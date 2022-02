Cómo viajar en avión con una mascota: precios, requisitos y razas no permitidas

Hay muchos punto s atener en cuenta antes de volar con tu mascota

Emprender un viaje en avión puede ser un dolor de cabeza para las personas que tienen mascotas. Encontrar un lugar para dejarla o conseguir algún familiar o amigo que pueda cuidarla, puede ser muy complicado y, aunque parezca una pequeñez, no lo es para quienes ubican a los animales entre sus seres más queridos.

Sin embargo, las aerolíneas suelen tener una política de mascotas, según la cual determinados animales pueden viajar en la bodega e incluso en la cabina de pasajeros. Aaerp confeccionó una serie de consejos y claves para que el viaje junto a tu mascota se desarrolle sin problemas.

Antes del viaje

1. Consultar a un veterinario

Antes de comprar el pasaje aéreo, es recomendable llevar a la mascota al veterinario para que le realice un chequeo general, y pueda determinar si es o no un animal apto para volar en avión. En ocasiones, factores como enfermedades, lesiones, la edad o hasta su temperamento pueden contraindicar el viaje y, en esos casos, será mejor dejarlo en tierra.

En caso de que no haya inconvenientes, hay que pedirle al veterinario que emita el certificado de buena salud de la mascota, documento que pueden demandar algunas aerolíneas junto al certificado de vacunación antirrábica y otras vacunas.

Un perro pequeño dentro de su transportador listo para viajar en la cabina de un avión

2. Consultar las reglas de la aerolínea

Las normativas respecto a los animales de compañía pueden variar considerablemente entre una aerolínea y otra. Ya sea debido a los límites de peso, los costos o el tamaño del transportador. La mayoría de las empresas aéreas exigen que el bolso para mascotas quepa debajo del asiento, en los casos en que el animal volará dentro de la cabina.

Por ejemplo, KLM informó a este medio que, tanto en bodega como cabina, sólo transportan gatos y perros. En el primer caso se permiten transportadoras que, con el animal en su interior, no superen los 75 kilos; en el segundo caso, el bulto no podrá superar los 8 kilogramos. Estas condiciones son similares para volar en Air France. Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas, tampoco acepta otros animales que no sean los dos más clásicos de compañía, pero, en cambio, permite bultos de hasta 9 kilos en cabina y no especifica el peso máximo en bodega. Dato llamativo, en Qatar Airways no es posible viajar con gatos o perros, pero sí es posible viajar con un halcón.

Estos fueron sólo algunos ejemplo ilustrativos, en caso de querer viajar con una mascota en el avión, es recomendable revisar detalladamente los requisitos en los sitios de las aerolíneas.

Un golden retriever camina entre las butacas de un avión, listo para volar junto a su dueño Foto: Julio Cortez / Associated Press

3. Si la mascota es de avanzada edad, quizás lo mejor sea dejarla en casa

Es difícil hacerse a la idea de separarse de la mascota por mucho tiempo, pero en ocasiones, es lo mejor. Sobre todo cuando el animal es de una edad avanzada, porque puede sufrir stress, calor y frío extremos, que pueden afectarlo tanto física como psíquicamente. Algunas aerolíneas fijan límites de edad de las mascotas para que puedan ser transportadas en avión.

4. Investiga el historial de seguridad de las aerolíneas

Esto es principalmente si tu mascota deberá viajar en la bodega. Entre el 2015 y 2020, unas 2.7 millones de mascotas volaron en los Estados Unidos, en total se reportaron 112 muertes de animales. En ese país, y para el mismo periodo, Alaska Airlines fue la empresa aérea que tuvo el índice más bajo de incidentes con mascotas.

Antes de planificar un vuelo con tu mascota es importante revisar las restricciones de edad y raza

5. Prestar atención a las restricciones de raza y edad

Como ya se dijo, la edad del animal puede ser un factor determinante para que sea o no aceptado. United Airlines, por ejemplo, exige que los perros y gatos tengan al menos cuatro meses de edad, Delta, en cambio pide que tengan al menos diez semanas.

Por otro lado, la raza del animal también puede incidir. La mayoría de las aerolíneas no aceptan razas de “narices chatas” como los perros Affenpinscher, Boston Terrier, Boxer, Grifón de Bruselas, Bulldog, Cane Corso, Chow Chow, Gran Danés, Lhasa Apso, Mastín, Pequinés, Petit Brabancon, Pug, Shar-Pei, Shih Tzu, Spaniel y Staffordshire Bull Terrier.; o gatos como los birmanos, exóticos de pelo corto, himalayos y persas.

Aerolíneas Argentinas por su parte, permite el transporte de estas razas de perros y gatos únicamente como transporte de cargas, es decir que la mascota no viajará en el mismo avión que su dueño.

6. Informarse sobre los costos

Llevar a tu mascota en el vuelo puede ser bastante costoso, en Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, llevar a una mascota en cabina dentro de Argentina cuesta $4.840 y puede elevarse hasta USD 250 si se viaja hacia Europa . En bodega, los precios base parten en $5.572, y pueden llegar hasta USD 1.1149 dependiendo de las dimensiones del contenedor y la ruta. Cada compañía dispone sus propias tarifas.

7. Reservar el vuelo con anticipación

Una vez que hayas verificado las condiciones, requisitos y tarifas, y te hayas decidido a viajar con tu animal de compañía, es hora de reservar los boletos. Es importante no demorarse en este paso ya que las aerolíneas suelen limitar la cantidad de transportadoras de mascotas que pueden llevarse en cada vuelo.

Una mujer espera para embarcar junto a su mascota

Luego de haber comprado el pasaje

1. Comprar el bolso para mascotas adecuado

Es recomendable que el transportador sea lo suficientemente grande como para que el animal pueda pararse, girar y acostarse; además es bueno que tenga una ventilación adecuada en lados opuestos, una botella de agua que la mascota pueda beber y un fondo impermeable cubierto con material absorbente. Además es importante colocarle un rótulo que indique: “Animal vivo”, nombre del dueño, teléfono de contacto y dirección.

2. Asegurar que el animal viaje lo más cómodo y tranquilo posible

Todo lo que implica el traslado en el transportador, la llegada al aeropuerto con gente yendo y viniendo, sumado a los ruidos ajenos, puede generar un gran stress en tu mascota. Por ello, se recomienda colocar los objetos favoritos de tu perro o gato dentro del bolso, como una manta, un juguete, una pequeña almohada y hasta una prenda con perteneciente al dueño.

Es una buena idea colocar algunos objetos favoritos de la mascota dentro del bolso, como una manta, un juguete, una pequeña almohada o una prenda con perteneciente al dueño. Foto: Silke Heyer/dpa

El día del vuelo

1. Llegar al aeropuerto con tiempo

Es sabido que tanto los perros como los gatos reconocen los estados de ánimo de sus dueños, por ello, es importante que el día del viaje todo lo hagas con tiempo para evitar prisas y situaciones de estrés.

2. Alimenta a tu animal de compañía unas 4 horas antes del vuelo

Expertos recomiendan que el animal haya comido unas cuatro horas antes del vuelo, se sugiere tomar ese tiempo para que no viaje con la panza muy llena, lo que puede generarle incomodidad. Además, es importante darle agua hasta el último minuto y hacer que haga sus necesidades antes de embarcar. Hay aeropuertos que cuentan con áreas especiales para que los animales “vayan al baño”.

3. Haz ejercicio con tu mascota antes del vuelo

Cansar un poco al animal antes del vuelo es una buena práctica para que viaje más tranquilo. Al estar cansado, es más probable que pueda relajarse y dormir. Por ello, se recomienda hacer que el perro o gato juegue hasta agotarse en las horas previas al viaje. Aplicar sedantes o tranquilizantes puede ser peligroso y hay aerolíneas que exigen una declaración jurada que certifique que la mascota no ha sido sedada.

4. Preparar un bolso con todo lo necesario

Galletas, comida, agua y medicamentos son sólo algunos de los objetos que hay que llevar para la mascota. Además, se sugiere incluir copias de los registros de vacunación de la mascota, historial médico y la información de contacto de su veterinario. Es importante que el animal lleve una placa de identificación, y es una buena idea llevar una foto de él en caso de extravío.

SEGUIR LEYENDO