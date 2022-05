Una startup cordobesa casi desconocida y de apenas cuatro años recibió una inversión de USD 25 millones: qué hacen

La empresa fue fundada por Emiliano Segura, Juan Altamirano y Agustín Novillo Saravia

Estar en el lugar y el momento adecuado. No siempre ocurre, y por motivos muy diferentes, pero es una clave para el éxito que puede lograr una startup. En Argentina y en cualquier lugar del mundo el factor suerte puede ser definitivo.

Parte de eso seguramente ocurre con Clicoh. También trabajo y empuje emprendedor made in Argentina... made in Córdoba, para más datos. Se trata de una startup cordobesa casi desconocida par el público general y de sólo cuatro años que acaba de recibir una inversión de USD 25 millones por parte de un fondo de inversión de EEUU que ya realizó desembolsos importantes en otras empresas locales que luego se convirtieron en unicornios, cómo Mercado Libre, Despegar, Mural y Vercel.

“Incorporar talentos al hub de tecnología ubicado en Córdoba y desarrollar nuevas soluciones para mejorar la experiencia de compra online figuran en las prioridades a acelerar en el marco de su expansión regional”, comunicó la compañía cuyo logo, con una flecha curva, es muy similar a Amazon.

¿Qué hacen? Brindan servicios de logística integral para empresas de e-commerce y aseguran tener estándares similares a Amazon. Operan en plataformas como Mercado Libre, Shopify, Tiendanube, y WooCommerce y Vtex, y también para empresas como Rappi, AbInveb, Red Bull y otras.. “Conecta la infraestructura existente a través de tecnología, capilaridad de Warehouses y puntos de retiro, lo que permite realizar envíos rápidos”, detallaron y explicaron que su objetivo es potenciar el e-commerce a nivel regional. Tienen presencia en Argentina, Chile, México y Uruguay. “Ocupate solo de vender. Nosotros nos encargamos del resto”, explica la empresa en su web.

La empresa fue fundada por Emiliano Segura, Juan Altamirano y Agustín Novillo Saravia. Se conocieron en la universidad –ninguno terminó– y todos fueron socios antes de una empresa de limpieza que vendieron, no si antes intentar “meterle algo de tecnología”. El año pasado fue seleccionada por YCombinator, la prestigiosa aceleradora de negocios: fueron tres veces y la tercera, remota y en medio de la pandemia, entraron. Tienen más de 190 empleados en Argentina, Chile, México y Uruguay y entregan un paquete cada 20 segundos, con un crecimiento consolidado de al menos 30 por ciento por mes, tanto en facturación como en volumen entregado.

La inversión de USD 25 millones fue liderada por Tiger Global Management LLC. JAM Fund, junto con Flexport, FundersClub, Vast VC y Digital Horizon, que ya habían participado en el fondeo de la empresa con USD 8 millones en rondas anteriores, se sumaron también en esta oportunidad a acompañar a Clicoh que, desde sus inicios, consiguió un total de USD 33 millones en financiamiento.

“Comenzamos como una empresa de delivery, en 2018, pero en el camino vimos que había una oportunidad gigante en el ecommerce, en el problema que tenía los comercios para entregar. Nos metimos en esa problemática de los vendedores”, le contó Novillo Saravia , de 25 años, a Infobae. “Desde que entramos a YCombinator nos propusimos ser los número uno, ser una empresa ‘hot’, estar entre los que más crecen”, destacó Novillo Saravia, cofundador y director ejecutivo de la startup.

“En enero, hablando con Justin Mateen, el fundador de Tinder, que era nuestros inversor principal, lanzamos nuestra serie A. Y ahí llegó Tiger” , detalló. “En Argentina no está bien visto no terminar la facultad, pero los tres queríamos emprender en tecnología y dejamos todo. No hacemos publicidad de abandonar, pero nos tiró mucho más poner foco en emprender, más allá de que nos encanta estudiar. Cuando arrancamos yo no tenía ni idea del mundo tech, ni de inversores: no sabía lo que era una serie A, que es la inversión que levantamos ahora”, dijo entre risas el CEO.

Novillo Saravia asegura que Amazon es el horizonte. “Mercado Libre lo hace muy bien también, pero ellos resolvieron la logística de ecommerce. Y lo hicieron con tecnología, IA, datos, inventarios. Queremos hacer lo mismo, pero para otros canales. Amazon es muchas cosas: vende, distribuye, hace todo. Nosotros vamos a ser el Amazon para la región, pero en la parte de logística”, aseguró y aclaró que también venderán otros productos a los sellers online, como créditos y seguros. Con respecto al parecido de los logos fue contundente: “No, no se parecen tanto. Y el nuestro es mucho más lindo”.

“Esta inversión liderada por Tiger Global Management contribuye con nuestra misión de mejorar la experiencia en la compra online del consumidor; permitiéndole a las empresas de e-commerce superar las expectativas de sus clientes, mejorar sus reseñas y potenciar los resultados de su negocio”, dijo Novilllo Saravia.

“Nuestra experiencia y análisis nos permite ver que Clicoh está mejorando sustancialmente los tiempos de entrega para sus clientes. Estamos entusiasmados de asociarnos con Agustín y el equipo, y apoyarlos en su expansión a nuevos mercados en Latam”, dijo Scott Shleifer, fundador de Tiger Global Management.

La empresa explicó que la ronda de inversión será destinada al desarrollo de nuevas soluciones que “mejorarán la experiencia de compra online de los consumidores finales y, a la vez, permitirá a las empresas de ecommerce concentrarse en potenciar aún más sus negocios”. También para ampliar la red de partners logísticos que incluyen conductores independientes con sus propios vehículos, centros de almacenamientos y depósitos urbanos y ampliar la red de “pick up points” en todo el país.

La compañía planea lanzar su operación en Colombia y continuar su camino de expansión para acercarse más al objetivo de convertirse en el proveedor líder en soluciones de logística de ecommerce en la región.

