuera de lugar y que no va en sintonía con lo que tenemos que hacer. Esperemos que haya una rápida solución”, señaló Chemes.

Una medida del Banco Central que generó la ausencia ayer en la reunión de la cúpula de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque a último momento se decidió enviar al jefe del Departamento de Economía de la entidad, Ezequiel De Freijo. Su participación fue interpretada por muchos como una señal que el Gobierno habría enviado a la institución, como una promesa de eliminación de la circular, para de esa manera asegurar la presencia de un representante. Hay que recordar que el presidente de la Rural, Nicolás Pino, había anunciado que no se asistiría al encuentro con Juan José Bahillo en el caso que se mantenga el aumento de tasas para los productores de soja.

Pino, que por estas horas se encuentra de gira por Uruguay, donde hoy asumirá la presidencia de la Federación Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), dijo previo a la reunión de ayer sobre la resolución del Banco Central: “Es una medida que suena a extorsiva y discriminatoria, perjudicando a los productores agropecuarios del país. Además de encarecer los créditos, en estos días vemos con mucha preocupación que se están alterando las condiciones comerciales en la compra de maquinarias, insumos y herramientas de trabajo, haciendo perder también a la economía en general. La institución financiera debe actuar como autoridad monetaria y debe dar marcha atrás con esta resolución por el bien de toda la sociedad”.

A todo esto, el Vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, precisó que “fuimos muy enfáticos con lo del Banco Central. Creemos que la medida es totalmente inequitativa y perjudicial, porque esto afecta a todo el financiamiento incluso, dentro de nuestras propias cooperativas que se ven afectadas por esta decisión”. Por otro lado, sostuvo que la situación se está analizando en profundidad en el Gobierno, y al respecto comentó: “El ministro Sergio Massa nos transmitió que no comparte esta medida, aunque comprometerse no pasa por él ya que el el Banco Central es autónomo, aunque esto es propio de un Gobierno”.

Dirigentes de la Mesa de Enlace a la salida de la reunión con el Secretario de Agricultura.

Otro de los dirigentes que participó de la reunión, fue el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, quien se refirió al futuro de la relación del sector con el Gobierno en el caso que no haya marcha atrás con la medida. “El diálogo se imposibilitaría bastante. Es una contradicción muy fuerte salir a pedirle al sector para que liquide soja y salir del trance que tienen de liquidación de divisas, y obstaculizarle la próxima campaña de soja, precisamente con esta medida de no financiamiento a quien tenga soja. Esto también es una campaña complicada, donde no tenemos seguro multirriesgo, y que muchos productores quieren resguardar algo de soja para atravesar una posible mala campaña. Esto del financiamiento tiene que fluir como corresponde para que todos los productores tengan la oportunidad de desarrollarse”.

Economías regionales

En otra parte de la reunión los integrantes de la Mesa de Enlace plantearon la problemática de las economías regionales, que desde hace tiempo están afectadas por la falta de competitividad. En ese sentido, se reiteró el reclamo de un tipo de cambio unificado, empezando por aquellas que se encuentran atadas a la exportación , como por ejemplo la lana.

“Las economías regionales necesitan una atención urgente. Durante la reunión los funcionarios entendieron y aceptan nuestros reclamos y tomaron en cuenta las propuestas que hicimos, que es básicamente un cambio unificado y algunos sistemas como los fondos rotatorios. Todos los sistemas y propuestas tienen que llegar directamente al productor, porque las ayudas y diferenciales quedan en la cadena. Y en principio vamos a empezar a trabajar sobre eso”, dijo Jorge Chemes.

Desde Coninagro, Elbio Laucirica sostuvo que en la reunión de analizaron diferentes alternativas “como para poder en alguna medida compensar las distorsiones que se han generado por las últimas medidas especialmente en las economías regionales, donde básicamente el principal problema que observamos es la brecha cambiaria el atraso cambiario que está teniendo nuestra moneda, que le quita competitividad no solamente a la producción sino al país en su conjunto. Nos vamos de la reunión con algunas expectativas y otras más auspiciosas, y con la oportunidad de seguir dialogando”.

Por último, Carlos Achetoni aseguró sobre la implementación del fondo compensatorio para las producciones regionales, que el mismo “debe llegar a los productores que no pudo percibir ningún tipo de ventaja porque ya habían vendido su cosecha de soja, y además cómo solucionarle la situación que indirectamente se vieron afectados por la mejora que tuvo la oleaginosa y a todos los productores de economías regionales que no mejoraron con esta situación”.

