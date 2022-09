Previaje 3: las compras desde hoy servirán para viajar del 1º de noviembre hasta el 5 de diciembre

Las compras que se realicen a partir de este lunes a través del Previaje deberán ser para viajes entre el 1º de noviembre y el 5 de diciembre. (@turismonacionar)

Desde este lunes todas las nuevas compras anticipadas que se realicen a través de Previaje deberán ser para viajar entre el 1º de noviembre y el 5 de diciembre de este año.

Así lo dispuso el Ministerio de Turismo y Deportes al anunciar el calendario del Previaje 3 el martes pasado, según el cual todas las compras que se realizaron entre el 6 y el 11 de septiembre servían para viajar entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre, con la posibilidad de cargar los comprobantes hasta el 14 de este mes.

En tanto, las compras que se realicen a partir de hoy, 12 del mes, tendrán que ser para viajes que tengan lugar entre el 1º de noviembre y el 5 de diciembre, con la chance de cargar los comprobantes de pago hasta el 21 de septiembre inclusive.

El Previaje es el plan gubernamental de promoción turística que incentiva la compra y reserva de viajes de forma anticipada a través de la devolución del 50% de lo gastado en forma de crédito. En caso de ser afiliado de PAMI, la devolución asciende al 70 por ciento.

Este crédito se le otorgará al beneficiario a partir del día en que comience el viaje y podrá utilizarlo en todos los productos y servicios de la “cadena turística” hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir que podrá emplearlo tanto en el propio viaje, para comprar productos, salir a comer, asistir a espectáculos culturales, entre muchas otras cosas, o bien podría guardarlo para usarlo en más servicios relacionados al turismo en todo el territorio nacional.

Algo que es importante remarcar es que en esta edición del Previaje, el Gobierno determinó un tope de reintegro máximo de $70.000 pesos por usuario argentino mayor de 18 años, a diferencia del tope de $100.000 que se había dispuesto para las dos versiones previas del programa.

Es decir que la compras anticipadas que superen los $140.000 pesos no generarán más de $70.000 a pesar de que la mitad supere dicha cifra. Esta decisión se tomó en relación a que el Previaje 3 apunta a estimular el turismo interno durante la temporada baja de primavera, momento en que los argentinos se inclinan más por viajes y escapadas cortas que grandes vacaciones costosas.

Durante el Previaje 3 regirán precios máximos por una habitación doble estándar, según lo que acordó el Gobierno con el sector hotelero

Otro aspecto clave a tener en cuenta para este Previaje es que el Gobierno acordó junto al sector hotelero los precios máximos por una habitación doble estándar como condición para que los establecimientos participen del programa. Quienes no hayan acordado, y vayan a cobrar más por una habitación doble estándar, no serán parte del Previaje 3 y no podrán participar de los beneficios.

Según lo confirmó Infobae con fuentes oficiales, todos los alojamientos que figuren como inscriptos en el sitio oficial del Previaje, acordaron los precios máximos junto al Gobierno. Esto representa al 70% de los establecimientos hoteleros que se inscribieron en un inicio, siendo sólo el 30 por ciento restante quienes no acordaron las tarifas máximas.

Tal como ya lo adelantó este medio, ya son más de 165.000 argentinos los que se registraron en el Previaje 3 invirtiendo cerca de $3.900 millones de pesos en diferentes servicios turísticos. El 49,75% de las compras se realizó a través de las agencias de viajes; el 23,42% se empleó en pasajes aéreos; el 21,39% en servicios de alojamientos de todo tipo; y el restante 3,68% en servicios de transporte terrestre.

Según los últimos datos que compartió el Ministerio de Turismo y Deportes con este medio, ya contabilizan que más de 650.000 argentinos viajarán alrededor del país a través del Previaje 3, esta cifra de personas representa tanto a los inscriptos como a su grupo familiar o de amigos con los cuales realizarán los viajes.

