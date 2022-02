Un ex funcionario de Cristina afirmó: “Néstor Kirchner firmó un acuerdo con el FMI peor que éste; hoy es más peligroso no acordar”

El economista Emmanuel Álvarez Agis -

Máximo Kirchner desató la polémica tras la presentación de su renuncia a la presidencia del bloque oficialista en la Honorable Cámara de Diputados. Anoche, el presidente Alberto Fernández mencionó que dialogó con el legislador del Frente de Todos para intentar revertir la decisión pero era una determinación que ya estaba tomada.

Máximo aseguró en el comunicado que posee diferencias en cuanto al entendimiento entre Argentina y el FMI y las políticas llevadas a cabo por los allegados al Presidente.

En ese sentido, Emmanuel Álvarez Agis, un referente económico del oficialismo, se refirió a los alcances del entendimiento con el organismo que generaron la ruptura en el bloque del oficialismo y señaló que el FMI “se salió de su manual” para acordar con el Gobierno argentino, para flexibilizar el calendario de pagos por una deuda de USD 44.500 millones contraída entre 2018 y 2019.

“Con ese mismo manual del Fondo, si te dan doce años para pagar, yo decía: te van a pedir reforma laboral, reforma previsional y reforma fiscal. No te pidieron ninguna de las tres”, explicó el economista, quien atribuyó acordar o no con el organismo a una “decisión política”, dado ese escenario.

“Si la negociación implica todo ese empuje político para que el Fondo se distraiga de su manual, tal vez incluso con la retórica de: ‘mirá, te saliste de tu manual con Macri y encima le diste USD 45.000 millones, con lo cual salite un poco ahora, que encima te sale gratis, no es que le tenés que dar más plata’. Bueno, si hiciste esa fuerza política y en tu scrum se levanta uno y dice ‘yo empujo para otro lado’, bueno, es complicado”, graficó el ex viceministro de Economía de Áxel Kicillof.

Por otra parte, el economista dijo: “No veo que tenga peligros” respaldar este acuerdo con el FMI. “Si Néstor Kirchner decidió en su momento firmar un acuerdo peor que este, para ganar tiempo y juntar la plata para pagar, en una condición económica bastante mejor que esta, creo que hoy más peligroso era no acordar”, afirmó.

Álvarez Agis ponderó que el entendimiento entre el Gobierno y el organismo implica un “un acuerdo sin reformas estructurales y con impulso a la obra pública, sin ajuste”, y recordó que la Argentina le debe al Fondo “la mitad de nuestras exportaciones”, un monto que en un corto plazo consideró “realmente impagable. Hay que darse cuenta de la magnitud de lo que le dejó Macri al país”.

Álvarez Agis recordó que el presidente Alberto Fernández “no asumió diciendo que no iba a pagarle al Fondo. Yo entiendo que Máximo diga ‘tendríamos que haber negociado de otra manera’ pero Cristina lo eligió a Alberto y no a Máximo”. Ahora “el Fondo pide un amplio consenso ¿Qué pasa si al acuerdo no se lo banca el propio oficialismo? Decime cuál es tu alternativa y que sea viable. Esta estrategia debilita al Gobierno”, apuntó.

El ex viceministro de Economía consideró que resultó “peligrosa la forma en que Argentina llegó al acuerdo, con una brecha (cambiaria) muy alta y reservas muy bajas”, sin embargo destacó el entendimiento alcanzado en el que Argentina “devuelve el dinero en 12 años y el Fondo no te pide las típicas reformas estructurales. Lo único que te pide es una rebaja del déficit fiscal y es la menor que le pidió a Argentina desde la vuelta de la democracia”.

Apuntó a que “el acuerdo va en las líneas que va el Presidente y el ministro (Martín Guzmán), ahora si (el diputado, Leopoldo) Moreau conoce otros temas, habrá que ver”.

En el entendimiento, el Gobierno planteó que haya una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera. Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PIB, para 2023 de -1,9%, mientras que para 2024 de -0,9%. Mientras que en lo monetario, se apunta a que en 2022 el financiamiento sea de 1% del PIB, en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a 0 por ciento.

La renuncia de Máximo Kirchner a presidir el bloque del Frente de Todos sacudió el escenario político. “Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde al Presidente de la Nación”, manifestó el hijo de Néstor y Cristina Kirchner.

