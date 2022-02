Usuarios bancarios: los principales consejos para evitar gastos innecesarios al adquirir productos

Es fundamental conocer los costos adicionales de cada producto financiero (Foto: Agencia Andina).

Muchos de los usuarios bancarios que adquieren paquetes de productos saben cómo extraer el dinero de los cajeros automáticos y cómo utilizar una tarjeta de crédito. No obstante, son varios los consumidores que desconocen la forma para evitar gastar demás al comprar un producto o servicio nuevo.

En un contexto donde la inflación no cede en la Argentina, se vuelve esencial tener a mano los principales consejos para no desperdiciar el dinero a la hora de efectuar compras en los bancos y conocer además cuáles son los derechos de las personas usuarias financieras.

A continuación, las 10 recomendaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los usuarios que compran paquetes de productos en los bancos:

1) Considerar cuáles son las necesidades de productos financieros a fin de evitar pagar por servicios que no se van a utilizar. En este sentido, indicaron: “quien no suele manejarse con cheques, no necesita un paquete con cuenta corriente”.

2) Analizar de forma individual cada uno de los productos que integran el paquete para determinar si se adecúan a tu perfil de comportamiento. Por ejemplo, si la tarjeta de crédito es nacional o internacional.

3) Para evaluar correctamente el paquete, es fundamental conocer los costos adicionales de cada producto, sobre todo en las tarjetas de crédito (costos de renovación, seguros). “Estos suelen ser determinantes en el precio final”, advirtieron desde la autoridad monetaria.

Según el Banco Central, es fundamental tener en consideración los límites de financiación (REUTERS/Philippe Wojazer).

4) Comparar el precio del paquete con la suma de los costos de la contratación individual de los productos que utilizarías se vuelve esencial.

5) En el caso de los descuentos y beneficios especiales asociados a la utilización de una tarjeta de crédito o débito, se recomienda analizar si están dentro de tu perfil de consumo.

6) Si se cobran las extracciones de cajeros en otras entidades o de otras redes, verificar la disponibilidad de los cajeros propios de la entidad en su zona de influencia (cerca del trabajo y el hogar, entre otros).

7) Tener en consideración los límites de financiación incluidos en los diferentes instrumentos financieros, tales como tarjetas de crédito, adelantos en cuenta corriente y préstamos preacordados.

“Tener en consideración los límites de financiación incluidos en los diferentes instrumentos financieros (BCRA)”

8) Es importante evaluar cuáles son las diferencias en las tasas de interés, tanto a percibir como a pagar.

9) Analizar las cargas y reintegros impositivos propios de la utilización de los productos financieros que incluye. A modo de ejemplificación, el BCRA mencionó el Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos o devolución parcial de IVA por compra con tarjeta de débito.

10) Por último, se debe evaluar cuáles son los riesgos ante incumplimientos en las condiciones estipuladas en cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, la demora del pago de la tarjeta de crédito, genera intereses punitorios. Por otra parte, si el paquete incluye adelantos en la cuenta corriente, ellos tienen un costo en términos de intereses.

El BCRA remarcó que es importante evaluar cuáles son las diferencias en las tasas de interés (REUTERS/Agustin Marcarian).

En diálogo con Infobae, la presidenta de Adecua (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina), Sandra González, afirmó que a veces “los bancos son agresivos en las publicidades y en las promociones, y hacen entrar a la gente con ese tipo de cosas”. En ese marco, aseguró que no se lee la letra chica de los contratos y te hacen firmar directamente.

Para evitar tener gastos innecesarios, González hizo hincapié en que se debe tener cuidado cuando te dicen “sin costo alguno” , ya que muchas veces es por un periodo de tiempo determinado. “Quizás es por un año”, advirtió. Y expresó: “Después, nadie sabe nada y te empiezan a cobrar”.

