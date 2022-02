La renuncia de Máximo Kirchner gatilla la más grave crisis de poder y el Presidente agrega el conflicto con la Justicia

Pasó por Boca y la selección de Colombia, pero una lesión le arruinó la carrera y hoy trabaja en una ladrillera: “No puedo caminar normal”

Arley Dinas llegó con grandes credenciales al Xeneize post era Bianchi, pero apenas llegó, Tabárez le advirtió que no lo había pedido y casi no jugó. En el medio, según denuncia, su representante lo engañó. A los 29 años debió abandonar: “Todo el mundo me dio la espalda”