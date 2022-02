Domingo Cavallo: “Es prácticamente imposible que este proceso no termine en un default de la deuda en pesos”

Crédito: Fotos Cristian Gastón Taylor

En medio de la crisis financiera que atraviesa el país y luego de que el Gobierno diera a conocer un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar el crédito stand by por USD 44 mil millones, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó: “Es prácticamente imposible que este proceso no termine en un default de la deuda en pesos. Lo que no es fácil de determinar es si ese default se producirá antes o después del cambio de gobierno en diciembre de 2023”.

A través de un artículo publicado en su blog, el economista y ex funcionario dijo que no habrá un default declarado de la deuda con el FMI pero advirtió que se está incubando “el default de facto de la deuda en pesos”, al tiempo que aclaró que la incógnita es saber cuándo se producirá.

“A medida que aumente la colocación de deuda en pesos al ritmo descripto en la sección anterior irá aumentando el riesgo de default de esa deuda. Dado que los acreedores en pesos saben que ese default adopta siempre la forma de una fuerte devaluación que provoca un aumento de la tasa de inflación muy por arriba de la que estaba contemplada en las tasas nominales de interés, uno de los indicadores más claros del aumento de esa tasa de riesgo será la brecha entre el precio del dólar en el mercado oficial y en los mercados CCL, MEP y blue”, agregó Cavallo.

Noticia en desarrollo