Por otra parte, la titular de Adecua enfatizó que hay que prestar mucha atención y controlar cuando te sacan un paquete del banco (como tarjeta de crédito y de débito, caja de ahorro o cuenta corriente).

“Los bancos son agresivos en las publicidades y en las promociones (González)”

De acuerdo con el Banco Central, los principales derechos de las personas usuarias financieras son los detallados a continuación.

Las personas usuarias de servicios financieros tienen derecho a recibir un trato equitativo y digno, a la protección de su seguridad e intereses económicos; a obtener información adecuada y veraz sobre los términos y condiciones de los servicios que contraten, así como recibir copia de los instrumentos que suscriban y a la libertad de elección.

A su vez, las personas con movilidad reducida tienen derecho a la atención prioritaria y, en caso de tener dificultades visuales, se le deben brindar los instrumentos adecuados para su acceso a los servicios financieros.

Por otro lado, para quienes hayan ejercido el derecho a que se reconozca su identidad, las entidades financieras están obligadas a rectificar la identidad y reimprimir todos los elementos indispensables como tarjeta de débito, tarjeta de crédito, resúmenes de cuenta y otros. Además, la entidad debe garantizar el trato digno sobre cuestiones de género, pudor e intimidad.

Las personas usuarias de servicios financieros tienen derecho a recibir un trato equitativo y digno (REUTERS/Agustin Marcarian).

Desde la Defensa de las y los Consumidores, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, repasaron por su parte los principales derechos a tener en cuenta para los usuarios que compran un producto o servicio:

-Toda oferta que se hace de un producto o servicio integra el contrato y obliga a la empresa a cumplirla.

-Siempre deberán entregar al consumidor una factura o ticket fiscal del producto o servicio que se adquiere.

-El precio que los comercios publican en las vidrieras, góndolas y páginas web debe ser el precio final del producto si se abona en efectivo, con tarjeta de débito o de crédito en una sola cuota.

“Siempre deberán entregar al consumidor una factura o ticket fiscal (Defensa de las y los Consumidores)”

-Todos los productos y servicios tienen una garantía legal. Para productos nuevos, el plazo es de seis meses y para productos usados, de tres meses. El comercio puede ofrecerte un plazo mayor de garantía, pero no menor al que establece la ley.

-La venta atada no está permitida. Esto significa que los comercios no pueden obligarte a adquirir otro producto o servicio para obtener el que querés.

En caso de que el usuario cuente con tarjeta de crédito:

-Si te debitaron consumos automáticamente o aparece en el resumen de tu tarjeta un consumo que no realizaste, se puede hacer el desconocimiento dentro de los 30 días de recibido el resumen.

-Para dar de baja la tarjeta de crédito, sólo es necesario informar al banco o emisor por el mismo medio en que fue dada de alta. No pueden impedirte la baja aunque tengas una deuda.

-El resumen de la tarjeta de crédito debe ser claro y preciso en relación a las fechas de cierre y vencimiento y los montos y conceptos adeudados.

Las personas usuarias de servicios financieros tienen derecho a recibir un trato equitativo y digno (Colprensa-Placetoplay).

-Las empresas deben ofrecer la opción del pago mínimo, para que los consumidores eviten contraer intereses punitorios.

-No pueden perseguir, hostigar e intimidar por falta de pago. Tampoco pueden reiterar llamados a terceros para constatar los datos personales de los usuarios.

-El salario mínimo vital y móvil, las asignaciones familiares y más del 33% del total del sueldo son inembargables.

Si la compra se realizó por Internet:

-Tener en cuenta que existen páginas web seguras. Se puede verificar la veracidad del comercio consultando el CUIT y la razón social del mismo.

-Los plazos de entrega ofrecidos deben ser respetados por el vendedor, y si no se estipularon tienen que ser razonables.

-Si se compran productos por Internet y luego se desea cancelar la compra y solicitar la devolución del dinero, se puede hacer en el plazo de los 10 días desde que se recibe el producto.

SEGUIR LEYENDO: