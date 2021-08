Ualá es el décimo unicornio argentino: recibió una nueva inversión y alcanzó un valor de 2.450 millones de dólares

Pierpaolo Barbieri, CEO de Uala

La fintech Ualá, una startup fundada y dirigida por Pierpaolo Barbieri (34), anunció una nueva ronda de inversión por 350 millones de dólares y alcanzó una valuación de 2.450 millones de dólares. Eso lo convierte en el 10 unicornio argentino –las empresas privadas de base tecnológica que llegan a valer más de USD 1.000 millones– detrás de históricas como Mercado Libre, Globant, OLX y Despegar y empresa más nuevas, como Auth0, que fue vendida el año pasado por USD 6.500 millones, y otras que alcanzaron la categoría este año, como Vercel, una startup de nicho que desarrolla software para programadores; la agencia digital Aleph; y Mural.

El lunes pasado, Bitfarms, una minera de bitcoin fundada por dos argentinos que funciona en Canadá y cotiza en ese país y en Wall Street, también logró el estatus con el que sueñan todos los emprendedores.

Ualá es una billetera digital que aspira a ser un ecosistema financiero en sí mismo y ya tiene más de 3,5 millones de tarjetas Mastercard en la calle. El año pasado desembarcó en México.

La fintech tiene presencia regional y el año pasado desembarcó en México (Crédito: Prensa Ualá)

“Nos llena de orgullo anunciar la ronda de inversión privada más grande que ha recibido una empresa argentina. Una ronda que afianza el camino de esta revolución que lanzamos hace menos de 4 años y hoy ya es regional. Es una inversión en el talento latino para resolver problemas latinos. Nuestra misión es simple, pero difícil: trabajamos para llevar los servicios financieros de América Latina al siglo XXI”, dijo Barbieri.

“ Lo de unicornio no nos importa. No es un foco de nuestro trabajo, y nunca lo fue. Para nosotros, nada cambia en una empresa cuando su valoración cruza un umbral imaginario . Y hoy lo reiteramos, aun pudiendo usar esa etiqueta. No se trata de ser la ‘fintech del momento’, sino la de defender nuestra misión: hacer a los servicios financieros más abiertos, transparentes e inclusivos. Eso es más transcendente que cualquier número. Porque las personas pasan, pero las ideas quedan”, agregó.

Esta Serie D para Ualá fue liderada por SoftBank Latin America Fund, el fondo de tecnología regional y el gigante chino Tencent. “Representa la ronda de inversión privada más grande que ha recibido una empresa argentina, lo que refuerza el crecimiento exponencial de la compañía y su liderazgo en el ecosistema fintech de la región”, destacó la empresa en un comunicado.

“No se trata de ser la ‘fintech del momento’, sino la de defender nuestra misión: hacer a los servicios financieros más abiertos, transparentes e inclusivos” (Barbieri)

Barbieri se crió en Caballito, hizo el secundario en la Escuela Argentina Modelo y a los 17 consiguió una beca para estudiar Historia y Economía en Harvard. Luego siguió un posgrado en Cambridge y en 2017 fundó Ualá. “No tenemos planeado salir a la Bolsa, tenemos el capital de nuestros inversores que nos permite crecer, contratar y crear producto. A mí me importa darle al usuario y a la usuaria de todos los días el mejor producto posible. Cuánto vale la empresa importa solo a los inversores”, le dijo a Infobae en febrero de este año.

“Yo soy historiador, no soy banquero, pero me llevo bárbaro con la gente que cree en un sistema abierto y en un mercado competitivo. Nuestro país tiene un problema históricamente de que ciertos sectores han estado muy cerrados y no acostumbrados a la competencia. Uno de mis mayores héroes en la historia es Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que creía en la protección para poder hacer competitiva a la economía americana. Pero la protección no era para siempre, eso es lo importante”, agregó.

La ronda también contó con la participación de inversores que ya habían estado presentes en desembolsos anteriores, como fondos administrados por Soros Fund Management, Goldman Sachs Asset Management, Ribbit Capital, Greyhound Capital, Monashees y Endeavor Catalyst, e incorporó otros, como D1 Capital Partners y 166 2nd junto a inversores ángeles como Jacqueline Reses e Isaac Lee.

SEGUIR LEYENDO: