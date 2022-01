Melconian, sobre el anuncio con el FMI: “Es el plan pegatina, se juntaron el hambre y las ganas de comer”

El economista Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian resaltó que el gobierno de Alberto Fernández avanzó en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que propone un programa que a priori acepta cierta dureza en lo monetario, pero sin exigencias en reformas estructurales ni avances en corregir precios relativos, en lo que definió como un “plan pegatina”.

“Esto es el plan pegatina, se juntaron el hambre y las ganas de comer”, afirmó, en diálogo con radio Mitre.

“Vas a seguir en el mismo escenario en el cual estás. Esto viene lanzado, con emisión monetaria, reservas negativas, sin ajuste en las tarifas. Aunque no me pidas reforma estructural, aunque no me pidas nuevas relaciones laborales. Es insólito esto, no me pidas bajar el gasto real. Uno tiene que poner cara de boludo y escuchar esto”, argumentó el ex presidente del Banco Nación.

“Che, yo cuando tenga que poner la jeta delante de alguien para ver cómo sale esto ¿Qué digo? Que van a tener que usar toneladas de pegamento para ver cómo se anuncia esto, qué escriben, lo van a tener que hacer en el memorándum de entendimiento. Esto es para no volcar”, expresó.

“La política debe haber dicho ‘armen algo’. Entonces, el Fondo se tiene que disfrazar ahora, para llevar a lo que ellos llaman el board y los países miembros una metodología de trabajo. Si el país en cuestión cae del lado americano, el padrino son los Estados Unidos, si cae del lado asiático son los chinos, y si cae del lado europeo, son los alemanes. entonces ahora tendrán que elevar ellos algo decoroso para que el board no diga ¿‘ahora qué me trajeron acá?’. Son esas telenovelas que querés ver cómo terminan los últimos tres capítulos”, puntualizó.

“Lo más relevante de todo es el mientras tanto. Hay una de corto y una de largo. Lo más relevante de corto (plazo) es que el Banco Central deje de vender dólares. Hay que ver si se revierte esta cuestión de que la demanda de dólares es superior a la oferta con reservas negativas. Hay que seguir leyendo que el Banco Central tiene USD 38.000 millones, esa es una medición burocrática del nivel de reservas irrelevante que no le interesa a nadie. Más allá de las estacionalidades históricas de Argentina, donde hay meses que entran más dólares, meses que menos, de haber pasado el período ‘flaco’, desde septiembre a diciembre, se ha producido un salto en la demanda de dólares oficiales, aún con ‘súper cepo’, sea del que compra los USD 200 o de las empresas privadas, siempre en el raquitismo”, lamentó Melconian.

“Ha habido un aumento en la demanda de dólares oficiales y ha habido una caída en la oferta exportadora estacional. Entonces hay que ver ahora si de nuevo el chacarero, después de toda esta milonga de los eneros y los febreros, vende el trigo, si llueve... Toda esa cuestión es que todo está agarrado con alfileres desde que mi abuela era soltera. Y de la oferta y la demanda, tendría que empezar a sacar la cabeza el Banco Central”, evaluó el economista.

“Parte de la magia de que no hay salto cambiario agregale que no hay reducción de gasto, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando el excel el 22 de marzo ¿Y mientras tanto? Mientras tanto esperemos que la oferta supere a la demanda, subproducto de la buena noticia que vas a acordar con el Fondo, y el productor vende, el otro liquida, se amortigua la demanda aunque sea un ratito, mejora el riesgo (país), si todo eso ocurre, y el Banco Central deja de vender dólares, entonces de corto seguís esperando el excel un poquito más tranquilo. Ahora, si esto no pasa, entonces tenés que decir ‘che, apuremos el excel’, y a ver que tiene el plan pegatina. hagamos algo un poquito más fuerte de verdad, porque si no es un tema de corto plazo. Después vendrá otra etapa de creer que lo que está escrito lo cumplís. O sea, es largo el tema y recién arrancó con el chamuyo”, opinó Melconian.

