El Banco Central vendió otros USD 150 millones de sus reservas en el mercado de cambios

Bloomberg

En una sesión que sostuvo el elevado volumen operado, con negocios por USD 405,6 millones en el segmento de contado (spot), el BCRA volvió a intervenir con un fuerte saldo vendedor por sexta sesión operativa.

“El BCRA asistió hoy con USD 150 millones al mercado, donde se mantuvo la demanda de divisas para energía arriba de los USD 100 millones”, confió una fuente de la plaza interbancaria.

En las últimas seis ruedas, el BCRA acumuló ventas netas por USD 810 millones, en la racha negativa más amplia desde la dolarización pre-elecciones generales de 2021, cuando a lo largo de once ruedas de negocios el Central se desprendió de USD 864 millones entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre.

En el inicio de agosto, el BCRA acumuló ventas en el mercado interbancario por unos USD 430 millones de dólares. En lo que va de 2022, acumuló compras netas en la plaza mayorista por apenas USD 166 millones, un monto que representa el 2,3% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.090 millones al 3 de agosto de 2021.

Las reservas internacionales cayeron el martes USD 29 millones y finalizaron en 38.009 millones de dólares.

“A pesar de los altos precios de las commodities y de ingresos de divisas por exportaciones récord, el BCRA no logra recomponer el nivel de reservas. Y esto se debe a que las expectativas de mayor inflación -a la luz de un desequilibrio fiscal que no corrige y las dificultades para su financiación- incrementan la demanda de divisas por parte de los agentes económicos para dolarizar sus carteras y protegerse de la inflación. El aumento de la brecha cambiaria -y el retraso del tipo de cambio oficial a pesar del aumento de la tasa de crawling peg- a su vez incentiva a los exportadores a demorar sus ventas y a los importadores a anticipar sus compras”, señaló José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

El economista Gustavo Ber aportó que “dentro de las medidas los operadores estarán atentos a la estrategia con la cual se buscaría acumular reservas, y cerrar la ‘brecha’, no sólo para evaluar la viabilidad de eventuales inversiones o una mayor oferta de divisas sino también los efectos monetarios que tendría asociada la emisión monetaria ante los crecientes esfuerzos de esterilización”.

“Asumiendo las intervenciones en ROFEX, las ventas en el MULC y la emisión del nuevo bono Dólar Linked (T2V3) en las dos licitaciones mensuales, el Gobierno estaría sosteniendo la intención de no incrementar fuertemente el ritmo del tipo de cambio. De todos modos, la incertidumbre -y la cautela- respecto a cualquier tipo de modificación de estrategia cambiaria se mantiene en el mercado”, consideró Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

“Ahora bien, mientras la demanda de dinero continúa a la baja, tanto el BCRA como el Tesoro presentan fuertes subas de tasas, buscando generar mayores incentivos en los inversores a volver a los instrumentos de deuda del Tesoro. Primero el Tesoro en la licitación primaria semanal con la Lede a Octubre al 90% de Tasa Efectiva Anual -la misma licitada al 79% dos semanas previas-, y luego el incremento del corredor de tasas del BCRA con la suba de Leliq hasta el 80% y los pases a un día al 73%. En tanto, los plazos fijos mayoristas alcanzan Tasas Efectivas Anuales inferiores al 70%. Este nuevo esquema, las tasas reales reducen su nivel de ‘negatividad’, todavía ubicándose por debajo de la inflación”, afirmó Yatche.

