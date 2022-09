Sergio Massa se reunió con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen

Sergio Massa y Janet Yellen

Desde Washington DC, EEUU - Pasadas las 10:30 en esta ciudad -que mantiene una hora de diferencia con Buenos Aires-, el ministro de Economía Sergio Massa ingresó al edificio ubicado en el 1500 de la tradicional Pennsylvania Avenue. Allí, a una cuadra de la Casa Blanca, funciona el Departamento del Tesoro, el ministerio de Economía de EEUU.

Minutos después, Massa comenzó su encuentro con David Lipton, asesor especial en tema internacionales de la secretaria Janet Yellen. Para el encuentro, se esperaba que Lipton estuviera acompañado por Michael Kaplan, Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental; y Andy Baukol, Subsecretario de Asuntos Internacionales. Pero aunque no estaba programado, más tarde la propia Yellen se hizo presente en la reunión, gesto valioso para el ministro de Economía que busca en esta ciudad aceitar apoyos de cara a la relación con el FMI.

Lipton, un técnico de mucha experiencia, es un viejo conocido de la Argentina. Participa en negociaciones con el país desde muy joven, cuando el FMI auditaba a Raúl Alfonsín. Trabajó con Bill Clinton y Barack Obama lo nombró segundo del FMI, cargo que mantuvo Donald Trump. Así secundando a Christine Lagarde en el organismo fue un duro negociador del luego fallido crédito que consiguió Mauricio Macri en 2018.

Massa en una reunión con su equipo técnico

Acompañan al ministro argentino, Leonardo Madcur, su jefe de asesores; el viceministro, Gabriel Rubinstein; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y también el embajador argentino en los EEUU, Jorge Argüello, además del titular del Indec, Marco Lavagna.

Si bien no trascendieron previamente los temas que se hablarán en la reunión, Infobae pudo saber que Massa explicará su estrategia para estabilizar la economía argentina, con foco en el orden fiscal. También detalles de cómo marcha la liquidación de exportaciones del campo y la implementación del llamado “dólar soja”, que en su primera semana de operaciones sumó más de USD 1.600 millones, sobre un compromiso con la cerealeras de USS 5.000 millones a lo largo del mes que durará el beneficio cambiario.

Otro de los temas que planteará Massa es el acuerdo de la AFIP con la IRS, la agencia fiscal de EEUU. Ambos organismos llegaron a un acuerdo técnico de intercambio de información fiscal automática. El gobierno argentino cree que hay cuentas de ciudadanos locales en ese país por unos USD 100.000 millones que no pagan el impuesto a los Bienes Personales, ni tampoco Ganancias por los intereses que éstos generan.

La semana pasada Massa se reunión con Ricardo Zúñiga, del Departamento de Estado de EEUU

“No se sabe cuántos fondos hay sin declarar, las proyecciones que se hacen y coinciden con mucha información de bancos de allá, es que es un piso de 100 mil millones de dólares sin declarar. En 2016, muchas cuentas de argentinos migraron de Suiza, país con el que tenemos acuerdo de información, a Estados Unidos, que no lo tenía”, dijo ayer en una entrevista en P12 el titular de la Aduana, Guillermo Michel.

Resuelta la vía técnica, ahora resta el espaldarazo y la implementación desde el ala política. De eso también hablará Massa con Lipton. No es simple y también se necesita el visto bueno final del Departamento de Estado, que firma el convenio final con la Cancillería argentina. En Economía son cautos, pero espera que la medida salga. La semana pasada, Massa se reunió con Ricardo Zúñiga, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

En la previa, Massa dijo que no iba pedirle ayuda en la negociación con el FMI al gobierno de EEUU. “No fui a pedir nada a la Casa Blanca, ni me ofrecieron nada. Hubo una agenda completa, con la seguridad alimentaria y energética como ejes. Ambos son temas de la Cumbre de las Américas y del G7. La guerra generó un impacto en la economía global que no podemos dejar de poner en cualquier mesa de discusión”, dijo Massa ayer en diálogo con Infobae.

Luego de ver a Lipton, a pocas cuadras de distancia, Massa se reunirá con Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional. Será la reunión más importante de su gira de una semana por esta capital.

SEGUIR LEYENDO: