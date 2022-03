Una tecnológica estadounidense ofrece enseñar a programar a más de 3.000 argentinos: cómo anotarse y qué salidas laborales abre

Oracle Next Education es un programa de educación y empleabilidad (Foto: Uwe Anspach/dpa).

La compañía tecnológica estadounidense Oracle abrió esta semana la inscripción para que miles de argentinos de bajos ingresos puedan capacitarse en programación y tener nuevas oportunidades en el mercado laboral.

Se trata de una convocatoria para el programa Oracle Next Education (ONE), que incluye precisamente 3334 vacantes para el país. El curso es 100% online y completamente gratuito para aquellos que quieran aprender y tengan prisa por trabajar, informaron desde el sitio oficial de la firma. Y aclararon que el programa está diseñado para personas que no tienen acceso a una educación de calidad.

Oracle Next Education es un programa de educación y empleabilidad que tiene como propósito social brindar contenido de Lógica de Programación, Front-End, Java y Emprendimiento a quienes más lo necesitan. En esta línea, se busca generar conexiones para ingresar al mercado laboral y, en particular, ayudar a las personas a ingresar “a grandes empresas”.

La plataforma incluye cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas con una duración de seis meses. Y de acuerdo con la empresa, luego de la graduación, la plataforma habilita una red de contactos exclusiva para alumnos del programa que permite postularse a oportunidades de trabajo en grandes empresas; reconocidas por el mercado y socios del programa.

Un programador junior en el país puede llegar a ganar entre $140.000 y 200.000 al mes, remuneraciones que superan ampliamente el promedio del sector privado, según la compañía argentina de ciencia y tecnología Egg.

Requisitos

De acuerdo con el Manual del Estudiante de Oracle, habrá que cumplir con determinadas condiciones para realizar el programa ONE:

-Tener 18 años o más.

-Estar cursando o haber terminado el bachillerato en una escuela pública (o privada con beca).

-No estar cursando o haber realizado ya un curso de postgrado, máster o doctorado.

-No trabajar con tecnología y/o desarrollo de sistemas.

-Tener acceso a Internet y a un ordenador para realizar los cursos.

-Tener tiempo para estudiar.

Objetivos de ONE: educar y conectar

En el pilar de la educación, ofrecen cursos con foco en programación y emprendimiento (habilidades técnicas y no técnicas) por medio de una plataforma 100% online con certificado.

Respecto de la conexión, dirigirán a los formados a una plataforma exclusiva en la que podrán registrar sus currículos y tener contacto con grandes empresas del mercado, clientes y socios de Oracle.

Trayecto y calendario

El curso tiene una duración de seis meses y la dedicación mínima es de tres horas semanales. Mediante las capacitaciones, se enseñará a programar desde lo más básico.

- Principiante en Programación (meses 1 y 2): se aprenderá la lógica de programación en la práctica y utilizarás HTML y CSS.

- Front-End (meses 3 y 4): se conocerá cómo crear páginas web con HTML, CSS y Java Script.

- Java Jr (meses 5 y 6): se enseñará a utilizarás java.util y java.io.

Pasos previos de la inscripción

Antes de anotarse, la compañía sugirió leer el manual del estudiante, verificar los requisitos de participación; rellenar el formulario de inscripción; y leer y aceptar las condiciones de uso y la política de privacidad.

Cómo anotarse

Para inscribirse, que hay tiempo hasta el próximo 31 de marzo, hay que seguir los siguientes pasos:

-ingresar al siguiente sitio web: https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/.

-Seleccionar la opción que dice: “Regístrate”.

-Luego, completar el formulario con los datos personales.

- ¡Y listo! Los nuevos integrantes del programa recibirán un correo electrónico con los pasos a realizar para comenzar con el curso gratuito.

Las inscripciones en el programa son trimestrales y siempre las anuncian mediante la página web del programa www.oracle.com/lad/one.

