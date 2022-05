Pese al leve repunte en el mercado inmobiliario en abril, aseguran que el nivel sigue siendo muy bajo

En abril, además, hubo apenas 115 escrituras formalizadas con hipoteca

La actividad inmobiliaria tuvo un leve repunte el mes pasado en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los datos del Colegio de Escribanos porteño, que releva la cantidad de escrituras de compraventa que se efectivizaron en el mes. Según los datos, hubo 2.566 operaciones, por un monto total de $41.888 millones.

Estas cifras representaron en el cuarto mes del año una suba de 10,7% respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, si la comparación se realiza con los datos del mes anterior, marzo de 2022, las escrituras crecieron un 8,7%.

El valor promedio fue de $16 millones (unos USD 137.538 de acuerdo al tipo de cambio oficial). Este precio de venta creció 77,4% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense sumó 47,28%

En tanto, el monto total de las operaciones en pesos tuvo un incremento de 96,5% en relación al mismo período.

En abril, además, hubo apenas 115 escrituras formalizadas con hipoteca. Por lo que significa una baja de 13,5% respecto al mismo mes del año pasado. En el cuatrimestre, se totalizan 438 hipotecas, que representan un descenso del 14,4%.

El valor de un monoambiente en CABA es de USD 99.109

“Cerramos un primer cuatrimestre con un ciclo que no termina de despegar claramente, ya que dos meses dieron positivos y dos a la baja en la comparación con 2021. Pero debemos mirar siempre la serie amplia y eso indica que estamos en niveles muy bajos de actividad. Es alentador esta pequeña suba intermensual, pero también debemos remarcar que no hay incentivos para el cierre de operaciones y es una tendencia que ya lleva cuatro años. No dejamos de mirar alternativas que hagan a una salida para el sector”, informó Jorge De Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos porteño.

Precios de compraventa

Según los datos más recientes de la plataforma Zonaprop, el valor de un monoambiente en CABA es de USD 99.109 mientras que un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de USD 119.886. Un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los USD 170.334. El precio medio en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en USD 2.301 por m2, un 0,6% menos en abril respecto al mes anterior.

En lo que va del año, los precios acumulan una caída del 2,3%. Actualmente, el 88% de los barrios mantiene una disminución de precio mensual. En el corredor norte el precio promedio del metro cuadrado es de USD 2.826 y el ranking está encabezado por Puerto Madero (USD 5.589/m2), Palermo (USD 2.994/m2) y Belgrano (USD 2.859/m2). En el otro extremo, los barrios más económicos en la Ciudad son Lugano (USD 1.113/m2), Nueva Pompeya (USD 1.553/m2) y La Boca (USD 1.618/m2).

De acuerdo al relevamiento mensual, el 28% del total de los departamentos en venta en abril en la ciudad de Buenos Aires fueron retasados a la baja en los últimos meses. En ese caso, el descuento promedio efectuado en los últimos 6 meses se mantiene estable en torno al 8,2%. “El impulso a la baja de precios está generado por los nuevos ingresos al mercado más que por retasaciones, con precios por debajo del stock de venta”, informaron desde la plataforma.

