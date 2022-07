Miguel Pesce: “Es una coyuntura difícil, pero no va a ser necesario ni ajustar, ni producir bruscas devaluaciones”

El funcionario negó que haya un “problema estructural” de falta de dólares

A un día de que la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, anuncie las primeras medidas de su gestión, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, aseguró este domingo que, a pesar de que la Argentina enfrenta una “coyuntura compleja” en su balanza cambiaria, “no va a ser necesario ni ajustar, ni producir bruscas devaluaciones”.

En primer lugar, el funcionario remarcó que el país “siempre tuvo problemas porque exportó poco para el nivel de crecimiento que se pretendía tener”, pero destacó que este año el comercio exterior representará cerca de US$ 90.000 millones.

Al respecto, señaló que la suba del precio de la energía “debido a la guerra en Ucrania” está afectando las cuentas nacionales, pero negó que haya un “problema estructural” de falta de dólares y se mostró confiado en ir reduciendo para “el final de agosto o septiembre” los requisitos a empresas para importar.

“He oído, se habla de sacrificio, de ajuste, de no sé qué y la verdad es que no hay razones para nada de eso. Es una coyuntura difícil, pero la vamos a superar. No va a ser necesario ni ajustar, ni producir bruscas devaluaciones, ni nada por el estilo” , sostuvo el titular del BCRA en declaraciones a Radio 10.

Según explicó el funcionario, para sortear esta medida el Gobierno les ha pedido a las empresas “que financien el aumento de las importaciones que tuvieron respecto del año pasado a 180 días”.

Según Pesce, en el último año “el precio de la energía aumentó 200 por ciento y mientras que en abril se importaban 900 millones de dólares en energía, en junio se gastaron cerca de 2.000 millones de dólares, por lo que no es que tengamos un problema estructural, sino coyuntural por el incremento de energía”.

Miguel Pesce junto a Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía

“Cuando disminuya el nivel de importaciones (de energía) porque no hará tanto frío como en los meses de junio y julio y baje la demanda de energía tendremos una balanza cambiaria mejor”, agregó.

Por otra parte, respecto del posible faltante de algunos productos particulares, como el café o los fertilizantes, el presidente del Banco Central remarcó que esos son bienes que “tienen una estacionalidad muy marcada” y que se limitó el pedido de financiamiento a 60 días, pero aclaró que para los envíos en tránsito se ha estado trabajando con las empresas y analizando opciones para resolver casos particulares.

Esta semana, la máxima autoridad del organismo monetario se reunió con autoridades de la Copal y la UIA y también con empresas de consumo masivo junto a la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, para encontrar soluciones en esta coyuntura.

“Producir y exportar es muy difícil y requiere un gran esfuerzo. Pero con el diálogo hemos logrado ir acomodando la situación como para que los casos particulares como el del café y los fertilizantes puedan atravesar la situación”, destacó Pesce.

Por su parte, Batakis se reunió este mismo domingo por la tarde con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos para informarle al mandatario nacional de las medidas que, al cabo de reuniones con las empresas productoras de alimentos de consumo masivo y de dos días de trabajo con miembros de su propio equipo y funcionario del ministerio de Desarrollo Productivos, de la AFIP y de Arba, el organismo recaudador bonaerense, trabajará desde este lunes para resolver el desafío más inmediato, la contención de los aumentos de precios, que amenazan con llevar la inflación del mes de julio a un nivel de dos dígitos.





