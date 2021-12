En un mes salieron de los bancos casi el 5% de los depósitos privados en dólares, en especial de pequeños ahorristas

Foto: EFE/Sebastiao Moreira

El primer día de diciembre, según el último dato oficial, se fueron de los bancos USD 53 millones que continuaron el goteo de USD 756 millones de depósitos privados que salieron durante noviembre, con particular fuerza en el lunes 29 y el martes 30 de noviembre. Nunca es posible explicar qué es lo que inicia una ola de temor de este tipo, que además luce infundada: hasta los economistas más críticos del Gobierno se encargan de aclarar que los depósitos en dólares, a diferencia de otros tiempos, no corren riesgos. Lo cierto es que casi el 5% de los dólares del sector privado se fueron en poco tiempo.

Un dato para graficar con claridad los temores que hicieron que muchos retiren sus depósitos se observa en una estadística del Banco Central que discrimina entre las cajas de ahorros en dólares con saldos superiores a USD 1 millón y las que están por debajo de ese monto. Durante noviembre, los depósitos mayoristas no solo no cayeron sino que hasta tuvieron una leve suba de USD 6 millones, de USD 2.892 millones a USD 2.898 millones. Es decir, que las empresas y los grandes depositantes dejaron sus dólares en el banco.

La salida estuvo explicada en las cajas de ahorro minoristas, con saldos inferiores a USD 1 millón. En ese segmento, se fueron del sistema USD 644 millones: el stock cayó de USD 11.924 a USD 11.280 millones. El miedo no estuvo en las grandes manos, que cuentan con mayor información, sino en los pequeños tenedores de dólares, más susceptibles de ser atemorizados por las razones que generaron esta minicorrida.

Entre los factores que se alinearon para sembrar el temor hay que contar una ola de rumores y fake news sobre confiscación de depósitos y medidas cambiarias. También pesó la decisión del BCRA de prohibir la compra en cuotas de pasajes al exterior que tal vez convenció a muchos que la falta de dólares es realmente grave si fue necesario sancionar una restricción de este estilo contra reloj, sin explicaciones adecuadas, a horas de iniciarse el Black Friday y sin que represente un monto decisivo para las reservas. “La mayoría de los dólares que se fueron son ‘chiquitaje’, en la sucursales. Igualmente, lo que estamos prestando en dólares a exportadores es muy poco, no nos afecta”, explicaron en un banco de capital extranjero.

Tampoco ayudó el modo en que se modificó la Posición Global Neta de los bancos. Algunos análisis en este sentido ven que el Gobierno se disparó en el pie. “La velocidad del deterioro económico y financiero medida por la pérdida de reservas se fue acelerando, a partir de una conjunción de factores que incluyen errores no forzados propios. Los cambios introducidos a la tenencia de dólares por parte de los bancos generaron salida de depósitos”, apuntó un informe de Consultatio.

Los dólares están

En los bancos lo repiten hasta el cansancio y, en días que se cumplen 20 años del tristemente célebre corralito, no está de más mencionarlo: los dólares del público están en los bancos, sin excepción. Un ejemplo cabal de esto es mucho más reciente es la descomunal salida de depósitos ocurrida luego de las elecciones PASO de 2019. En ese momento, los depósitos privados en moneda extranjera llegaban a USD 32.500 millones: dos meses después, no llegaban a USD 20.000 millones. A pesar de esa enorme salida de depósitos, ningún banco corrió peligro y ningún ahorrista tuvo problemas para acceder a sus dólares.

Una lección aprendida en ese sentido es la intensa actividad de canje de billetes que los bancos hicieron esta semana para hacerse de efectivo en dólares. “Abastecemos de dólares en efectivo a todas las sucursales para que no haya demoras si alguien quiere llevarse su dinero. Los clientes no tienen por qué saberlo, pero una sucursal de barrio no siempre tiene 100 o 200 mil dólares cash disponibles. Para evitar cualquier temor, tratamos de que haya billetes de más”, señalaron en un banco privado.

En otra entidad señalaron que “la salida sigue, pero los dólares que la gente quiere están y van a seguir estando. No es como antes. Además, hay un mecanismo de canje de billetes con el Banco Central que funciona bien”.

El “antes” se refiere al descalce de monedas, una de las causas de la debacle de 2001. En la convertibilidad, los bancos podían prestar depósitos en dólares a alguien que tenía ingresos en pesos. De esa forma, cuando se rompió el “1 a 1″ se desató una crisis financiera que dejó a los bancos sin cobertura y a los depositantes sin sus ahorros. Desde entonces, los bancos prestan dólares solamente a los exportadores, es decir, a quienes generan ingresos en dólares.

“Existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos”, señaló la semana pasada el Banco Central en un inusual comunicado emitido para responder a las fake news de las redes sociales.

Las reservas del BCRA cayeron hoy USD 228, en otra jornada de alto volumen operado en el mercado cambiario en la que BCRA debió poner sobre la mesa USD 140 millones para frenar la demanda. En la semana, las reservas del BCRA perdieron USD 832 millones y quedaron en USD 41.312 millones.

Un informe de la consultora LCG sirve para precisar el verdadero impacto de la salida de depósitos sobre las reservas del Central, un indicador clave en el marco de la negociación del acuerdo con el FMI: “Las reservas se vieron afectadas principalmente por el retiro de los depósitos en dólares, reflejo de la incertidumbre latente en el mercado de cambios. A raíz de que uno de los legados de las crisis de la convertibilidad fue la exigencia de los bancos a encajar la mayor parte de los depósitos en moneda extranjera, la salida de los depósitos no contó como una caída de las reservas netas”.

Según la consultora, el cálculo neto de las reservas del Banco Central las ubica en USD 4.390. Pero si se excluye de ellas las tenencias de oro, sobre las cuales “el BCRA no puede disponer en el cortísimo plazo”, las reservas de rápida disponibilidad llegan a apenas USD 930 millones.