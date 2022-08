Jornada financiera: el dólar libre se acercó a $300 en medio de un clima inversor cauto previo a los anuncios

La tensión cambiaria se hizo sentir en la previa de la jura de Massa.

El dólar libre subió y los mercados financieros de Argentina finalizaron con cifras dispares este miércoles en una sesión en la que se aguardaron con cautela los anuncios económicos del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, a cargo de una cartera que abarcará las áreas económica, productiva y agrícola del país.

Se espera que Massa anunciará medidas tendientes a reducir el gasto público, fortalecer las reservas del Banco Central y bajar una creciente inflación, entre otras.

El dólar libre cerró ofrecido con ganancia de siete pesos este miércoles, a $298 para la venta, con una brecha cambiaria de 125,1% respecto del tipo de cambio oficial, que subió 22 centavos, a $132,42 en el mercado mayorista.

Las paridades bursátiles del “contado con liquidación” y el dólar MEP finalizaron con un alza de poco más de un peso, a $288,96 y $281,54 respectivamente, según datos de Reuters.

“El BCRA finalizó su actividad de hoy con ventas por unos USD 150 millones para atender la demanda de divisas”, dijo Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. La demanda para el pago de importación de energía y combustibles también se aproximo a 150 millones de dólares.

La entidad monetaria debió desprenderse de unos USD 430 millones en las tres primeras ruedas de agosto ante demanda genuina de divisas, tras perder USD 1.275 millones por su participación cambiaria de julio. En las últimas seis sesiones operativas el BCRA vendió en forma neta unos 810 millones de dólares.

Las reservas del Banco Central siguen sintiendo el efecto de esas ventas: cayeron USD 191 millones y ya cruzaron la línea de los USD 38.000 millones. Cerraron en USD 37.818 millones.





“La economía es confianza. Si hay confianza, hay economía, y si no hay confianza, no hay economía”, ejemplificó Mariano Sardáns, CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI. ”Esto es más de los mismo, es ganar tiempo”, señaló respecto a los cambios en el gabinete y apuntó que “apenas haga lo que tenga que tiene hacer, o se descubra que no hay nada, el agravamiento va a continuar”.

“Será clave lo que Sergio Massa y equipo empiecen a transmitir a partir de hoy”, afirmó Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones. “Si vemos medidas que faciliten el crecimiento de los negocios en Argentina o un clima más favorable para las empresas, los activos locales tendrían mucho recorrido, porque están muy castigados”, agregó.

En la plaza bursátil, el referencial líder S&P Merval mejoró un 1,4%, a 120.389 puntos, luego acumular una baja del 7,7% en las dos sesiones previas y mejorar un 7,6% durante la semana pasada. El Merval cerró julio con una subida del 38,5% en pesos.

Entre las acciones y los ADR argentinos negociados en dólares en Wall Street predominaron las ganancias. Destacó el rebote de 19,8% para Mercado Libre tras reportar su balance del segundo trimestre, mientras que Edenor extendió la racha ganadora, con un 5,9 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil. Precios en dólares.

“Parece que el mercado se mantendrá cauto hasta que Massa anuncie las medidas económicas este miércoles. Mientras tanto, el dicho que dice ‘comprar con el rumor y vender con la noticia’ funcionó a la perfección”, indicó la correduría StoneX.

Los bonos en dólares cedieron un 0,5% en promedio, según la referencia de los Globales con ley extranjera, mientras que el riesgo país medido por el banco JP Morgan subía 20 unidades para la Argentina, a 2.439 puntos básicos a las 17:30 horas, lejos del reciente máximo intradiario de 2.976 puntos registrado hace dos semanas.

Los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) perdieron un 0,4% en su promedio en pesos, ante reacomodamientos especulativos de carteras de corto plazo, luego de bajar un 0,7% en la víspera y ganar un 7,2% la semana pasada.

“Los operadores se toman un descanso tras la fuerte recuperación desde los mínimos luego de la activación de apuestas tácticas, además en medio de rumores de recompra de bonos a raíz de sus castigadas paridades”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

