Dólar hoy: la cotización libre se estabiliza en $291, en un mercado expectante por los anuncios de Massa

El dólar libre llegó a operarse a $350 el 22 de julio.

El dólar libre es ofrecido sin variantes este miércoles, a $291 para la venta, con una brecha cambiaria de 119,8% respecto del tipo de cambio oficial, que sube 20 centavos, a $132,40 en el mercado mayorista.

El presidente Alberto Fernández le tomará este miércoles juramento a Sergio Massa como ministro de Economía, en el marco de un acto que se llevará a cabo en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“La baja que vienen experimentando los distintos tipos de dólar se dio por una sucesión de hechos. Cuando salió la regulación nueva que impedía mantener Cedear a las empresas que acceden al MULC -los que importan al tipo de cambio oficial-, empezamos a observar que había órdenes grandes de compras de bonos. A eso, se sumó lo que primero fue un rumor y luego se confirmó, que es la llegada de Sergio Massa al Gabinete. Un combo de diferentes factores que implican un cambio de expectativas que impactó en la brecha. Expectativas más constructivas hacia la economía -por el cambio de figuras- y también acerca de una mayor devaluación”, puntualizó Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones.

En el inicio de julio, el BCRA acumuló ventas en el mercado interbancario por unos 280 millones de dólares. En lo que va de 2022, acumuló compras netas en la plaza mayorista por apenas USD 316 millones, un monto que representa el 4,5% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.091 millones al 2 de agosto de 2021.

Las reservas internacionales cayeron el martes USD 29 millones y finalizaron en 38.009 millones de dólares.

El dólar libre sostiene un alza de 39,9% en 2022, una tasa aún inferior a la inflación acumulada

“Con muchas novedades políticas y volatilidad en los mercados, la incertidumbre no cede en el plano local. Los rumores de un cambio de esquema devaluatorio se mantienen, mientras el crawling peg acelera levemente su ritmo devaluatorio con el pasar de las semanas”, expresó Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

“Por su parte, no se espera que el ‘Dólar soja’ genere un ingreso significativo de divisas. Con fuerte aceleración en la inflación -esperada en torno al 7,5/8% en julio- y un tipo de cambio oficial que sigue avanzando a un ritmo inferior -4,9% en el mes-, el tipo de cambio real se atrasa y las reservas netas. Por su parte, los inversores buscan cobertura en activos dólar linked y en el mercado de futuros de ROFEX, asumiendo una brecha en niveles superiores al 110%”, agregó Yatche.

Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, el saldo del comercio bilateral de la Argentina registró en julio un déficit para nuestro país de unos USD 370 millones, resultando un acumulado deficitario para los primeros seis meses del año de USD 1.719 millones de dólares. Este comportamiento se debió a un incremento de las exportaciones al país vecino a USD 1.025 millones (+12,1% interanual) y a una suba en las importaciones a USD 1.395 millones (+39,1% interanual). El intercambio comercial se ubicó en un total de USD 2.420 millones, con un crecimiento de 26,2% respecto de julio de 2021.





