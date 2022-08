El dueño del Malba y Nordelta aseguró que “los argentinos siempre buscamos vivir de prestado”

El empresario Eduardo Costantini

El empresario Eduardo Costantini opinó sobre la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía y sobre el rumbo de la Argentina. “Estamos mal rumbeados como país; sin dudas, necesitamos hacer un cambio radical y vivir con lo nuestro, una vuelta al orden. No dar lo que no tenemos; que el Estado no dé lo que no tiene, lo que será una economía domestica, para simplificar”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

“Tenemos que ser ordenados. No podemos ser demagógicos o populistas sin tener el dinero; porque podemos tener las mejores intenciones pero terminamos emitiendo y lo que damos a la gente con la mejor intención se lo sacamos después con la inflación. Es una política hipócrita que tiene efectos colectares malísimo”, continuó.

En la charla, Costantini enfatizó en la necesidad de ordenar la economía. “La llegada de Sergio Massa representa el reconocimiento de que hay que tener cierto orden, hablar de equilibrio, del manejo profesional del Banco Central, con más independencia. Es el ABC de la economía, que tiene reglas que uno debe cumplir y que los argentinos nunca nos avenimos a aceptar. Los argentinos siempre buscamos vivir de prestado”, destacó.

“Massa entra y dice que tiene que conseguir USD 5.000 y pide al banco internacional, al FMI, al sector agropecuario y siempre es parecido. Se acepta a regañadientes la segmentación de tarifas que es obvia y otras medidas. La nafta en Uruguay cuesta USD 1,70 y acá USD 0,50; son cosas que no las podemos pagar”, agregó.

Costantini se preguntó si la Argentina va hacia una reforma estructural, a un convencimiento transpartidiario de una Argentina ordenada, independientemente de quién gane en 2023. “Todavía esos cambios no se ven, lamentablemente”, opinó.

Consultado sobre el nivel de impuestos que pagan en la Argentina las personas de más patrimonio, consideró que sobre el patrimonio en blanco se paga en porcentaje que “está bien”, pero señaló la gran parte de la economía argentina que se maneja “en negro”, estimado en un 40 por ciento sobre el total.

“Tiene que haber una política razonable de redistribución, tiene que tener un nivel de progresividad lo más alto posible sin que se pierda la seducción del país, que el empresario siga queriendo estar en la Argentina por oportunidad de negocios, calidad de vida, entre otras cosas”, destacó. “Hay un porcentaje de la economía que es totalmente anormal en negro. Cuando más impuestos hay la gente se protege teniendo patrimonio en negro. Es un delito penal y social en el mundo y acá es una cosa normal”, agregó.

“La economía está patas arriba, es una realidad. Uno tiene que ordenar la casa, hacer el país más creíble, que no haya inflación y que dentro de 20 años se vuelva a ahorrar en pesos. Es totalmente anormal que los argentinos ahorremos en el exterior. En el sistema de ahorro interno tenemos tal vez USD 30.000 millones o USD 40.000 millones y hay USD 300.000 millones en el exterior. Es una locura es inconcebible haber llegado a este punto”, apuntó.

“Hay que hacer un país estable y creíble, que las reglas de juego vayan un poco a la derecha a la izquierda, pero que haya orden y principios básicos. Dentro de ese orden, que se aumenten los controles para ir disminuyendo el porcentaje de transacciones no declaradas que haya menos corrupción, más productividad, una economía que fomente la producción, que tenga un régimen redistributivo progresivo pero que se premie la meritocracia”, concluyó.

Eduardo Constantini adquirió recientemente la obra “Diego y yo”, de la artista mexicana Frida Kahlo por la que pagó USD 34,9 millones y que a partir del 25 de agosto será exhibida en el Museo Malba junto a otras obras de pintores latinoamericanos de la Colección del museo y de la Colección Costantini. “Tengo 40 años de coleccionnismo de obras de calidad museo. Es un programa que me va a acompañar toda mi vida, donde yo voy coleccionando un grupo de obras latinoamericanas que tiene un valor cultural y social”, agregó.

