Cautela de economistas y empresarios tras la llegada de Massa: destacan su poder político pero le reclaman un plan concreto

Sergio Massa fue anunciado como nuevo "super ministro" de Economía

Luego de que se conociera la decisión del presidente Alberto Fernández de unificar los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, y de nombrar al frente a Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, economistas y empresarios consultados por Infobae destacaron la designación por considerar que el funcionario cuenta con “espalda política” y es “la opción más racional” dentro del Gobierno. Sin embargo, advirtieron que el cambio de nombres en el Gabinete no representa una solución per se de los problemas económicos y financieros que atraviesa el país y que es necesario esperar novedades respecto a medidas que logren corregir los desequilibrios actuales como el déficit fiscal.

Para el director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, “en principio es positivo que un ministro de Economía en medio de una crisis tenga el máximo manejo de todas las áreas que hacen a la economía porque de esa forma hay una consistencia en términos de las políticas que puede aplicar y no tiene que discutirlas con otros ministros”.

“Incorporar a Massa y que haya un cierto acuerdo en la alianza del Gobierno hace que el mercado y los inversores tengan un mejor panorama hacia adelante. De todas formas acá lo relevante es poder rumbear el barco en dirección correcta. Lo que se necesita es un volantazo que es poco probable que este Gobierno dé. Y lo que tendremos entonces es un veranito que durará lo que tenga que durar para que la gente se dé cuenta de que el iceberg sigue enfrente”, dijo a Infobae.

En tanto, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores consideró que “no se trata de nombres sino de las políticas y las medidas que se tomen para corregir los desequilibrios. “Ya hubo un cambio de nombres entre los ex ministros (Martín) Guzmán y (Silvina) Batakis y no cambió nada”, opinó.

Y añadió: “Massa estaría más cerca de una propuesta más racional en materia económica pero hasta que no se conozcan los anuncios no se puede especular con nada. Obviamente que hubo una reacción positiva de los indicadores financieros pero hay que esperar anuncios en materia fiscal. Si no pasa eso lo demás puede ser medio transitorio”, advirtió el economista.

En ese marco, Sebastián Menescaldi, economista de Eco Go, dijo a este medio que como positivo se destaca que va a haber una economía más coordinada. “Lo principal es que un accionista de la coalición de gobierno es el que va a tomar las decisiones y no va a tener tanta traba interna. Eso va a permitir tomar una política fiscal más dura y contractiva de manera más fácil. Puede generar un shock de confianza. Ahora habrá que ver cómo se ejecutan las políticas”, coincidió con sus colegas.

“Massa es una persona que tiene suficiente espalda política para llevar adelante políticas que no pudieron implementar ministros anteriores como Guzmán o Batakis en el corto tiempo que estuvo” (Lorenzo)

Asimismo, el analista financiero Gustavo Ber, del estudio homónimo, dijo que lo relevante no serían los cambios de nombre, sino que Massa cuente con capacidad de implementación de medidas monetarias y fiscales dentro de un plan integral y que posea un amplio respaldo político dentro de la coalición gobernante.

“Ocurre que sólo cumpliendo dichas condiciones podría aspirarse a una corrección a tiempo de los desequilibrios, y a un clima político más calmo, que tenga espacio para contribuir a mejorar las expectativas de los agentes económicos”, consideró.

En tanto, Guido Lorenzo, de la consultora LCG, afirmó: “Massa es una persona que tiene suficiente espalda política para llevar adelante políticas que no pudieron implementar ministros anteriores como Guzmán o Batakis en el corto tiempo que estuvo”.

El respaldo del sector empresario

Para los empresarios consultados por Infobae, la designación de Sergio Massa como “super ministro” de Economía, representa una oportunidad de gestionar cambios que puedan encauzar los desequilibrios macroeconómicos dada la experiencia que tiene el actual presidente de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, dijo a este medio que “el principal problema está en la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina de Kirchner, algo que con la llegada de Massa no se soluciona. No obstante, remarcó: “Creo que Massa, con el control de varios ministerios, le va a dar una dinámica a la gestión que hoy no tiene”.

El presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss, respaldó la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía

“Algunos desajustes puede que se encaucen. Lo que pueda hacer con los grandes problemas de la macroeconomía habrá que verlo. Creo que la gestión va a mejorar aunque hay que esperar los resultados”, opinó.

Por su parte, Emmanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ), destacó que “se renuevan las expectativas con la designación de Sergio Massa como Ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación”.

“Confiamos en su experiencia y conocimiento del Estado para coordinar los cambios necesarios”, aseguró. Y agregó que “deberá priorizarse a la industria para el acceso a las divisas necesarias para adquirir insumos importados y bienes de capital, no para bienes suntuarios ni productos que tienen sustituto nacional. De esta forma se podrá asegurar la continuidad de las inversiones y la generación de empleo”.

Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC)

Según Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Massa es conocedor del sector empresario, de buen diálogo con todos. No obstante, consideró que el problema no pasa por la designación de una persona. “El problema es la política. Si desde la alianza de gobierno no moderan sus enfrentamientos internos y entienden que hay que bajar la situación de crispación y generar expectativas positivas, es muy difícil gestionar. Deseamos fervientemente que Massa pueda llevar adelante una gestión exitosa, por el bien de todos los argentinos”, indicó.

“El mercado ve a Massa como la opción más racional dentro del gobierno. También es la figura más amigable para el mercado. Además los inversores creen que al menos no va a profundizar los desequilibrios preexistentes” (Nery Persichini)

En tanto, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) dijo a Infobae que la asunción de Massa “va a ser muy importante dado que tiene un equipo que genera una expectativa positiva por el conocimiento en diferentes áreas”.

“La designación de Massa es importante para darle continuidad a un desarrollo industrial y económico. Las pymes industriales necesitamos esa cuota de fe y de esperanza y creemos que vamos a ir por el camino correcto pensando en recuperar la economía y la estabilidad en la Argentina”, planteó el empresario.

Por último, Alfredo González, presidente de Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo que es importante que los movimientos en el Gabinete sirvan para estabilizar la situación macroeconómica. “Espero que estos movimientos generen eso porque estamos viviendo momentos muy difíciles. Sufrimos los vaivenes de la macro economía. Confiamos en que le vaya bien”, destacó.

El mercado se mantiene expectante

Los bonos y las acciones de Argentina finalizaron la rueda de hoy con fuertes subas dada la expectativa puesta en el arribo de Sergio Massa al Gobierno. En ese sentido, los mercados descontaron el nombramiento de Massa como un “super ministro” que unificará el manejo de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

En ese contexto, Diego Martínez Burzaco, analista de Inviu, afirmó: “Cuesta encontrar cuál va a ser el movimiento de corto plazo del mercado. Hay que esperar las medidas que tome Massa y si vienen con un plan. Tantos movimientos quitan seriedad. Quizá el vaso medio lleno es que el Gobierno sabía que con el rumbo actual se iba a terminar en un marco mucho más grave en términos financieros y económicos. Imagino que habrá algún plan y nombramientos del equipo técnico para poder ver qué ocurre”, opinó.

A su turno, Nery Persichini, de GMA Capital, analizó: “El mercado ve a Massa como la opción más racional dentro del gobierno. También es la figura más amigable para el mercado. Además los inversores creen que al menos no va a profundizar los desequilibrios preexistentes”.

Finalmente, el analista financiero Christian Buteler dijo que dependerá de las medidas que tome Massa para saber cuál será la reacción del mercado. “Si la suba de estas últimas 48 horas tiene que ver con el nombramiento de Massa significa que el mercado en principio estaría apoyando esta designación. A partir de ahora el rumbo dependerá de las medidas a tomar”; aseguró.

