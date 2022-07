Caos aéreo: una aerolínea alquiló un avión de Londres a EEUU sólo para devolver 1.000 valijas perdidas de sus pasajeros

Cientos de valijas y bolsos varados en el aeropuerto de Londres. (REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

En los últimos meses las aerolíneas del mundo se vieron sobrepasadas por la alta demanda de viajes que, después de dos años de actividad irregular por causa de la pandemia, sigue creciendo y causando severas demoras en el tráfico aéreo internacional. Atado a ello, las empresas acarrean un segundo problema en cuanto al rastreo y entrega adecuada de los equipajes de los viajeros, con valijas varadas o que llegan con retraso.

En este contexto, una de las compañías aéreas más grandes de los Estados Unidos, tomó una inusual decisión para hacer llegar el equipaje varado a sus propietarios. Días atrás, alquiló un avión Airbus A330 que viajó desde Londres hacia Detroit únicamente para entregar 1.000 valijas que habían quedado retrasadas en el “viejo continente”, según detalló el portal Business Insider.

“Los equipos trabajaron en una solución creativa para mover el equipaje facturado retrasado desde Londres-Heathrow el 11 de julio después de que un vuelo regular tuvo que cancelarse debido a las restricciones de volumen de pasajeros del aeropuerto de Heathrow”, dijo un portavoz de la compañía.

Cuando arribaron a los Estados Unidos, las valijas fueron reenviadas a sus clientes, que llegaron al país en un avión especial que viajó con los equipajes demorados.

Miles de demoras, retrasos y cancelaciones se están viviendo en los aeropuertos de Europa y el mundo debido a la alta demanda de viajes. (REUTERS/Phil Noble)

En los Estados Unidos, las compañías aéreas perdieron, dañaron o demoraron cerca de 220.000 valijas en abril, lo que representa un aumento del 135 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, según datos del Air Travel Consumer Report del Departamento de Transporte estadounidense. La empresa que rentó el avión fue Delta,que en los últimos meses perdió cerca de 45.000 maletas.

Tanto los aeropuertos como las aerolíneas europeas también tuvieron severos problemas para la administración de las valijas de los viajeros. De hecho, se conoció el caso de un viajero irlandés que al regresar de un viaje a Australia no pudo retirar su equipaje en el aeropuerto de Dublin.

El caos era tal, que cuando fue al aeropuerto de la capital de su país, no obtuvo respuestas y no pudo acceder al área de equipajes varados ya que no contaba con un pasaje aéreo que le permitiese acceder a esa sala. Entonces, decidió comprar el boleto aéreo más barato que encontró, y al otro día fue al aeropuerto de Dublin como pasajero, y ahí sí pudo recuperar sus bolsos.

Para hacerle frente a la crisis de equipajes que se está viviendo, la aerolínea de bandera de Islandia, Icelandair, está probando un nuevo sistema único de gestión de valijas para facilitar las transferencias de equipajes. Específicamente, la empresa está llevando personal de asistencia en tierra hacia Ámsterdam para que ayuden a cargar y descargar las maletas en la ciudad holandesa, una de las que más está sufriendo la intensa demanda de viajes, y el consecuente colapso.

Otros aeropuertos que estuvieron sufriendo grandes complicaciones con la entrega de equipajes son el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Aeropuerto de París-Charles de Gaulle, además de los ya mencionados, Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol y el Aeropuerto de Londres-Heathrow.

