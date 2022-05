Mercado inmobiliario en baja: el precio del metro cuadrado de los departamentos en Buenos Aires se asemeja al que tenía en 2011

La oferta de departamentos en Buenos Aires asciende a más de 160.000 inmuebles, algo que nunca se vio antes (Adrián Escandar)

Un informe conjunto de Re/Max, la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) y Reporte Inmobiliario precisó que el valor promedio del metro cuadrado hasta abril de 2022 de los departamentos en venta en Buenos Aires es de USD 1.751 y por la baja de las cotizaciones que se viene produciendo desde 2019 a la fecha, los precios ya son similares con los de 2011.

Los valores de venta vienen en caída para las unidades de 1, 2 y 3 ambientes. La disminución acumulada en los precios desde el inicio de la medición (enero de 2020) es del 19,83%, otro número que influye negativamente en un castigado mercado inmobiliario.

Sobre esta situación, Sebastián Sosa, presidente de Re/Max Argentina y Uruguay, dijo a Infobae que “el valor del metro cuadrado en venta sigue cayendo porque sigue habiendo un sobre stock de propiedades (se estiman más de 160.000 departamentos que se comercializan en Buenos Aires) y no hay incentivo para los compradores. Si bien algunos barrios como Palermo o Recoleta se están estabilizando un poco respecto a estos valores, todavía existe una tendencia a la baja y proyectamos que va a seguir así un tiempo más, no de forma acelerada, pero sí constante, porque entendemos que todavía no se llegó al piso”.

En función de las cifras de cierre de operaciones, la tendencia de los precios evidencia que aún continúan ajustando debido a que si bien la actividad económica se reabrió producto del final de restricciones por COVID-19, las cuestiones vinculadas con la macro economía continúan inestables y no mejoran las expectativas de mediano plazo, según informan desde el sector.

Fuente: Re/Max, UCEMA y Reporte Inmobiliario. Aquí los valores promedio generales del m2 de los departamentos en la ciudad de Buenos Aires

José Rozados, de Reporte Inmobiliario, comentó a Infobae que “de acuerdo a lo que muestran los números concretos de operaciones realizadas, el precio por m2 ajustó más a medida que aumenta la superficie y la cantidad de ambientes de la vivienda. Así desde el mes de inicio de la serie, los departamentos de 3 ambientes fueron los que acusaron la mayor caída, llegando al 22% en abril de 2022 con relación a enero de 2020 (ver cuadro″.

Fuente: Re/Max, UCEMA y Reporte Inmobiliario. Aquí los valores promedio del m2 de los departamentos de 3 ambientes

Qué inmuebles defendieron mejor su precio

El análisis realizado ofrece una combinación de factores para valorar los inmuebles, sin embargo simplificando la lectura del valor de cierre por m2 y puede afirmarse que el precio es mejor defendido en general en las unidades de menor superficie.

Los departamentos de 1 ambiente tienen un valor promedio del m2 de USD 1.846, y los de 2 ambientes, en USD 1.835, mientras que los más amplios, de 3 ambientes cayeron a 1.663 dólares.

Fuente: Re/Max, UCEMA y Reporte Inmobiliario. Aquí los valores promedio del m2 de los departamentos de 2 ambientes

“Los barrios que registraron mayor caída de precios en abril fueron Villa Crespo y Caballito. Esto también responde a que son lugares que no tienen tanta demanda como, por ejemplo, Palermo o Recoleta. En el caso de Caballito hay muchos emprendimientos de propiedades nuevas que salen a la venta con un piso y esto hace que los departamentos usados tengan que bajar un poco los precios”, dijo Sosa.

Fuente: Re/Max, UCEMA y Reporte Inmobiliario. Aquí los valores promedio del m2 de los departamentos de 1 ambiente

Que se necesita para que mejore el sector

Básicamente que se active la demanda, argumentan expertos. Pero la actual situación tiene que ver con el contexto económico que se atraviesa.

“La demanda se reactiva cuando hay estabilización del dólar, con la reactivación de los préstamos hipotecarios para que las personas puedan tener acceso a comprar una propiedad”, añadió Sosa.

Fuente: Reporte Inmobiliario. Aquí se aprecia como bajaron las cotizaciones de los departamentos en Buenos Aires actualmente y se ubican en niveles similares con 2011

Respecto con los valores internacionales, informan desde el sector, las propiedades en Argentina están muy económicas, pero cuando se las compara con la realidad de la situación del país, son precios inalcanzables para la mayoría de la gente.

Hay demasiadas propiedades en venta, sigue creciendo la oferta, pero no hay demanda, factores que sumados a la inflación y al movimiento del dólar, genera que los precios sigan cayendo.

Rozados, concluyó: “falta confianza, es el factor clave que se necesita para destrabar decisiones en quienes tienen recursos. Sería el primer paso, pero el más difícil de recrear en el corto plazo porque involucraría un cambio sustancial en las decisiones de manejo político económico. Y después, a partir de allí y de lograr cierto equilibrio macroeconómico, es vital que se vuelva a generar un ciclo sustentable de crédito hipotecario, esto último es la palanca real para el crecimiento de un mercado sólido”.

