Por qué la decisión de Máximo Kirchner puede ser vista como una buena noticia por los mercados

Domingo Cavallo: “Es prácticamente imposible que este proceso no termine en un default de la deuda en pesos”

Según el ex ministro de Economía, no habrá default declarado de la deuda con el FMI pero advirtió que “se está incubando el default de facto de la deuda en pesos”. No obstante, aclaró que la duda es si se producirá antes o después del cambio de gobierno