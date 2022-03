Martín Guzmán en Francia: agenda hermética y una oferta para convencer al Club de París

Guzmán con su par Bruno Le Maire, en un viaje anterior a París

Desde París, Francia - El arribo del ministro de economía, Martín Guzmán, al aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa, a primera hora de este martes, marcó algunos matices a las anteriores visitas del funcionario argentino a la ciudad de las luces. La antesala de un día primaveral en París espera sea un buen augurio para la comitiva y sus expectativas.

Sin embargo, esta vez, a diferencia de las restricciones impuestos por el coronavirus que lo obligaron a movimientos limitados por la pandemia, el cerrojo de su visita está vinculado a una agenda rodeada de hermetismo, decisión que estaría vinculada a una posible oferta que presentará el funcionario para conseguir el acuerdo con el Club de París.

Luego de cerrar las condiciones para el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que permite extender plazos para una cancelación por USD 2.800 millones con ese organismo, el titular del Palacio de Hacienda aterrizó en suelo francés con un plan con el que buscará convencer al board del Club de París para refinanciar algo más de USD 1.500 millones pendientes con esa institución.

Tal es la expectativa de llevarse el visto bueno de este “club”, que el ministro y su equipo más cercano evitaron una agenda con la asistencia diplomática de la representación argentina en Francia, dejando unos pocos detalles exclusivamente en manos del embajador argentino en este país, Leonardo Costantino, funcionario de carrera con excelentes vínculos con el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

El ministro en una videoconferencia con Moulin, del Club de París

A primera hora del día, y según pudo confirmar Infobae, sólo un vehículo de la embajada habría esperado al funcionario y su escueto equipo de colaboradores en el aeropuerto, para luego realizar una primera parada en la residencia del Embajador, un exclusivo departamento parisino, ubicado frente a la Avenida Foch, una las direcciones más prestigiosas de París. Habitualmente desde allí, y en el propio auto que utiliza el embajador, un Renault Talisman negro, el ministro atiende su agenda con la asistencia de su asesora de prensa.

Según la agenda informada por el ministerio de Economía, antes de su partida desde el aeropuerto de Ezeiza, el ministro tiene previsto reunirse hoy con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin. También podría tener una reunión no oficial con su par francés, Bruno Le Maire, y sería no oficial porque no está informada en el sitio web oficial de la cartera de finanzas, como se acostumbra. El encuentro podría darse también en los despachos que el Club tiene en el ministerio ubicado en el tranquilo distrito de Bercy, donde además de albergar esta cartera, suele ser una zona de ocio con tiendas y restaurantes ubicados en antiguos almacenes de vino parisinos.

El ministerio de Finanzas en distrito Bercy de la capital francesa

El plan de Guzmán, que según trascendió podría incluir el adelanto de un pago, es un gesto que el ministro espera sea bien recibido para así alcanzar un acuerdo a siete años, con un período de gracia para otros pagos, una tasa de interés del 1% en los primeros 24 meses y luego una del 1,5%, frente al 9% que se disparó por el acuerdo firmado con Axel Kicillof en 2014 por no tener un acuerdo con el FMI.

Pero el hermetismo no es solo una condición o postura del ministro. La exigencia de negociaciones bajo estricto hermetismo es una restricción que imponen por caso el FMI y el propio Club de París, una advertencia para que cualquier filtración no entorpezca la reunión que habrá el viernes con la cúpula del fondo monetario.

FMI

El portavoz del FMI, Gerry Rice, confirmó el sábado que la reunión del Directorio Ejecutivo para votar el acuerdo con el FMI será el viernes 25 de marzo, es decir cuatro días después de la fecha de vencimiento de capital por un 2.800 millones de dólares.

Además de cualquier oferta que presente hoy Guzmán en París, y llevarse una luz verde, la aceptación final quedará supeditada al entendimiento con el Fondo, paso previo para que el Club de París acepte un nuevo plan de pagos, algo que ya le avisaron al ministro argentino en su anterior visita durante el año 2021.

El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice (EFE/Michael Spilotro)

La agenda del ministro en la capital francesa, se completará con un encuentro con funcionarios de la Agencia Internacional de Energía, una reunión a la que se sumarían máximas autoridades de energía de los países de la Unión Europea, incluso cuando muchos de los presentes, desde el lunes discuten como avanzar en mayores sanciones a Rusia por el suministro de gas, algo que encuentra a los 27 divididos.

También mantendrá reuniones con empresas del sector energético, como la de días pasados en Houston, EEUU. Todo en medio de problemas de suministro para el invierno, alta demanda por la invasión a Ucrania, alza de precios y la reciente tensión con el secretario del Energía, Darío Martínez, y otros funcionarias del área más cercanos al área dura del kirchnerismo.

La jornada de hoy de Guzmán y su equipo en París, que incluso en su anterior viaje prefirió alojarse en un hotel de muy bajo perfil, culminaría con una pequeña y reservada recepción en la residencia del embajador Costantino. Las empanadas y algún buen vino argentino, suelen ser costumbres del embajador para cada una de las reuniones en las que suele ser un excelente anfitrión.

Hasta el momento, un encuentro para comunicar los resultados de las negociaciones con el Club de París, no fue precisado ni por el Ministerio de Economía, ni por la Embajada Argentina en la capital francesa.

