Guerra de unicornios: el CEO de Ualá acusó a ejecutivos de Mercado Libre de espiarlos “secretamente”

Marcos Galperin y Pierpaolo Barbieri

“ Le mandamos un gran abrazo al líder de Mercado Pago que se sumó secretamente a nuestro grupo de WhatsApp de Revendedores de Ualá Bis. Un capo, pero lo encontramos. La competencia nos eleva! Si querés hacer como él (pero en serio), te sumás acá”, escribió en tuiter Pierpaolo Barbieri, CEO de la fintech, e invitó al “espía” a sumarse formalmente a su programa de revendedores.

Así, la polémica entre unicornios quedó planteada al instante. El año pasado Ualá recibió una nueva inversión y alcanzó un valor de 2.450 millones de dólares y se recibió de unicornio celeste y blanco. Barbieri suele ser un provocador en Twitter, donde tiene 92.300 seguidores, y una cantidad regular de posteos diarios, y mucho más si se trata de la competencia de su joven y exitosa empresa. Si enfrente tiene a Mercado Libre, el gigante del ecommerce que también reina en el sector fintech con Mercado Pago, mucho mejor.

¿Hay tensión entre las dos empresas? Sí, claro: compiten por un mismo mercado y no sólo en la Argentina. La región es el campo de batalla y allí la empresa de Marcos Galperin tiene mayor presencia. Con todo, Ualá no se queda atrás y ya está presente con su negocio en México y hoy, justamente, acaba de lanzar operaciones en Colombia. “Hoy en Ualá Argentina y Ualá México nos llena de orgullo lanzar en Colombia. Hace años que soñamos con Colombia — y se lanza hoy. Con un producto digital, abierto e inclusivo para revolucionar las finanzas de este hermoso país. Hecho desde 0 por un gran equipo. Esta revolución se exporta!”, dijo Barbieri este mediodía... por Twitter.

El tuit de Barbieri

Hoy, desde Colombia, Barbieri le bajó el tono a su tuit. “Cómo digo siempre, Mercado Libre es la mejor empresa de América Latina. Para nosotros es un honor competir con ellos, por eso nos divirtió e hicimos un chiste cuando vimos que alguien de su equipo se sumó a nuestro grupo de revendedores de Ualá Bis que acabamos de lanzar” , le dijo a Infobae.

Desde Mercado Pago aseguraron que “es algo habitual” y que su ejecutivo se sumó al programa de revendedores de Ualá con genuino interés en conocer cómo funcionaba. “No fue ‘secretamente’: lo hizo con su nombre, apellido, teléfono y dirección reales, sin ánimo de engañar a nadie. De hecho, tiene contacto con los ejecutivos de Ualá y ayer por la mañana lo conversaron en esos términos. Es muy común probar los distintos productos del mercado para estar cerca de lo que está pasando y seguir encontrando oportunidades de mejora”, afirmaron.

“No fue ‘secretamente’: lo hizo con su nombre, apellido, teléfono y dirección reales, sin ánimo de engañar a nadie” (Mercado Pago)

En el hilo que generó el tuit de Barbieri un lector aseguró que Ualá hace lo mismo que lo que denuncia su CEO. “Está mal querer conocer cómo funcionan los distintos programas de revendedores para seguir ofreciendo el mejor? Yo revendo MP y recibí invitaciones de gente de Ualá que se sumaba a nuestros grupos de revendedores de Mercado Pago a reclutar. Eso está bien? Elijo MP”, detalló y anexó una copia de pantalla de un grupo de revendedores de Mercado Pago en el que habla alguien de Ualá Bis que busca reclutar gente.

Las dos empresas compiten por los mismos clientes, tanto los consumidores como los comercios que cobran, y antes tuvieron momentos de tensión mediática en redes. Con todo, Barbieri siempre habla con admiración de Galperin.

“Como argentino me llena de orgullo que Marcos Galperín y el equipo fundador de Mercado Libre sean argentinos y que hayan creado la empresa de mayor valor en toda América Latina. Yo admiro el producto, compito con él, está bueno que haya competencia. Nosotros no hubiéramos podido levantar el capital que levantamos si ellos no hubieran venido antes, como si no hubieran estado Despegar o OLX o en algún momento Patagon. Crear el ecosistema está mucho más allá de los destinos de empresas particulares”, le dijo a Infobae el año pasado.

SEGUIR LEYENDO: